WM 2022: Marokko im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Marokko reist mit starken Spielern zur WM in Katar - muss aber in einer schweren Gruppe ran. In unserem WM-Check haben wir alle Infos zum Kader, zur WM-Historie, zum Trainer und zu den Chancen von Marokko.

Der marokkanischen Nationalmannschaft waren bisher keine größeren Erfolge vergönnt. Selbst den Afrika-Cup konnte das Land erst einmal 1976 gewinnen und seither sind außer einer Qualifikation für das Achtelfinale bei der WM 1986 keine nennenswerten Meilensteine mehr hinzugekommen. Auch in diesem Jahr wird es bei der WM in Katar für das afrikanische Team nicht leicht. In der Gruppenphase bekommt es Marokko nämlich mit Geheimfavorit Belgien und mit Kroatien zu tun - beide Teams dürften der marokkanischen Nationalmannschaft gefährlich werden. Das internationale Turnier startet am 20. November. Die Übertragung der WM 2022 im Free-TV übernehmen wie immer das ZDF und die ARD. 16 Partien wird es allerdings nur im Pay-TV bei MagentaTV zu sehen sein.

Marokko: WM-Kader 2022 und Prognose

Der Kader von Marokko hat durchaus Potenzial und das Team hat bei der WM in Katar mit Achraf Hakimi einen echten Superstar im Gepäck. Das Top-Talent hat schon bei Real Madrid, Borussia Dortmund und Inter Mailand gespielt und steht aktuell bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Trotz der positiven Entwicklung der Mannschaft stehen die Chancen, bei der WM in Katar weit zu kommen, eher schlecht. In der Gruppenphase trafen die Marokkaner nicht nur auf den Vizeweltmeister Kroatien (0:0), sondern auch auf das belgische Nationalteam, das derzeit auf Rang 2 der FIFA-Weltrangliste steht (2:0 für Marokko).

Die besten Chancen hat Marokko noch gegen Kanada, doch auch die Kanadier spielen mindestens auf dem gleichen Niveau wie das afrikanische Team. Jetzt steht die Mannschaft im WM-Achtelfinale: Marokko spielt gegen Spanien.

Walid Regragui ist erst seit August 2022 Chef-Trainer der marokkanischen Nationalmannschaft. Sein Vorgänger Vahid Halilhodzic wollte Hakim Ziyech und Noussair Mazraoui aufgrund von Disziplin-Problemen nicht für den WM-Kader nominieren. Unter Regragui reisen die beiden Talente aber nun doch nach Katar gereist. Das ist der WM-Kader von Marokko im Überblick:

Tor:

Bono ( FC Sevilla )

) Munir Mohamedi (Al-Wehda)

(Al-Wehda) Ahmed Reda Tagnaout (Wydad Casablanca)

Abwehr:

Achraf Hakimi ( Paris St. Germain )

( ) Noussair Mazraoui ( FC Bayern )

) Romain Saiss ( Besiktas )

( ) Nayef Aguerd ( West Ham United )

) Achraf Dari (Stade Brest )

Dari (Stade ) Jawad El-Yamiq (Real Valladolid )

) Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca)

Badr Benoun ( Qatar SC)

Mittelfeld:

Sofyan Amrabat ( AC Florenz )

( ) Selim Amallah ( Standard Lüttich )

( ) Abdelhamid Sabiri ( Sampdoria Genua )

) Azzedine Ounahi (Angers SCO)

Bilal El Khannouss ( KRC Genk )

) Yahya Jabrane (Wydad Casablanca)

Angriff:

Hakim Ziyech ( FC Chelsea )

( ) Youssef En-Nesyri ( FC Sevilla )

( ) Sofiane Boufal (Angers SCO)

Zakaria Aboukhal ( FC Toulouse )

) Ez Abde ( CA Osasuna )

( ) Ilias Chair ( Queens Park Rangers )

) Abderrazak Hamdallah (Al-Ittihad)

Walid Cheddira ( SSC Bari )

) Anass Zaroury ( FC Burnley )

WM 2022: Marokko-Trainer Regragui ist erst seit August 2022 der Chef des Teams

Nur drei Monate vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar hat sich das marokkanische Nationalteam von Nationaltrainer Vahid Halilhodzic getrennt. Der neue Coach heißt Walid Regragui und hat vorher den marokkanischen Verein Wydad AC trainiert. Von 2012 bis 2013 war er allerdings schon einmal Co-Trainer von Marokko. Sein Vorgänger hatte Vahid Halilhodzic und Hakim Ziyech nicht mit nach Katar nehmen wollen, weil die beiden laut dem Ex-Coach Probleme mit der Disziplin hätten. Unter Regragui kamen beide Spieler aber wieder auf zum Einsatz.

