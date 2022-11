"Wie im Gangsterfilm": Roundup, Reaktionen, Pressestimmen zu Montag

Die "One-Love-Binde" sorgt für einen Skandal, der Iran für ein Zeichen. England feiert ein Schützenfest, Gareth Bale zeigt seine Klasse. Ein Roundup mit Reaktionen und Pressestimmen.

Es war einiges los am ersten langen Tag der WM 2022 – und gar nicht mal so viel, wie man denken möge, hatte mit Fußball zu tun. Schon bevor der Ball am Montag um 14.00 Uhr zum ersten Mal im Khalifa International Stadium zu Doha rollen sollte, überschattete der Krach um die "One-Love-Binde" das Sportliche. Die Iraner haben hingegen das Zeug zu Volkshelden.

"One-Love-Binde" bei der WM 2022: Ein Skandal überschattet den WM-Tag

Eigentlich wollten die Kapitäne von Deutschland, England, der Niederlande, Wales, Belgien, Dänemark und der Schweiz die "One-Love-Binde" bei ihren Spielen tragen, die für Inklusion, Toleranz, Weltoffenheit, Solidarisierung gegenüber LGBTQ+ und noch mehr steht. Dann drohte die FIFA offenbar mit Strafen bis zu einem Punktabzug für die Mannschaften, die einknickten. Eine verpasste Chance für das DFB-Team und die anderen Teams, ein Zeichen zu setzen. Aber auch ein erschreckendes Zeichen der FIFA. Das sah auch ein Großteil der Presse so. Reaktionen im Überblick:

"Methoden wie in einem Gangsterfilm. Auf Druck der Fifa verzichten Deutschland und andere europäische Nationen bei der Weltmeisterschaft auf die 'One Love'-Armbinde - ein beispielloser Vorfall, der weit über seine sportliche Dimension hinausragt." – Süddeutsche Zeitung

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

"Das ist ein beispielloser Vorgang in der WM-Geschichte, wie ich finde. Es handelt sich aus meiner Sicht um eine Machtdemonstration der FIFA." – DFB-Präsident Bernd Neuendorf

"Man hatte die Möglichkeit, bei diesem Event darauf aufmerksam zu machen und es gibt keine größere Plattform als eine WM, um für die eigenen Werte zu stehen. Und es ist inhaltlich absolut notwendig. Daher ist es ein Einknicken. Ich finde es schade." – Michael Ballack als Experte bei Magenta TV

Lesen Sie dazu auch

"Die WM ist eine Farce, das weiß jeder. Aber selbst dadurch wird man das nicht ändern. Es ist wichtig, dass wir darüber diskutieren. Aber dass die Spieler diese Suppe auslöffeln müssen, finde ich nicht richtig." – Christoph Kramer im ZDF

"Eine Blamage. Die mächtigsten Fußballnationen der Welt schaffen es nicht, eine harmlose Armbinde gegen die korrupte Fifa durchzusetzen! Mit 'One Love' sollte wenigstens ein ganz sanftes Zeichen gesetzt werden gegen den irren Homo-Hass der Katarer." – Bild

"Oranje und andere Länder erliegen dem Druck der FIFA." – AD (niederländische Zeitung)

"Tragt das Armband, England, und zeigt, dass ihr für etwas steht. Das Traurige ist, dass es die Situation, so wie sie aktuell ist, keine Überraschung ist. Leere Gesten, und schlimmer, einen leeren Moralkodex." - The Independent (englische Zeitung)

WM 2022 am Montag: Reaktionen und Pressestimmen zu England gegen den Iran

Englands Kapitän Harry Kane trug die "One-Love-Binde" nicht, um einer Strafe der FIFA für sich, und womöglich auf für die englische Nationalmannschaft, zu umgehen. Die Iraner setzten hingegen ein starkes Zeichen gen Heimat, das für sie deutlich weitreichendere Folgen haben könnte. Sie blieben bei der eigenen Nationalhymne stumm, könnten nun gleichzeitig zu Volkshelden werden und dem iranischen Regime ein Dorn im Auge sein. Ach ja: Fußball wurde auch noch gespielt – und zwar gar nicht mal so unspektakulär. England gewann ein Spektakel klar und deutlich mit 6:2.

