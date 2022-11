WM 2022: Katar im Check – Kader, WM-Historie und Chancen bei der Heim-WM

Katar ist vor der WM 2022 kaum sportlich in den Schlagzeilen. Wir werfen einen Blick auf die Nationalmannschaft des Gastgebers, vom Kader bis zu der Historie.

Katar steht wegen der Vergabe der WM 2022 schon seit einigen Jahren im Fokus. Das Emirat an der Ostküste der Arabischen Halbinsel steht wegen Menschenrechtsverletzungen, Korruption und Tausenden Toten bei den Bauarbeiten für die WM-Stadien schwer in der Kritik. Wohl nie zuvor hat ein Gastgeber vor einer WM-Endrunde dermaßen im Mittelpunkt gestanden. Und wohl nie zuvor war es der Fall, dass es bei der Berichterstattung und den Diskussionen so wenig ums Sportliche ging. Bei allen wichtigen Themen, und aller berechtigten Kritik, wollen wir einen Blick auf die katarische Nationalmannschaft werfen.

Katar: WM-Kader 2022 und Prognose

Die Kataris sind der krasse Underdog bei der Heim-WM 2022. Sie stellen wohl einen noch größeren Außenseiter dar, als es Südafrika im Jahr 2010 tat. Für Al-Anabbi (die Weinroten) ist es die erste Teilnahme an einer Fußball-Weltmeisterschaft. Sie konnten auf dieser Bühne noch nicht für Aufmerksamkeit sorgen, sind im internationalen Fußball ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Nur der überraschende Sieg bei den Asienmeisterschaften 2019 sorgte für Aufsehen. Von allen qualifizierten Mannschaften bei der WM 2022 räumen Buchmacher den Kataris die schlechteste Chance auf den WM-Titel ein. Vielmehr wird es für Katar um den Versuch gehen, mithalten zu können – und vielleicht darum, um den zweiten Platz in der Gruppe mitzuspielen.

Einen Starspieler hat die katarische Nationalmannschaft nicht wirklich. Alle Nominierten spielen bei Klubs aus dem Wüstenstaat. Seit 2017 versucht der Spanier Félix Sánchez als Trainer eine homogene Truppe zu formen, welche gut eingespielt sein dürfte. Das ist einer der Vorteile, den die Kataris bei der Heim-WM mitbringen. Die 26 Spieler haben in den letzten Jahren viel Zeit miteinander verbringen und viel zusammen trainieren können. Der Kader im Überblick:

Tor:

Saad Al-Sheeb ( Al-Sadd SC/ Katar )

SC/ ) Meshaal Barsham ( Al-Sadd SC)

SC) Yousef Hassan (Al-Gharafa SC/ Katar )

Abwehr:

Pedro Miguel ( Al-Sadd SC)

( SC) Musab Khoder ( Al-Sadd SC)

( SC) Tarek Salman ( Al-Sadd SC)

( SC) Bassam Al-Rawi (Al-Duhail SC/ Katar )

(Al-Duhail SC/ ) Boualem Khoukhi ( Al-Sadd SC)

SC) Abdelkarim Hassan ( Al-Sadd SC)

SC) Ismaeel Mohammad (Al-Duhail SC)

Homam Ahmed (Al-Gharafa SC)

Mittelfeld:

Jassem Gaber (Al-Arabi SC/ Katar )

) Ali Asad ( Al-Sadd SC)

( SC) Assim Madibo (Al-Duhail SC)

Mohammed Waad ( Al-Sadd SC)

SC) Salem Al-Hajri ( Al-Sadd SC)

Al-Hajri ( SC) Mostafa Tarek Mashaal ( Al-Sadd SC)

SC) Karim Boudiaf (Al-Duhail SC)

(Al-Duhail SC) Abdulaziz Hatem (Al-Rayyan SC/ Katar )

Sturm:

Naif Al-Hadhrami (Al-Rayyan SC)

Ahmed Alaaeldin (Al-Gharafa SC)

Hassan Al-Haydos ( Al-Sadd SC)

SC) Akram Afif ( Al-Sadd SC)

( SC) Almoez Ali (Al-Duhail SC)

Mohammed Muntari (Al-Duhail SC)

(Al-Duhail SC) Khalid Muneer Mazeed (Al-Wakrah SC/ Katar )

Die Offensive stellt den stärksten Mannschaftsteil der Kataris dar. Akram Afif, der die Position Linksaußen besetzt, gilt als talentiertester Spieler des Landes. Der Rechtsaußen Hassan Al-Haydos ist mit über 150 Länderspielen der Rekordnationalspieler Katars.

WM 2022: Katar-Trainer Félix Sánchez – ein Spanier in der Wüste

Der in Barcelona geborene Sánchez trat selbst nicht als Profifußballer in Erscheinung. Mit 21 Jahren übernahm er allerdings schon eine Stelle als Jugendtrainer beim FC Barcelona. In der legendären La Masia, der Akademie der Katalanen, blieb er zehn Jahre. Dann ging der Spanier nach Katar, um als Coach bei der Aspire Academy zu arbeiten. In dieser trainieren die größten Sport-Talente aus Katar, aber auch aus anderen Ländern. Es handelt sich um eines der größten Trainingszentren der Welt. Geleitet wird die Academy von dem Spanier Ivan Bravo. Sánchez blieb bis ins Jahr 2013. Dann übernahm er die U19- und U20-Nationalmannschaft Katars. 2017 wurde der dann zum Nationaltrainer befördert.

Katar: WM-Trikot 2022

Das Heim-Trikot der Kataris bei der Heim-WM ist recht schlicht gehalten. Wie die Nationalflagge ist es in Bordeauxrot gehalten. Das Auswärtstrikot ist weiß-creme gefärbt und ebenfalls ohne den ganz großen Schnickschnack.

WM 2022: Katar-Gruppe im Überblick

Die Gruppe der Kataris ist machbar, und dennoch stellt der Gastgeber den Underdog dar. Mit einem Sieg im Eröffnungsspiel gegen Ecuador wäre aber einiges möglich.

Gruppe A:

Katar

Niederlande

Senegal

Ecuador

Nationalmannschaft von Katar bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Katar

Bei diesem Punkt unseres WM-Checks von Katar können wir uns kurz halten. Katar nimmt zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft teil und hat daher keinerlei WM-Historie zu bieten.

WM 2022 in Katar: Spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um Katar

Größter Erfolg: Asienmeister 2019

WM-Teilnahmen: 1 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Félix Sánchez (seit 2017)

(seit 2017) Rekordspieler: Hasan Al-Haydos (160 Länderspiele)

Rekordtorschütze: Almoez Ali (34 Tore)

Starspieler: Akram Afif ( Al-Sadd SC)

( SC) Wertvollster Spieler: Akram Afif (4 Millionen Euro)

(4 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 15 Millionen Euro

Weltrangliste: 50. Platz

Höchster Sieg: 15:0 gegen den Bhutan (2015)

(2015) Höchste Niederlage: 0:7 gegen Saudi-Arabien (1979)

(1979) Spitzname: al-Anabbi