WM 2022: Iran - USA live im Free-TV und Stream - alle Infos zur Übertragung

In der Gruppenphase der WM 2022 trifft Iran auf die USA. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um Anstoß, Übertragung, Bilanz sowie einen Live-Ticker.

Am 20. November 2022 fand das große Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar statt. Seitdem spielen in den Gruppen A bis H wie gewohnt vier Mannschaften gegeneinander. Insgesamt 32 Teams konnten sich im Vorfeld für die Gruppenphase qualifizieren.

Am dritten Spieltag der Gruppe B trifft laut dem Spielplan der Fußball-WM 2022 der Iran auf die Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Vor dem Spiel gab es bereits einen medialen Eklat um die beiden Länder: Irans Fußballverband hatte sich am Wochenende vor dem Duell gegen die USA bei der Fifa beschwert, nachdem die Amerikaner das Wort "Allah" (Gott) in der iranischen Flagge in ihren Beiträgen in den Sozialen Medien entfernt hatten.

Die Begegnung von Iran und den USA findet im Al Thumama Stadium in Katars Hauptstadt Doha statt. Das ist eines der acht Stadien in Katar, in denen die Matches ausgetragen werden.

Iran vs. USA in Gruppe B bei der WM 2022: Termin und Anstoß

Der Termin für das Spiel des Iran gegen die USA bei der Fußball-WM 2022 fällt auf Dienstag, den 29. November 2022. Anpfiff ist um 20 Uhr deutscher Zeit.

Für die iranische und die US-amerikanische Nationalmannschaft beginnt die Partie um 22 Uhr im Al Thumama Stadium. Zwei Stunden ist Katar aufgrund der Zeitverschiebung der deutschen Winterzeit voraus.

WM in Katar 2022: Übertragung von Iran - USA live im Free-TV und Stream

Die Begegnung Iran - USA wird im Free-TV sowie im kostenlosen Live-Stream übertragen: Die ARD überträgt das Spiel im linearen Fernsehen, auf der Website der ARD-Sportschau gibt es einen Live-Stream ab 18.30 Uhr. Fußballbegeistere können die Übertragung des WM-Spiels außerdem auf dem Pay-TV-Sender MagentaTV der Telekom verfolgen.

Hier haben wir die wichtigsten Infos rund um die Übertragung zum WM-Spiel Iran vs. USA für Sie im Überblick:

Spiel: Iran - USA , Gruppenspiel, Gruppe B

- , Gruppenspiel, Gruppe B Datum: Dienstag, 29. November 2022

Dienstag, 29. November 2022 Uhrzeit: 20.00 Uhr

20.00 Uhr Stadion: Al Thumama Stadium , Doha

, Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Live-Ticker zu Iran gegen USA bei der WM 2022 in Katar: Spielstand und Ergebnis

Sie haben am Dienstag schon etwas vor und können das Spiel Iran gegen USA nicht sehen? Sie möchten die Begegnung am dritten Spieltag der Gruppenphase dennoch nicht verpassen? Mit dem Live-Ticker haben Sie die Möglichkeit, den kompletten Spielverlauf inklusive Aufstellung, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung live zu verfolgen.

Iran gegen die USA bei der WM 2022: Bilanz der beiden Nationalteams

Die Länder-Kombination Iran und USA ist nicht nur sportlich gesehen interessant: Auch politisch sorgt die Begegnung für Spannung - und das nicht zum ersten Mal. Laut dem Portal fussballdaten.de haben beide Länder bereits zwei Mal gegeneinander gespielt. Beide Begegnungen liegen allerdings schon einige Jahre zurück: Zum ersten Mal kickten die Länder 1998 gegeneinander, damals gewann der Iran. Eine zweite Begegnung 2000 endete im 1-1. Beide Länder stehen schon seit einigen Jahrzehnten im politischen Konflikt zueinander - zuletzt wegen des iranischen Atomprogramms, der Proteste in dem Land sowie der Spannungen aufgrund der Beziehungen zu Russland. Für viele Experten gilt das Spiel am dritten Gruppenspieltag in Katar deshalb als politischstes Spiel der diesjährigen WM.