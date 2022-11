Marokko und Kroatien trennen sich torlos

Keine Tore gab es beim WM-Auftakt von Marokko und Kroatien.

Kroatien und Marokko sind am Mittwoch torlos in die WM 2022 gestartet. Im ersten Spiel der Gruppe F teilten die beiden Teams die Punkte. Der Weltranglisten-22. hat sich gegen den Vize-Weltmeister Kroatien, bei dem drei Bundesligaprofis auf dem Platz standen, ein 0:0 erkämpft.

Drei Bundesliga-Profis in kroatischer Startelf

Nationaltrainer Zlatko Dalic hatte den Hoffenheimer Andrej Kramaric, Borna Sosa vom VfB Stuttgart und den Leipziger Josko Gvardiol in die erste Elf berufen. Gvardiol hatte zuletzt noch mit einem Nasenbeinbruch zu kämpfen. Angeführt wurde das Team von Superstar Luka Modric, der 2018 als bester Spieler des WM-Turniers ausgezeichnet worden war. Bei Marokko stand Bayern-Profi Noussair Mazraoui in der Startelf. Er musste in der 60. Minute verletzt ausgewechselt werden.

WM 2022: Nächste Spiele für Marokko und Kroatien

Am Sonntag müssen beide Teams wieder ran. Marokko spielt um 14 Uhr gegen Belgien und Kroatien um 17 Uhr gegen Kanada. In der Gruppe F fehlt auf den ersten Blick eine ganz große Fußball-Nation. Doch auf den zweiten Blick kann man zwei Halbfinalisten der WM 2018 und zwei äußerst ambitionierte Außenseiter erkennen, welche die Gruppe womöglich sogar zu einer der schwersten und wohl auch ausgeglichensten macht. (mit dpa)

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.

