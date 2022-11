WM 2022: So sehen Sie Japan - Costa Rica live im Free-TV und Stream

Bei der WM 2022 trifft in Gruppe E Japan auf Costa Rica. Wir haben alle Infos rund um die Übertragung live im Free-TV und Stream, den Anstoß und einen Live-Ticker zur Partie für Sie.

In diesem Spiel könnte sich das Schicksal der deutschen Mannschaft bei der WM 2022 entscheiden: Gewinnt Japan gegen Costa Rica, wird es sehr schwer für die deutsche Elf, noch in die K.o.-Runde der Weltmeisterschaft einzuziehen. Die Ergebnisse waren für Deutschland schon in der Gruppenphase der vergangenen WM enttäuschend, doch diesmal haben die meisten Experten zumindest mit dem Achtelfinale gerechnet. Für Japan stehen mit dem Sieg gegen die DFB-Elf die Chancen auf ein erfolgreiches Turnier allerdings gut. Vielleicht schaffen es die Japaner sogar zum ersten Mal ins Viertelfinale einer WM.

Costa Rica ist im WM-Auftakt gegen Spanien komplett eingeknickt. Die Mannschaft aus Zentralamerika hatte der La Furia Roja nichts entgegenzusetzen und kassierte sieben Tore, ohne ein einziges zu schießen. Spanien gehört allerdings unter den Teams bei der WM zu den Favoriten für den Titel. Ob das costa-ricanische Team sich von dieser Dekonstruktion erholen kann und sich gegen die Japaner zur Wehr setzt, können Sie live im TV und Stream verfolgen. Alle Infos zur Übertragung, den Termin für den Anstoß und einen Live-Ticker zum Spiel haben wir hier für Sie.

WM-Spiel Japan gegen Costa Rica: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Laut Spielplan der WM 2022 treffen Japan und Costa Rica am zweiten Spieltag des internationalen Turniers aufeinander. Die Partie könnte ein Vorentscheid in Gruppe E sein. Anstoß ist um 11 Uhr deutscher Zeit im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan. Vor Ort startet die Partie erst um 13 Uhr - es besteht eine Zeitverschiebung von zwei Stunden zwischen Katar und Deutschland.

Japan - Costa Rica: Übertragung live im Free-TV und Stream

Die Rechte zur Übertragung der Fußball-WM 2022 im TV und Live-Stream hat für alle Spiele die Telekom. Bei MagentaTV können Sie alle 64 WM-Partien im Pay-TV und im kostenpflichtigen Stream verfolgen. Die ARD und das ZDF übernehmen die Übertragung im Free-TV. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen zeigen insgesamt 48 Spiele der WM. Das bedeutet, dass 16 Begegnungen exklusiv nur bei MagentaTV zu sehen sind. Das Spiel Japan - Costa Rica gehört jedoch nicht dazu. Das ZDF zeigt die Partie in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream.

Hier haben wir noch einmal alle Infos zur Übertragung auf einen Blick:

Spiel: Japan - Costa Rica , 2. Spieltag der WM 2022, Gruppe E

- , 2. Spieltag der WM 2022, Gruppe E Datum: Sonntag, 27. November 2022

Sonntag, 27. November 2022 Stadion: Ahmed bin Ali Stadium , ar-Rayyan

Ahmed bin , ar-Rayyan Uhrzeit: 11 Uhr

11 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Live-Ticker zum Spiel Japan vs. Costa Rica: Spielstand, Ergebnis und alle Highlights des Spiels

Sollten Sie keine Gelegenheit haben die WM-Partie zwischen Japan und Costa Rica live im TV oder Stream zu verfolgen, dann können Sie auch direkt hier den Live-Ticker nutzen. So verpassen Sie nichts: Der Live-Ticker informiert über alle Karten, Tore, Auswechslungen und liefert die Highlights des Spiels als Kommentar.

Japan gegen Costa Rica bei der WM 2022: Bilanz und Prognose

Wenn Japan das Spiel gegen Costa Rica gewinnt und die Deutschen am Abend gegen Spanien erneut eine Niederlage kassieren, dann stehen die "Samurai Blue" sicher im Achtelfinale. Sollte Spanien gewinnen reicht den Japanern allerdings auch schon ein Unentschieden für einen sicheren Platz in der K.o.-Runde. Wenn Japan mit der gleichen Form in das Match gegen Costa Rica geht und der Sieg gegen Deutschland kein Zufall war, dann dürfte die Mannschaft von Trainer Hajime Moriyasu auch dieses Spiel gewinnen. Costa Rica und Japan sind sich bisher nur in Freundschaftsspielen begegnet. Zwei davon gingen an die Japaner und einmal trennten sich die Nationalteams im Unentschieden. (AZ)