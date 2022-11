WM 2022: Portugal – Ghana live im Free-TV und Stream sehen

Am letzten Termin des 1. Spieltags gibt es bei der WM 2022 heute das Spiel Portugal - Ghana live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos rund um Übertragung, Termin und Anstoß sowie einen Live-Ticker gibt es hier.

Abgesehen von der Kontroverse um die Weltmeisterschaft in Katar haben auch einige Ergebnisse bei der WM 2022 für Aufsehen gesorgt: Dänemark konnte gegen Außenseiter Tunesien nur einen Punkt holen, Deutschland musste eine 1:2 Niederlage gegen Japan hinnehmen und Argentinien hat in der WM-Überraschung schlechthin mit 1:2 gegen Saudi-Arabien verloren. Im Spiel zwischen Portugal und Ghana gibt es einen klaren Favoriten: Die portugiesische Mannschaft um Superstar Cristiano Ronaldo will gegen das afrikanische Team im WM-Auftakt drei Punkte holen.

Die Nationalmannschaft von Ghana gehört unter den Teams bei der WM 2022 nicht zu den Favoriten, ist jedoch in guter Form und hat das im letzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft auch bewiesen. Denn das Team von Trainer Otto Addo besiegte die Schweiz mit einem klaren 2:0, obwohl die Schweizer auf dem Papier die bessere Mannschaft haben. Ob es auch beim Spiel zwischen Portugal und Ghana zu einer Überraschung kommt, können Sie live im TV und Stream verfolgen. Wir haben alle Infos zur Übertragung und einen Live-Ticker zum Spiel für Sie.

WM 2022 - Portugal gegen Ghana: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Am fünften Tag der WM dürfen endlich auch die Teams in den Gruppe G und der Gruppe H an den Ball. Laut Spielplan der WM 2022 findet die Partie zwischen Portugal und Ghana heute am 24. November 2022 statt. Anpfiff ist um 17 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Stadium 974. Vor Ort in Katar beginnt das Spiel erst um 19 Uhr, da uns der Wüstenstaat aufgrund der Zeitverschiebung zwei Stunden voraus ist.

Portugal - Ghana: Übertragung im Free-TV und gratis im Live-Stream

Die Rechte zur Übertragung der Fußball-WM 2022 hat für alle Spiele MagentaTV. Der kostenpflichtige TV- und Streaming-Dienst der Telekom zeigt alle 64 Spiele des Turniers. Das heißt aber nicht, dass es die Partien nicht auch im Free-TV zu sehen gibt. Die ARD und das ZDF zeigen immerhin 48 Partien im frei empfangbaren Fernsehen. Dazu gehören auch alle Spiele mit deutscher Beteiligung. Die Partie zwischen Portugal und Ghana zeigt das ZDF im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream.

Hier haben wir alle Informationen zur Übertragung des Gruppenspiels Portugal - Ghana zusammengefasst:

Spiel: Portugal - Ghana , Gruppenphase WM 2022, Gruppe H

- , Gruppenphase WM 2022, Gruppe H Datum: Mittwoch, 24. November 2022

Mittwoch, 24. November 2022 Stadion: Stadium 974, Doha

Stadium 974, Uhrzeit: 17 Uhr

17 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Live-Ticker zum Spiel Portugal - Ghana: Spielstand, Ergebnis und Highlights der Partie

Wenn Sie das Spiel zwischen Portugal und Ghana nicht im TV oder Stream ansehen möchten, aber trotzdem wissen wollen, was in der Partie passiert, dann verfolgen Sie die WM-Begegnung doch hier bei uns im Live-Ticker. Der informiert Sie über alle Tore und Karten und die Highlights des Spiels.

Portugal gegen Ghana bei der WM 2022: Bilanz der beiden Nationalmannschaften

Erst ein einziges Mal haben die Nationalteams aus Portugal und Ghana bei einer Weltmeisterschaft gegeneinander gespielt. Laut fussballdaten.de sind sich die beiden Nationalmannschaften bei der WM 2014 in Brasilien begegnet. Damals konnten sich die Portugiesen mit 2:1 gegen die Auswahl aus Ghana durchsetzen. Auch im Gruppenspiel bei der WM in Katar geht Portugal als Favorit ins Match. Vielleicht gelingt es Ghana aber auch, für eine weitere WM-Überraschung zu sorgen. (AZ)