Katar verbietet Bier in und um WM-Stadien

Bei der Fußball-WM in Katar wird in den Stadien und außerhalb der Arenen kein Bier verkauft. Das bestätigte ein WM-Funktionär nun inoffiziell.

Zwei Tage vor Beginn der Fußball-WM 2022 hat das Gastgeberland Katar beschlossen, dass in den Stadien und auch außerhalb der Arenen nur alkoholfreie Getränke verkauft werden sollen. Das bestätigte ein WM-Funktionär inoffiziell gegenüber der New York Times. Eine offizielle Ankündigung würde Katar noch vorbereiten. Vorgesehen war eigentlich, dass die Fans während des Turniers innerhalb der Stadionbereiche in bestimmten Zonen alkoholhaltiges Bier kaufen dürfen.

Seit Monaten gibt es aus diesem Grund Spannungen zwischen der FIFA und Katar. In dem konservativen, muslimisch geprägten Emirat wird der Verkauf von Alkohol grundsätzlich streng kontrolliert. Das Problem: Es gibt eine 75-Millionen-Dollar-Sponsoringvereinbarung zwischen der FIFA und der amerikanischen Biermarke Budweiser. Der offizielle Fanleitfaden der Organisation besagte eigentlich, dass "Ticketinhaber mindestens drei Stunden vor den Spielen und eine Stunde danach Zugang zu Budweiser-, Budweiser Zero- und Coca-Cola-Produkten innerhalb des Stadionbereichs haben".

WM 2022: Budweiser-Zelte sollen unkenntlich gemacht werden

Bereits vor wenigen Tagen gab es eine Änderung bezüglich des Bierverkaufs im Bereich der Stadien. Dutzende von roten Budweiser-Zelten sollten an diskretere Orte weit weg von den Zuschauerrängen verlegt werden, hieß es. Jetzt sollen die Zelte auch noch unkenntlich gemacht werden. Möglicherweise wird es einen weißen Ersatz ohne Markenlogo geben. Auch die Kühlschränke in der Farbe der Biermarke sollen wohl durch blaue ersetzt werden. Diese Farbe wird mit der alkoholfreien Marke Budweiser Zero assoziiert.

Kein Bier im Stadion: Alkoholverkauf wird in Katar streng kontrolliert

In Katar ist Alkohol zwar erhältlich, doch der Verkauf wird streng kontrolliert. Bier und andere alkoholische Getränke gibt es nur in gehobenen Hotelbars – zu sehr hohen Preisen. Mehrere englische Medien berichteten, dass ein halber Liter alkoholhaltiges Bier in den Verkaufszelten 50 katarische Riyal (etwa 13,20 Euro) kosten soll. Einer Person sollen demzufolge nicht mehr als vier Becher verkauft werden dürfen. Der Preis ist für katarische Verhältnisse nicht besonders hoch. In Hotels und Restaurants, in denen der Verkauf von Alkohol erlaubt ist, kostet ein Bier ebenfalls mehr als 13 Euro.

