WM 2022: Mexiko im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Mexiko ist ein echter Dauerbrenner bei Fußball-Weltmeisterschaften. Gelingt bei der WM 2022 endlich mehr als "nur" das Achtelfinale? Der Kader, die Historie und die WM-Chancen in Katar im Überblick.

Seit 1990 war Mexiko immer mittendrin, wenn der Startschuss für eine Fußball-WM fiel. Die Mexikaner haben seitdem keine WM-Endrunde mehr verpasst und auch immer das Achtelfinale erreicht. Bei der WM 2018 schlugen sie auf diesem Weg Deutschland und trugen einen großen Teil zum Aus des DFB-Teams bei. Mit viel Leidenschaft, einem teils spektakulären Fußball und vielen (verrückten) Fans machen sie die WM immer ein wenig bunter. Auch in Katar gehört Mexiko zu den qualifizierten Mannschaften der WM 2022. Der Kader der mexikanischen Nationalmannschaft, die Historie und die aktuellen Chancen im Überblick.

Mexiko: WM-Kader 2022 und Prognose

Mexiko schickte zuletzt zu jeder Weltmeisterschaft ein ambitioniertes Team, welches oftmals für positive Schlagzeilen sorgen konnte. Der ganz große Durchbruch, beispielsweise mit einer Viertelfinal-Teilnahme, gelang "El Tri" (Die Dreifarbigen) allerdings nie.

Ähnlich dürften die Voraussetzungen für die WM 2022 sein. Mexiko hat keine ganz einfache Gruppe erwischt. Bei den Gegnern Argentinien, Polen und Saudi-Arabien dürften die Mexikaner allerdings trotzdem der Favorit auf den zweiten Platz hinter den Argentiniern sein. In der K.-o.-Runde könnte dann aber wieder eine Top-Nation der Kategorie Brasilien, Spanien, Frankreich oder England warten. Mehr als eine Achtelfinalteilnahme ist daher nicht unbedingt wahrscheinlich. Nationaltrainer Gerardo "Tata" Martino kann aber in jedem Fall eine schlagkräftige Truppe in den Wüstenstaat schicken. Einen erweiterten 30-Mann-Kader, den er noch auf 26 Spieler kürzen muss, hat er bereits bekannt gegeben. Zahlreiche Akteure spielen in der Heimat, der ein oder andere Spieler aus Europa ist aber auch im Kader.

Tor:

Guillermo Ochoa (Club America )

(Club ) Alfredo Talavera (FC Juarez)

(FC Juarez) Rodolfo Cota (Club Leon)

Abwehr:

Jorge Sánchez ( Ajax )

( ) Kevin Álvarez (Pachuca)

(Pachuca) Néstor Araujo (Club America )

(Club ) Johan Vásquez (Cremonese)

(Cremonese) Héctor Moreno ( Monterrey )

( ) César Montes ( Monterrey )

( ) Gerardo Arteaga ( Genk )

( ) Jesús Gallardo ( Monterrey )

) Jesús Angulo (Tigres)

Mittelfeld:

Andrés Guardado ( Real Betis )

( ) Héctor Herrera ( Houston Dynamo )

( ) Charly Rodríguez ( Cruz Azul )

( ) Erick Gutiérrez (PSV)

Gutiérrez (PSV) Luis Chávez (Pachuca)

(Pachuca) Erick Sánchez (Pachuca)

(Pachuca) Edson Álvarez ( Ajax )

( ) Orbelín Pineda (AEK Athens)

Luis Romo ( Monterrey )

Sturm:

Diego Lainez ( Sporting Braga )

( ) Alexis Vega ( Chivas )

( ) Hirving Lozano ( Napoli )

( ) Raúl Jiménez ( Wolverhampton )

( ) Roberto Alvarado ( Chivas )

( ) Uriel Antuna ( Cruz Azul )

( ) Henry Martín (Club America )

(Club ) Santiago Giménez (Feyenoord)

(Feyenoord) Rogelio Funes Mori ( Monterrey )