"Wenn Fußballer zu Volkshelden werden. Irans Nationalspieler müssen schlimme Konsequenzen fürchten – und zeigen gegen England trotzdem den Mut zu großen Gesten. Ihre Gegner nicht mal zu kleinen." – Die Zeit

"Das laute Schweigen. Elf Spieler, keiner singt: Um gegen das Unrecht in der eigenen Heimat zu protestieren, blieb Irans Nationalteam während der Hymne still und schaffte eine der mutigsten Gesten der WM-Geschichte." – Spiegel

"Den einen droht Gelb, den anderen Gewalt. Während Englands Kapitän Harry Kane beim 6:2 gegen Iran auf die 'One Love'-Binde verzichtet, senden die iranischen Spieler ein Zeichen in die Heimat: Sie singen die Nationalhymne nicht mit." – Süddeutsche Zeitung

"Iraner schreibt WM-Geschichte. Der iranische Nationalspieler Mehdi Taremi erzielte bei der 2:6-Niederlage seines Teams gegen England das späteste Tor der WM-Geschichte. Taremi traf nach 102 Minuten und 30 Sekunden zum Endstand." – Sport1

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Montag-Roundup zur WM in Katar: Pressestimmen und Reaktionen zu Niederlande - Senegal

Die Niederlande startete wie England sportliche erfolgreich in die WM 2022. Oranje siegte mit 2:0 gegen den Senegal, konnte dabei aber nicht so wirklich überzeugen.

"Shootingstar erlöst Niederlande, Fehlstart verhindert. Die Niederlande feierte in ihrem ersten Spiel der WM 2022 durch einen späten Treffer einen erfolgreichen Start. Gegen den Senegal gewann das Team von Trainer Louis van Gaal trotz einer enttäuschenden Leistung mit 2:0 (0:0)." – Sport1

"Van Gaal trickst Holland zum Sieg! Ajax-Profi Gakpo rettet den WM-Auftakt von Holland-Trainer Louis van Gaal (71). Der Ex-Bayern-Coach hat mal wieder alle ausgetrickst! Van Gaal hatte vor dem Spiel angekündigt, dass Top-Stürmer Memphis Depay (28/Oberschenkelprobleme) nicht rechtzeitig für das Spiel fit wird. Plötzlich überrascht van Gaal alle, als er den Barça-Star in der 62. Minute doch einwechselt." – Bild

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

WM 2022: USA - Wales, Pressestimmen und Reaktionen

Das erste Unentschieden bei der WM 2022 gab es dann am Montagabend. Lange Zeit war die USA auf der Siegerstraße unterwegs, doch dann glich Wales-Star Gareth Bale zum 1:1 aus.

"Der walisische Actionheld rettet den Abend. Die US-Amerikaner kontrollieren Wales über weite Passagen, verschenken aber zwei Punkte: weil Gareth Bale zum richtigen Zeitpunkt seine Klasse zeigt." – Süddeutsche Zeitung

"Superstar Gareth Bale rettet Wales vor dem Fehlstart! Die Waliser erkämpften sich in ihrem Auftaktspiel der Gruppe B ein 1:1 (0:1) gegen die USA und dürfen sich weiter Hoffnungen auf das Erreichen des Achtelfinales machen." – Sport1

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

"Bale sorgt für Wales-Ekstase! Dieses Tor geht in die Waliser Fußball-Geschichte ein! Superstar Gareth Bale (33) sorgt mit dem 1:1-Unentschieden per Elfer gegen überlegende Amerikaner für das erste Tor der Waliser seit ihrer letzten WM-Teilnahme vor 64 Jahren." – Bild

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.