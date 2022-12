WM 2022: Japan - Spanien live im TV und Stream - alle Infos zur Übertragung

Am letzten Spieltag der Deutschland-Gruppe bei der WM trifft Japan auf Spanien. Hier gibt es die wichtigsten Infos zu Anstoß, Übertragung, Bilanz sowie den Live-Ticker.

Das "Finale" in Gruppe E ist angerichtet: Zeitgleich mit dem dritten Auftritt der deutschen Auswahl (gegen Costa Rica) treffen im Parallelspiel Japan und Spanien aufeinander. Nach dem furiosen Auftaktspiel mit dem Sieg gegen das DFB-Team gelangte Japan im darauffolgenden Match zurück auf den Boden der Tatsachen - gegen Underdog Costa Rica setzte es trotz Überlegenheit eine 0:1-Pleite.

So kommt es, dass die Asiaten nun doch enorm um das Weiterkommen bangen müssen, mit Spanien wartet kein Geringerer als ein heißer Titelfavorit auf die Mannschaft von Trainer Hajime Moriyasu. Gegner im Kampf um ein Ticket für das Achtelfinale ist Ex-Weltmeister Spanien, das sich in der zweiten Begegnung mit Deutschland ein heißes Duell lieferte und am Ende remis trennte.

Japan - Spanien bei der WM 2022 in Katar: Termin - Wann ist Anstoß?

Wie bei WM-Endrunden üblich, finden auch in Katar die beiden abschließenden Gruppenspiele zeitgleich statt. Die Partie zwischen Japan und Spanien wird am Donnerstag, 1. Dezember, um 20.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit angepfiffen. Aufgrund der Zeitverschiebung zu Katar bedeutet das, dass die Duelle nach lokaler Zeit erst um 22 Uhr spät Abends angepfiffen werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Ausgetragen wird die Begegnung Japan gegen Spanien im Khalifa International Stadium in Doha, einem der kleineren der acht Stadien in Katar, in denen die WM 2022 stattfindet. Es befindet sich in ar-Rayyan westlich der Hauptstadt und fasst bis zu 40.000 Zuschauer.

Japan - Spanien bei der Fußball-WM: Konstellation fürs Weiterkommen

Vor dem dritten, entscheidenden Spieltag haben noch alle vier Mannschaften die Chance auf das Weiterkommen. Der aktuelle Tabellenstand der Gruppe E bei der WM 2022:

Platz Nation Tordifferenz Punkte 1. Spanien 8:1 4 2. Japan 2:2 3 3. Costa Rica 1:7 3 4. Deutschland 2:3 1

Japan steht im Achtelfinale:

Lesen Sie dazu auch

- bei einem Sieg gegen Spanien

- bei einem Remis gegen Spanien, wenn Deutschland und Costa Rica unentschieden spielen oder Deutschland mit nur einem Tor Vorsprung gewinnt (und am Ende nicht mehr erzielte Treffer hat)

Spanien steht im Achtelfinale:

- bei einem Sieg gegen Japan

- bei einem Remis gegen Japan

- bei einer Niederlage gegen Japan, wenn Costa Rica nicht gewinnt und Deutschland kein Schützenfest feiert (wodurch die Torbilanz der DFB-Auswahl am Ende besser wäre)

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Japan vs. Spanien bei der WM 2022 in Katar: Übertragung im Free-TV und Live-Stream?

Die meisten Spiele der WM-Endrunde 2022 in Katar sind im Free-TV bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen. Auf 16 Partien trifft das jedoch nicht zu - sie laufen weder bei der ARD noch im ZDF . Die entsprechenden WM-Spiele können deutsche Fußballfans ebenso wie alle anderen Spiele über MagentaTV im Pay-TV verfolgen. Der Kommunikationsriese Telekom sicherte sich die Rechte zur Übertragung der Fußball-WM 2022 für sämtliche Begegnungen. So wird das Duell zwischen Japan und Spanien nicht im Free-TV zu sehen sein, sondern ausschließlich bei MagentaTV.

Spiel: Japan - Spanien, WM 2022, dritter Spieltag der Gruppe E

- Spanien, WM 2022, dritter Spieltag der Gruppe E Datum: Donnerstag, 1. Dezember 2022

Donnerstag, 1. Dezember 2022 Stadion: Khalifa International Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Uhrzeit: 20 Uhr (MEZ)

20 Uhr (MEZ) Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Kostenpflichtiger Live-Stream: MagentaTV

WM 2022 im Live-Ticker: Japan gegen Spanien - Spielstand und Ergebnis

Sie möchten statt Japan gegen Spanien lieber das Deutschland-Spiel auf dem Monitor verfolgen? Bei uns können Sie das Parallelspiel der Gruppe E per Live-Ticker im Auge behalten: Unser Datencenter verfügt über alle wichtigen Informationen rund um den Spielverlauf, wenn die "Samurai"-Auswahl die Spanier herausfordert. Selbstverständlich können Sie sich mit unserem Live-Ticker auch immer über die aktuellen Ergebnisse der anderen WM-Spiele von Katar informieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Japan gegen Spanien bei der WM 2022: Bilanz und Prognose

Wenn es am Donnerstag zwischen Japan und Spanien zum Showdown in Gruppe E kommt, ist die Favoritenrolle eigentlich klar vergeben. Alles andere als ein Sieg des dreifachen Europameisters (1964, 2008, 2012) und Ex-Weltmeisters (2010) Spanien wäre eine Überraschung. Jedoch zeigte Japan beim Auftaktmatch gegen die DFB-Auswahl (2:1), wozu es fähig ist. Setzen sich die Spanier durch oder ist das Spielglück auf Seiten der Japaner? Am 1. Dezember um etwa 22 Uhr werden wir es wissen. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Bilanz der beiden Mannschaften:

Bislang standen sich Japan und Spanien erst dreimal gegenüber, zweimal bei Olympia und einmal im Rahmen eines Testspiels. Letzteres konnten die Spanier im Jahr 2001 für sich entscheiden (1:0). Das umgekehrte Ergebnis gab es beim letzten Vergleich der Nationen, bei Olympia 2012 behielt Japan in der Gruppenphase die Oberhand. Von den vergangenen zehn Partien konnte Japan jeweils fünf gewinnen (drei Niederlagen), die Spanier deren sechs (eine Pleite).