Walid Regragui. Foto: Abdelhak Senna, picture alliance / dpa (Archivbild)

Marokko: Trikot zur WM 2022

Das Heimtrikot von Marokko für die WM 2022 ist eher schlicht gehalten. Rot ist die Grundfarbe des Trikots und es verfügt außerdem über grüne Akzente am Ende der Ärmel und am Kragen. Auf Brusthöhe sind links und rechts vom Sponsorenlogo außerdem zwei grüne Rechtecke zu sehen. Eines davon hinterlegt das Wappen der Mannschaft.

Das Auswärtstrikot ist dagegen vornehmlich in Weiß gehalten. Zu den Farbakzenten an den Ärmeln und am Kragen kommt neben Grün noch Rot hinzu. Das Wappen ist hier in der Mitte auf Brusthöhe zu finden. Darunter befindet sich ein Kreis, der aus abstrakten Formen besteht und im Inneren die Buchstaben "MAR" für Marokko aufweist. Sie können sich beide Varianten des marokkanischen Trikots auf der Webseite wmtrikots.info ansehen.

WM 2022: Gruppe von Marokko

Die Gruppen-Auslosung hätte für Marokko besser laufen können. Das Nationalteam musste laut Spielplan der WM 2022 als erstes gegen Vizeweltmeister Kroatien antreten (0:0) und sich danach auch gegen Belgien beweisen (2:0 für Marokko), um eine Chance auf das Achtelfinale zu haben. Die kanadische Nationalmannschaft gehört zwar nicht zu den Top-Teams bei der WM in Katar, dürfte aber für Marokko trotzdem kein leichter Gegner werden. Der Einzug in die K.o.-Runde wäre für die marokkanische Nationalmannschaft eine enorme Leistung und vielleicht sogar eine kleine Sensation.

Gruppe F:

Belgien

Kroatien

Kanada

Marokko

Marokkanische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Marokko

Der größte bisherige Erfolg bei einer Weltmeisterschaft war für das marokkanische Nationalteam das Erreichen des Achtelfinales bei der WM 1986 in Mexiko. Seither war für das Team immer schon in der Vorrunde des Turniers Schluss. Auch in diesem Jahr stehen die Chancen für Marokko schlecht, die Statistik positiv zu beeinflussen. Das ist die WM-Historie von Marokko im Überblick:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen – 1934 Italien nicht teilgenommen – 1938 Frankreich nicht teilgenommen – 1950 Brasilien nicht teilgenommen – 1954 Schweiz nicht teilgenommen – 1958 Schweden nicht teilgenommen – 1962 Chile nicht qualifiziert – 1966 England zurückgezogen – 1970 Mexiko Vorrunde Blagoja Vidinić 1974 Deutschland nicht qualifiziert – 1978 Argentinien nicht qualifiziert – 1982 Spanien nicht qualifiziert – 1986 Mexiko Achtelfinale José Faria 1990 Italien nicht qualifiziert – 1994 USA Vorrunde Abdellah Blinda 1998 Frankreich Vorrunde Frankreich Henri Michel 2002 Südkorea / Japan nicht qualifiziert – 2006 Deutschland nicht qualifiziert – 2010 Südafrika nicht qualifiziert – 2014 Brasilien nicht qualifiziert – 2018 Russland Vorrunde Hervé Renard 2022 Katar qualifiziert Walid Regragui

WM 2022 in Katar: Daten, Zahlen und einige spannende Fakten zur marokkanischen Nationalmannschaft

Größter Erfolg: Afrikameister 1976

WM-Teilnahmen: 6 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: Noureddine Naybet (115 Spiele)

(115 Spiele) Rekordtorschütze: Ahmed Faras (29 Tore)

(29 Tore) Aktueller Trainer: Walid Regragui

Starspieler: Achraf Hakimi ( Paris Saint-Germain )

( ) Wertvollster Spieler: Achraf Hakimi (65 Millionen Euro)

(65 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 238 Millionen Euro

Spitzname: Die Löwen vom Atlas

FIFA-Weltrangliste: 22. Platz

Höchster Sieg: 13:1 gegen Saudi-Arabien (1961)

(1961) Höchste Niederlage: 0:6 gegen Ungarn (1964)