WM 2022: Mexiko-Trainer Martinez – ein Argentinier an der Seitenlinie

Ein Argentinier steht bei der mexikanischen Nationalmannschaft an der Seitenlinie. Gerardo Daniel "Tata" Martino machte als Spieler einen kurzen Ausflug nach Teneriffa, spielte aber ansonsten in seiner Heimat. Nach der aktiven Laufbahn begann er schnell eine Karriere als Trainer. Nach Stationen bei argentinischen Vereinen übernahm er 2007 die Nationalmannschaft von Paraguay. Von 2013 bis 2014 coachte er den FC Barcelona, anschließend führte er die argentinische Nationalmannschaft zweimal ins Finale der Copa América. Beide Endspiele gingen allerdings verloren. Seit 2019 trainiert der 59-Jährige nun "El Tri". Übrigens: In seiner aktiven Karriere absolvierte der Mittelfeldspieler genau ein Spiel für die argentinische Nationalmannschaft.

Mexiko: WM-Trikot 2022

Die mexikanischen WM-Trikots gehören wohl zu den ausgefallensten, die in Katar vertreten sind. Das "Heimtrikot" ist in Grün gehalten, das "Auswärtstrikot" in Weiß.

WM 2022: Mexiko-Gruppe im Überblick

Mexiko wurde mit einem der großen Favoriten auf den WM-Titel 2022 in eine Gruppe gelost: Argentinien. Für "El Tri" wird es aber wohl vor allem auf das Duell mit Polen ankommen, welches darüber entscheiden könnte, ob der Einzug ins Achtelfinale gelingt.

Gruppe C:

Nationalmannschaft von Mexiko bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Mexiko

Die Fußball-Tradition in Mexiko ist groß, die Mexikaner nahmen bereits an der ersten WM im Jahr 1930 teil. Der ganz große Erfolg gelang "El Tri" in fast 100 Jahren allerdings nicht. Die beiden größten Erfolge gelangen bei den Heim-Weltmeisterschaften. In vier Jahren wird Mexiko einen von drei Gastgebern darstellen.

Jahr Gastgeberland Teilnahme bis … Trainer 1930 Uruguay Vorrunde Juan Luque de Serrallonga 1934 Italien nicht qualifiziert

1938 Frankreich nicht teilgenommen

1950 Brasilien Vorrunde Octavio Vial 1954 Schweiz Vorrunde Antonio López Herranz 1958 Schweden Vorrunde Antonio López Herranz 1962 Chile Vorrunde Ignacio Trelles 1966 England Vorrunde Ignacio Trelles 1970 Mexiko Viertelfinale Raúl Cárdenas 1974 Deutschland nicht qualifiziert

1978 Argentinien Vorrunde José Antonio Roca 1982 Spanien nicht qualifiziert

1986 Mexiko Viertelfinale Bora Milutinović 1990 Italien nicht zugelassen

1994 USA Achtelfinale Miguel Mejía Barón 1998 Frankreich Achtelfinale Manuel Lapuente 2002 Südkorea / Japan Achtelfinale Javier Aguirre 2006 Deutschland Achtelfinale Ricardo La Volpe 2010 Südafrika Achtelfinale Javier Aguirre 2014 Brasilien Achtelfinale Miguel Herrera 2018 Russland Achtelfinale Juan Carlos Osorio 2022 Katar qualifiziert Gerardo Martino 2026 Kanada / Mexiko / USA qualifiziert



WM 2022 in Katar: Spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um Mexiko

Größter Erfolg: WM-Viertelfinale 1970 und 1986

WM-Teilnahmen: 17 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Gerardo Martino (seit 2019)

(seit 2019) Rekordspieler: Andrés Guardado (179 Länderspiele)

(179 Länderspiele) Rekordtorschütze: Chicharito (52 Tore)

Starspieler: Edson Alvarez ( Ajax Amsterdam )

( ) Wertvollster Spieler: Edson Alvarez (35 Millionen Euro)

(35 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 220 Millionen Euro

Weltrangliste: 13. Platz

Höchster Sieg: 13:0 gegen die Bahamas (1987)

(1987) Höchste Niederlage: 0:8 gegen England (1961)

(1961) Spitzname: El Tri

