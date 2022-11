WM 2022: Kamerun – Brasilien live im Free-TV & Stream - Anstoß, Übertragung, Live-Ticker

Am dritten Spieltag der Gruppe G kommt es bei der WM zum Duell zwischen Kamerun und Brasilien. Die wichtigsten Infos zu Anstoß, Übertragung, Bilanz sowie den Live-Ticker.

Brasilien ist einer der großen Favoriten auf den WM-Sieg 2022. Im abschließenden Match der Gruppe G wird der fünfmalige Weltmeister von Kamerun herausgefordert. Während die "Selecao" im bisherigen Turnierverlauf ihren Ansprüchen gerecht werden und zwei Siege einfahren konnte, sieht es bei der Auswahl aus Zentralafrika anders aus: Einer knappen Pleite zum Auftakt gegen die Schweiz folgte zumindest ein wildes 3:3-Remis gegen Serbien.

Auch hinter den Kulissen des 43. der FIFA-Weltrangliste geht es heiß her: Ex-Bundesliga-Profi und Nationaltrainer Rigobert Song hat den etatmäßigen Keeper André Onana aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader befördert, stattdessen hütet Ersatz-Keeper Devis Epassy das Tor.

Zumindest offensiv scheint die kamerunische Auswahl in die richtige Spur gefunden zu haben, nun hält der Spielplan der Fußball-WM 2022 ein packendes Duell mit Brasilien bereit. Ein prägender Faktor könnte ein prominenter Kicker aus Deutschland sein: Eric Maxim Choupo-Moting vom FC Bayern, der sich bei den Münchnern in den vergangenen Wochen in bestechender Form zeigte. Die Brasilianer müssen dagegen auf ihren bekanntesten Stürmerstar verzichten: Neymar fehlt aufgrund einer Fußgelenksverletzung.

Kamerun - Brasilien live bei der WM 2022: Termin - Wann ist Anstoß?

Aufgrund der Zeitverschiebung in Katar findet der abschließende Spieltag der Gruppe G laut lokaler Zeit zwei Stunden später statt als in Deutschland. Die Begegnung zwischen Kamerun und Brasilien wird am Freitag, 2. Dezember um 20.00 Uhr (MEZ) angepfiffen. Zeitgleich dazu wird auch das Parallelspiel zwischen Serbien und der Schweiz ausgetragen.

Das WM-Duell zwischen Kamerun und Brasilien wird in einem der größten der acht WM-Arenen durchgeführt: Im Lusail Iconic Stadium in Lusail. Das Stadion bietet Platz für 86.250 Zuschauer und wird später auch Schauplatz des Endspiels 2022 sein.

Kamerun - Brasilien bei der Fußball-WM: Wann Kamerun weiterkommt

Vor dem dritten Spieltag der Gruppe G ist Titelanwärter Brasilien bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Nach dem Sieg im Auftaktspiel gegen Serbien ließ die "Selecao" einen knappen 1:0-Erfolg gegen die Schweiz folgen. Die drei weiteren Mannschaften haben noch die Chance auf das Weiterkommen, wobei Kamerun nominell den schwersten Gegner vor sich hat. Der Tabellenstand der Gruppe G bei der WM 2022:

Lesen Sie dazu auch

Platz Nation Tordifferenz Punkte 1. Brasilien 3:0 6 2. Schweiz 1:1 3 3. Kamerun 3:4 1 4. Serbien 3:5 1

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Kamerun steht im Achtelfinale:

- bei einem Sieg gegen Brasilien, wenn die Schweiz nicht gegen Serbien gewinnt

- bei einem Sieg gegen Brasilien, wenn Serbien nicht gegen die Schweiz gewinnt und am Ende kein besseres Torverhältnis hat als Kamerun

- bei einem Sieg gegen Brasilien, wenn das Parallelspiel unentschieden ausgeht (und die Schweiz ein schlechteres Torverhältnis aufweist).

WM 2022: Kamerun - Brasilien live: Übertragung im Free-TV und Live-Stream?

Die Übertragungen der Fußball-WM 2022 sind für deutsche Zuschauer zumeist bei den Öffentlich-Rechtlichen im Free-TV zu sehen. Jedoch gibt es in Katar 16 Ausnahmen - Spiele, die weder bei der ARD noch im ZDF zu sehen sind. Diese Begegnungen der Weltmeisterschaft gibt es für hiesige Anhänger lediglich im Pay-TV zu verfolgen bzw. über eine Bezahlplattform. MagentaTV, das Angebot der deutschen Telekom, übernimmt die Ausstrahlung dieser WM-Spiele. Ist Kamerun gegen Brasilien live im Free-TV zu sehen? Nein. Das Duell zwischen den Mannschaften aus Afrika und Südamerika wird ausschließlich im Pay-TV und kostenpflichtigen Live-Stream übertragen.

Spiel: Kamerun - Brasilien, WM 2022, dritter Spieltag der Gruppe G

- Brasilien, WM 2022, dritter Spieltag der Gruppe G Datum: Freitag, 2. Dezember 2022

Freitag, 2. Dezember 2022 Stadion: Lusail Iconic Stadium , Lusail

, Uhrzeit: 20 Uhr (MEZ)

20 Uhr (MEZ) Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Magenta TV

Magenta Kostenpflichtiger Live-Stream: Magenta TV

Kameruns Eric Maxim Choupo-Moting und Serbiens Strahinja Pavlovic im Zweikampf. Foto: Pavel Golovkin, Ap/dpa

Kamerun gegen Brasilien: WM 2022 im Live-Ticker - Spielstand, Ergebnis

Sie möchten das abschließende Gruppenspiel der Brasiliianer live im Ticker verfolgen? Bei uns können Sie das Gruppe-G-Duell gegen die "unbezähmbaren Löwen" aus Kamerun im Auge behalten: Unser Datencenter verfügt über alle wichtigen Informationen rund um den Spielverlauf, wenn der afrikanische Underdog das favorisierte Brasilien zum Kräftemessen fordert. Natürlich können Sie sich mit unserem Live-Ticker auch über die anderen, aktuellen Ergebnisse der WM-Spiele von Katar informieren.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Kamerun - Brasilien bei der WM 2022: Bilanz und Prognose

Im Duell zwischen Kamerun und Brasilien liegt die Favoritenrolle bei den Südamerikanern. Allerdings ist das Team von Trainer Tité bereits für das Achtelfinale qualifiziert, daher könnten beim letzten Gruppenauftritt ein paar Prozentpunkte an Motivation fehlen. Darin liegt wohl auch die Hoffnung von Kamerun, das den fünfmaligen Weltmeister bezwingen muss, um sich noch für die Runde der letzten 16 zu qualifizieren.

Was sagt die Bilanz zwischen den Mannschaften? Bislang standen sich die Fußballteams der Länder fünfmal gegenüber, letztmals gewann Brasilien ein Testspiel im Jahr 2018 knapp mit 1:0 durch ein Tor von Richarlison, der auch heute noch im Kader steht. Insgesamt konnten die Brasilianer vier der fünf Duelle mit Kamerun gewinnen, bei einer Niederlage. Wir tippen für die Begegnung zwischen den beiden Nationen auf Remis, was das Aus für Kamerun nach der Gruppenphase bedeuten würde.