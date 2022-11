WM 2022: So sehen Sie Niederlande – Ecuador live im Free-TV und Stream

Bei der Fußball-WM 2022 ist das Spiel Niederlande gegen Ecuador das Aufeinandertreffen zweier Auftaktsieger. Alle Infos rund um die Übertragung, den Anstoß, die Bilanz und unseren Live-Ticker.

Das Spiel Niederlande gegen Ecuador rundet den zweiten Spieltag der Gruppe A bei der Fußball-WM 2022 ab. Damit bringt der Spielplan zur Fußball-WM zwei Auftaktsieger zusammen. Wer sich hier durchsetzt, kann bereits mit dem Achtelfinale planen.

Dabei stehen die Niederlande und Ecuador vor dem Anpfiff in der Tabelle gleichauf da. "Oranje" gewann sein erstes Spiel in Katar mit Mühe 2:0 gegen den Senegal, zählt damit weiter zu den Favoriten unter allen 32 Teams. Die Südamerikaner entledigten sich der Pflichtaufgabe gegen Katar ebenfalls mit 2:0.

Mann des Tages bei jenem Eröffnungsspiel war Enner Valencia von Fenerbahce Istanbul, der beide Tore erzielte und zudem noch ein drittes Mal traf. Doch in der Entstehung des ersten Treffers lag eine hauchdünne Abseitsposition eines Mitspielers vor, weshalb der VAR das vermeintliche 1:0 einkassierte.

Bei den Niederlanden waren Cody Gakpo von PSV Eindhoven und der einstige Bremer Davy Klaassen, jetzt bei Ajax Amsterdam aktiv, erfolgreich. Der zum Jahresende scheidende Bondscoach Louis van Gaal bleibt damit in seiner dritten Amtszeit nach 16 Partien ungeschlagen. Zwölf der Spiele wurden gewonnen.

Auch gegen Ecuador wird vom Europameister von 1988 ein Dreier erwartet. Es folgen die wichtigsten Informationen zur Übertragung des Spiels im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream, den Anstoßzeitpunkt und die Bilanz beider Teams.

WM 2022: Niederlande – Ecuador – Wann ist Anstoß?

Das Spiel Niederlande gegen Ecuador findet am Freitag, dem 25. November 2022, statt. Der Anstoß erfolgt um 17 Uhr. Austragungsort ist das schon 1976 eröffnete Khalifa International Stadium in ar-Rayyan – hier startete Deutschland mit der 1:2 Niederlage gegen Japan ins Turnier.

Niederlande gegen Ecuador bei der WM 2022: Übertragung live im TV und Stream

Im Vorfeld des Turniers wurden die Infos zur Übertragung der Fußball-WM 2022 bekanntgegeben. Die exklusiven Rechte an allen 64 Partien in Katar besitzt in Deutschland MagentaTV. 48 Spiele gibt es jedoch auch im Free-TV zu sehen – diese teilen ARD und ZDF unter sich auf. Beim Spiel Niederlande gegen Ecuador übernimmt die ARD die Ausstrahlung. Zusätzlich bietet der Sender die Partie auch kostenlos im Live-Stream an. Hier gibt es alle Infos:

Spiel: Niederlande gegen Ecuador

gegen Datum: 25. November 2022

Stadion: Khalifa International Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Uhrzeit: 17 Uhr

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

Zu beachten ist die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Katar. Diese beträgt zwei Stunden, weshalb es im Emirat zum Zeitpunkt des Anpfiffs bereits 19 Uhr ist. Wir nennen hier aber immer die mitteleuropäische Zeit.

Live-Ticker zu Niederlande gegen Ecuador bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Sollten Sie das Spiel Niederlande gegen Ecuador verfolgen wollen, jedoch keine Möglichkeit haben, es via TV oder Live-Stream zu sehen, dann bietet der Live-Ticker eine weitere Möglichkeit. Hier finden sich Infos zu allen wichtigen Aktionen und den Toren.

Niederlande gegen Ecuador: Bilanz der beiden Teams

Bislang taten sich die Niederländer gegen Ecuador in direkten Duellen schwer. Bei einem Test am 1. März 2006 in der AmsterdamArenA traf Dirk Kuyt zum 1:0-Erfolg. An gleicher Stelle trotzten die Südamerikaner der "Elftal" am 17. Mai 2014 in der Vorbereitung auf die WM in Brasilien ein 1:1 ab. Jefferson Montero traf für die Gäste, Robin van Persie glich noch vor der Pause aus. Bondscoach war auch damals van Gaal.

Die Niederlande warten noch immer auf ihren ersten WM-Titel. Dreimal standen sie im Finale, zogen jedoch 1974, 1978 und auch 2010 den Kürzeren. So bleibt der Erfolg bei der WM 1988 in Deutschland der einzige große Triumph. Unter van Gaal reichte es 2014 zu Platz drei.

Ecuador ist zum vierten Mal bei einer WM dabei. 2002 und 2014 war die Vorrunde auch Endstation. 2006 gelang in der Gruppe mit Deutschland der Sprung ins Achtelfinale, wo es ein 0:1 gegen England setzte. Bei Südamerika-Meisterschaften sind bislang zwei vierte Plätze das höchste der Gefühle.

Als Übersicht bieten wir zum Abschluss noch die Kader der beiden Teams.

Das ist der Kader der Niederlande:

Position Spieler Tor Justin Bijlow

Remko Pasveer

Andries Noppert Abwehr Daley Blind

Stefan de Vrij

Virgil van Dijk

Matthijs de Ligt

Denzel Dumfries

Nathan Aké

Jurriën Timber

Tyrell Malacia

Jeremie Frimpong Mittelfeld Frenkie de Jong

Steven Berghuis

Davy Klaassen

Marten de Roon

Teun Koopmeiners

Kenneth Taylor

Xavi Simons Sturm Memphis Depay

Luuk de Jong

Steven Bergwijn

Vincent Janssen

Wout Weghorst

Cody Gakpo

Noa Lang

