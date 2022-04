Spielzeit von 100 Minuten: Revolution zur WM 2022?

Nach mehreren Berichten plant der FIFA-Präsident Gianni Infantino eine Regel-Revolution für die WM 2022 in Katar. Es geht dabei um eine verlängerte Spielzeit.

Menschenrechtsverletzungen, Korruption und künstliche Stimmung? Wohl kein Großereignis war im Fußball jemals so umstritten wie die Weltmeisterschaft in Katar, die im Winter 2022 stattfinden wird. Nun sorgt das Turnier in dem Wüstenstaat erneut für Schlagzeilen, die dieses Mal aber nichts mit den genannten Streitpunkten zu tun hat. Stattdessen geht es um eine mögliche Regel-Revolution.

Berichte: Infantino will Spieldauer bei WM 2022 auf 100 Minuten verlängern

Der Corriere dello Sport berichtet, dass FIFA Präsident Gianni Infantino die Spieldauer der WM-Partien anpassen - und damit massiv in das Regelwerk des Fußballs eingreifen will.

Nach Informationen des Corriere dello Sport möchte FIFA-Präsident Gianni Infantino die Spieldauer der Partien während des Turnier anpassen: Anstatt der traditionellen 90 Minuten soll der Ball in Katar über 100 Minuten rollen. Auch andere Sportmedien beriefen sich auf einen derartigen Bericht. Die AS titelte sogar, dass "bei der Weltmeisterschaft die Spiele 100 Minuten dauern werden".

Hintergrund hinter einer solchen Regeländerung dürfte der Gedanke der reinen Spielzeit sein, welche laut dem CIES Football Observatory bei run 60 Prozent der regulären Spielzeit liegt.

FIFA dementiert verlängerte Spieldauer

Die Aufregung könnte aber zumindest für die WM 2022 in Katar umsonst gewesen sein. "Nach einigen heute verbreiteten Berichten und Gerüchten möchte die FIFA klarstellen, dass es weder bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 noch bei anderen Wettbewerben Änderungen an den Regeln für die Dauer von Fußballspielen geben wird", dementierte die FIFA entsprechende Berichte.

Die letzte Revolution im Regelwerk stellte die Entscheidung dar, statt drei Auswechslungen zukünftig fünf Wechsel pro Mannschaft zu erlauben. Auf 100 Minuten Spielzeit werden sich die Fußball-Fans in Deutschland bei winterlichen Temperaturen zur WM 2022 aber wohl erstmal nicht einstellen müssen.