So sehen Sie das WM-Viertelfinale Niederlande - Argentinien live im Free-TV und im Stream

Im Viertelfinale der WM 2022 kommt es zur Partie Niederlande gegen Argentinien. Hier gibt es alle Infos zum Anstoß, zur Übertragung im TV und Live-Stream, zum Live-Ticker und zur Bilanz.

Bei der Fußball-WM 2022 in Katar läuft die finale und entscheidende Phase. Wie es der Spielplan will, stehen sich im Viertelfinale die Niederlande und Argentinien gegenüber. Während viele der 32 Teams schon wieder zu Hause sind, haben sich diese beiden Favoriten trotz einiger Schwierigkeiten behauptet.

"Oranje" gewann die Gruppe A mit zwei Siegen und einem Unentschieden. Im Achtelfinale bezwang das Team von Bondscoach Louis van Gaal die USA mit 3:1. Damit stehen die Niederlande zum siebten Mal unter den besten acht Mannschaften – nur 1994 war im Viertelfinale Endstation für die "Elftal".

Die "Albiceleste" hingegen legte mit dem 1:2 gegen Saudi-Arabien einen Fehlstart in Gruppe C hin, sicherte sich mit zwei anschließenden Siegen aber dennoch Rang eins. Zum Start der K.o.-Phase gelang ein 2:1 über Australien – dabei erzielte Lionel Messi sein erstes Tor in einem Do-or-die-Spiel einer WM.

Wann ist Anpfiff des ersten Viertelfinals der WM 2022? Wo findet das Spiel statt? Welcher Sender überträgt die Partie? Hier gibt es alle Infos rund um die Begegnung Niederlande gegen Argentinien – inklusive Live-Ticker und der Bilanz beider Teams.

WM 2022: Niederlande gegen Argentinien im Viertelfinale – Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Das Viertelfinale Niederlande gegen Argentinien steigt bei der WM 2022 am Freitag, dem 9. Dezember. Anstoß ist um 20 Uhr. Gespielt wird im Lusail Iconic Stadium, wo Argentinien bereits gegen Saudi-Arabien und Mexiko antrat. Hier findet am 18. Dezember auch das Finale statt.

Viertelfinale Niederlande gegen Argentinien bei der WM 2022: Übertragung im Free-TV und im Live-Stream

Die Übertragung der Fußball-WM 2022 übernehmen wie gewohnt ARD und ZDF, die sich 48 Spiele untereinander aufteilen. Die Rechte für alle 64 Partien besitzt in Deutschland ausschließlich MagentaTV. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung der Partie Niederlande - Argentinien:

Spiel: Niederlande gegen Argentinien , Viertelfinale der WM 2022

gegen , Viertelfinale der WM 2022 Datum: Freitag, 9. Dezember 2022

Freitag, 9. Dezember 2022 Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Stadion: Lusail Iconic Stadium , Lusail

, Lusail Übertragung im Free-TV: ARD

Kostenloser Live-Stream: ARD

ARD Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Gebührenpflichtiger Live-Stream: MagentaTV

Zu bedenken ist: Zwischen Deutschland und Katar herrscht eine Zeitverschiebung von zwei Stunden. Damit ist es zum Zeitpunkt des Anstoßes vor Ort bereits 22 Uhr. Wir nutzen hier aber durchgehend die mitteleuropäische Zeit.

Live-Ticker zu Niederlande gegen Argentinien im Viertelfinale der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Übertragung im TV oder Live-Stream anzuschauen, bietet sich als Alternative der Live-Ticker zur Partie Niederlande gegen Argentinien an. Dieser informiert über alle wichtigen Szenen und natürlich die Tore.

Viertelfinale zwischen Niederlande und Argentinien bei der WM 2022: Bilanz der beiden Teams

Die beiden großen Fußballnationen trafen bislang neunmal aufeinander. Dabei spricht die Bilanz klar für die Niederlande, die viermal gewannen. Argentinien hat offiziell nur einen Sieg errungen, denn im Elfmeterschießen entschiedene Partien werden offiziell unentschieden gewertet.

Dabei behaupteten sich die Südamerikaner aber im bislang größten Spiel, das die beiden Teams zusammenführte. Im WM-Finale 1978 im eigenen Land gewann Argentinien mit 3:1 nach Verlängerung und wurde zum ersten Mal Weltmeister.

Bei vier weiteren WM-Turnieren kam es ebenfalls zu der Begegnung. 1974 gewannen die Niederlande in der Gruppenphase mit 4:0, 28 Jahre später siegte "Oranje" im Viertelfinale mit 2:1. Torlos endete das Gruppenspiel 2006.

Der bislang letzte Vergleich war das Halbfinale bei der WM 2014, als es nach 120 Minuten 0:0 stand und die "Albiceleste" durch ein 4:2 im Elfmeterschießen weiterzog. Bei den Niederlanden saß auch damals van Gaal auf der Trainerbank. Im Sommer 2021 kehrte er zurück und ist seither in 19 Partien ungeschlagen.