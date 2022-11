WM 2022

vor 37 Min.

Ex-FIFA-Präsident Blatter nennt WM-Vergabe an Katar "Irrtum"

In knapp zwei Wochen beginnt die WM in Katar. Dafür ist auch der Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter verantwortlich. "Die Vergabe an Katar war ein Irrtum", sagte er jetzt.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape