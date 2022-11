WM 2022: Die Niederlande im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Nachdem sich die Niederländer nicht für die WM 2018 qualifizieren konnten, sind sie in Katar 2022 wieder dabei. In unserem großen Überblick erfahren Sie alles zum Kader, zur WM-Historie und bekommen eine Prognose zur niederländischen Nationalmannschaft.

Obwohl die Niederlande bekanntermaßen eine begeisterte Fußball-Nation sind und über starke Spieler verfügen, fehlte es in den letzten Jahren an Erfolgen. An der WM in Russland hatte Oranje nicht teilnehmen können, nachdem das Team in der Qualifikation an Frankreich und Schweden gescheitert war. Für die Weltmeisterschaft in Katar haben die Niederlande aber erneut einen Trainer dabei, der die Mannschaft zuvor bereits zum Erfolg geführt hat: Louis van Gaal ist seit 2021 wieder Chef des niederländischen Nationalteams.

Niederlande: WM-Kader 2022 und Prognose

Die niederländische Nationalmannschaft gehört bei der kommenden WM in Katar nicht zu den Top-Favoriten unter den Fußball-WM Teams in Katar. Diesen Status haben in diesem Jahr vor allem Brasilien, der amtierende Weltmeister Frankreich, Argentinien und Spanien inne. Aufgrund der überzeugenden Leistung in der WM-Qualifikation und der generell starken Mannschaft, dürfen sich die Niederlande aber zumindest als Mitfavorit bezeichnen. Mit Louis van Gaal als Trainer hat es Oranje bei der Weltmeisterschaft 2014 schon auf den 3. Platz geschafft.

Auf einen endgültigen Kader für die WM 2022 hat sich van Gaal bisher noch nicht festgeelgt. Wir stellen Ihnen die möglichen Kandidaten vor, die wahrscheinlich in der Wüste von Katar für die Niederlande auflaufen werden.

Tor:

In der WM-Qualifikation hatte van Gaal bereits fast ausschließlich auf Justin Bijlow gesetzt, der nun voraussichtlich auch in Katar im Tor stehen wird. Mit Jasper Cillessen und Mark Flekken vom FC Freiburg kann der Trainer ersatzweise auch auf zwei erfahrene Torhüter zurückgreifen.

Justin Bijlow ( Feyenoord Rotterdam )

( ) Jasper Cillessen ( NEC Nijmegen )

( ) Mark Flekken ( SC Freiburg )

Abwehr:

Der Mannschaftskapitän Virgil van Dijk wird sicher in der Innenverteidigung auflaufen, doch welche Spieler an seiner stehen werden ist bislang noch nicht ganz klar. Van Gaal wird wohl auf Stefan de Vrij zurückgreifen, hat aber auch die Möglichkeit ersatzweise Matthijs de Ligt vom FC Bayern München einzusetzen. Auf der linken Seite wird wohl Daley Blind einen festen Platz haben, während Tyrell Malacia als Ersatz bereit steht. Die Rolle des Rechtsverteidigers übernimmt Stammspieler Denzel Dumfries.

Virgil van Dijk ( FC Liverpool )

( ) Stefan de Vrij ( Inter Mailand )

( ) Matthijs de Ligt ( FC Bayern München )

) Nathan Aké ( Manchester City )

( ) Daley Blind ( Ajax Amsterdam )

( ) Tyrell Malacia ( Manchester United )

( ) Denzel Dumfries ( Inter Mailand )

Mittelfeld:

Im Zentrum der Mannschaft kann van Gaal auf die wohl hochkarätigsten Namen des Kaders zurückgreifen. Den Kern im Mittelfeld werden wohl Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong und Georgino Wijnaldum bilden. Allerdings hat sich Wijnaldum im August einen Schienenbeinbruch zugezogen, weshalb seine Turnier-Teilnahme noch immer auf der Kippe steht - Teun Koopmeiners könnte als Ersatz in der Startelf auflaufen.

Frenkie de Jong ( FC Barcelona )

( ) Davy Klaassen ( Ajax Amsterdam )

( ) Georginio Wijnaldum ( AS Rom )

( ) Teun Koopmeiners ( Atalanta Bergamo )

) Ryan Gravenberch ( Bayern München )

( ) Marten de Roon ( Atalanta Bergamo )

) Jerdy Schouten ( FC Bologna )

) Guus Til ( PSV Eindhoven )

Angriff:

Einen festen Platz im Angriff der niederländischen Mannschaft hat memphis Depay vom FC Barcelona. Auf der rechten Seite dürfte van Gaal weiterhin auf Steven Berghuis setzen, während links wohl wie in den meisten Qualifikationsspielen Steven Bergwijn zum Einsatz kommt. Für die Außenpositionen könnte auch Arnaut Danjuma eingesetzt werden.

Memphis Depay ( FC Barcelona )

( ) Steven Berghuis ( Ajax Amsterdam )

( ) Steven Bergwijn ( Ajax Amsterdam )

( ) Noa Lang ( FC Brügge )

( ) Donyell Malen ( Borussia Dortmund )

( ) Cody Gakpo ( PSV Eindhoven )

( ) Wout Weghorst ( FC Burnley )

( ) Arnaut Danjuma ( FC Villarreal )

WM 2022: Holland-Trainer van Gaal ist zum dritten Mal Coach der niederländischen Nationalmannschaft

Louis van Gaal war 1986 zunächst als Spieler beim AZ Alkmaar unter Vertrag, wurde dann Co-Trainer der Mannschaft und wechselte 1988 zu Ajax Amsterdam, wo er zuerst auch als Co-Trainer agierte. Später wurde van Gaal dann Cheftrainer der Mannschaft und führte das Team gleich drei Mal zur niederländischen Meisterschaft. Im weiteren Verlauf seiner Karriere war er der Team-Chef von nahmhaften Vereinen wie dem FC Barcelona, Manchester United und auch vom FC Bayern München. Nationaltrainer wurde van Gaal erstmals im Jahr 2000, dann ein weiteres Mal 2012 und nun ist er zum dritten Mal seit 2021 der Chef der niederländischen Nationalmannschaft.

Der niederländische Nationaltrainer Louis Van Gaal. Foto: Virginie Lefour / BELGA, dpa

Niederlande: Trikot zur WM 2022

Die neuen Trikots der niederländischen Nationalmannschaft sind wie gewohnt orange. Allerdings gehen die neuen Shirts für die WM 2022 schon fast in eine goldene Richtung. Wappen, Kragen und Sponsoren-Logo sind in schwarz gehalten. Die Auswärtstrikots des Teams sind ebenfalls einfarbig - ganz in blau. Orange lässt sich bei diesen Trikots aber im Wappen, am Ärmel und im Sponsoren-Logo finden.

WM 2022: Gruppe der Niederlande

In Gruppe A sind die Niederlande wohl die stärkste Mannschaft und sollte keine Probleme haben das Achtelfinale zu erreichen. Gefährlich könnte Oranje am ehesten die senegalesische Mannschaft werden, die ebenfalls über starke Spieler verfügt. Ecuador und Katar sind dagegen die Außenseiter der Gruppe.

Gruppe A:

Katar

Niederlande

Ecuador

Senegal

Niederländische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie der Niederlande

Für einen WM-Titel hat es für das niederländische Nationalteam bisher noch nicht gereicht. Drei Mal ist Oranje im Finale gescheitert und hat es somit immerhin in drei Turnieren zum Vizeweltmeister geschafft. Zuletzt gelang das bei der WM in Südafrika 2010, als das Team im Finale mit 0:1 gegen Spanien verlor. Vier Jahre später schafften es die Niederlande in Brasilien auf den 3. Platz. Die WM-Historie der Niederlande im Überblick:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen – 1934 Italien Achtelfinale Robert Glendenning 1938 Frankreich Achtelfinale Robert Glendenning 1950 Brasilien nicht teilgenommen – 1954 Schweiz nicht zugelassen – 1958 Schweden nicht qualifiziert – 1962 Chile nicht qualifiziert – 1966 England nicht qualifiziert – 1970 Mexiko nicht qualifiziert – 1974 Deutschland Vizeweltmeister Rinus Michels 1978 Argentinien Vizeweltmeister Ernst Happel 1982 Spanien nicht qualifiziert – 1986 Mexiko nicht qualifiziert – 1990 Italien Achtelfinale Leo Beenhakker 1994 USA Viertelfinale Dick Advocaat 1998 Frankreich Spiel um Platz 3 Guus Hiddink 2002 Südkorea / Japan nicht qualifiziert – 2006 Deutschland Achtelfinale Marco van Basten 2010 Südafrika Vizeweltmeister Bert van Marwijk 2014 Brasilien 3. Platz Louis van Gaal 2018 Russland nicht qualifiziert – 2022 Katar qualifiziert Louis van Gaal

WM 2022 in Katar: Zahlen, Daten und spannende Fakten zum niederländischen Team

Größter Erfolg: Europameister 1988

WM-Teilnahmen: 11 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Louis van Gaal

Rekordspieler: Wesley Sneijder (134 Spiele)

(134 Spiele) Rekordtorschütze: Robin van Persie (50 Tore)

(50 Tore) Starspieler: Virgil van Dijk ( FC Liverpool )

( ) Wertvollster Spieler: Matthijs de Ligt (70 Millionen Euro)

Gesamtwert des Kaders: rund 495 Millionen Euro

FIFA-Weltrangliste: 8. Platz

Höchster Sieg: 11:0 gegen San Marino

Höchste Niederlage: 2:12 gegen England

Spitzname: Oranje

