Wird es zur WM 2022 Public Viewing geben?

Die WM 2022 wirft ihre Schatten voraus. Doch wird es auch bei einer Winter-WM Public Viewing geben? Die Bundesregierung hat eine Entscheidung getroffen.

Zugegeben: Die Vorstellung, bei eisigen Temperaturen mit einem Glühwein in der Hand ein Spiel der Fußball-WM zu verfolgen, ist gewöhnungsbedürftig. Trotzdem gehört das Public Viewing zu einer Fußballweltmeisterschaft für viele Fans dazu. Das gilt auch für die WM 2022 in Katar, die am 20. November beginnen und als erste WM im europäischen Winter in die Geschichte eingehen wird. Vor dem Startschuss in dem Wüstenstaat fragen sich nun einige: Wird es zur WM 2022 in Deutschland überhaupt Public Viewing geben?

WM 2022: Public Viewing in Deutschland erlaubt

Grundsätzlich ist Public Viewing in Deutschland erlaubt. Ein Problem dabei stellt die Lärmschutzverordnung dar, welche gerade Spiele mit späteren Anstoßzeiten betrifft. Diesbezüglich hatte die Bundesregierung Anfang Oktober eine gute Nachricht für Fußballfans zu verkünden. Public Viewing wird in Deutschland auch zur WM 2022 keine Steine in den Weg gelegt. Im Gegenteil: Das Bundeskabinett hat eine Verordnung beschlossen, die es Kommunen ermöglicht, während der WM-Endrunde den nächtlichen Lärmschutz zu lockern. Das bedeutet, dass öffentliche Übertragungen der Spiele auch nach 22 Uhr erlaubt werden können.

Die Behörden der Kommunen dürfen dann in Einzelfällen entscheiden, ob eine Ausnahme vorliegt. Sie sollen zwischen dem Schutz von betroffenen Anwohnerinnen und Anwohnern und dem öffentlichen Interesse abwägen. Bei einer öffentlichen Public-Viewing-Veranstaltung sind die Faktoren, die für eine Ausnahme sprechen, dann wohl in aller Regel gegeben. Die Verordnung muss vom Bundesrat noch durchgewunken werden, was aber nur Formsache sein dürfte. Dann soll die Ausnahmeregelung bis zum 31. Dezember 2022 gelten. Das Endspiel der WM 2022 wird am 18. Dezember stattfinden.

Public Viewing steht also nichts im Wege. Wie genau derartige Veranstaltungen im Winter ablaufen können, ist nun Sache der Städte, Kommunen und gastronomischen Betriebe.

Public-Viewing-Termine für Deutschland-Spiele

Besonders spannend und aufregend ist Public Viewing für die meisten Fußball-Fans in Deutschland bei Spielen der deutschen Nationalmannschaft. Diese Partien des DFB-Teams stehen bereits fest:

Mittwoch, 23. November 2022 ab 14.00 Uhr: Deutschland - Japan

- Sonntag, 27. November 2022 ab 20.00 Uhr: Spanien - Deutschland

- Donnerstag, 1. Dezember 2022 ab 20.00 Uhr: Costa Rica - Deutschland

Kein Public Viewing zur WM 2022 in Frankreich

In Frankreich haben sich zahlreiche Großstädte gegen ein Public Viewing der Spiele der WM 2022 entschieden. Im Land des amtierenden Weltmeisters sprachen sich unter anderem Paris, Bordeaux, Marseille und Nancy für einen Boykott aus.

"Dieser Wettbewerb hat sich allmählich in eine menschliche und ökologische Katastrophe verwandelt, die mit den Werten, die wir durch den Sport und insbesondere den Fußball vermittelt sehen wollen, unvereinbar ist", teilte die Stadt Marseille laut Le Monde mit: "Marseille, das den Werten des Teilens und der Solidarität im Sport stark verbunden ist und sich für den Aufbau einer grüneren Stadt einsetzt, kann nicht zur Förderung dieser Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar beitragen."

Bilder wie dieses während der WM 2018 wird es am Eiffelturm in Paris 2022 nicht geben. Foto: Bob Edme, dpa (Archivbild)

Katar steht im Zuge der WM-Endrunde 2022 vor allem wegen des Umgangs mit Gastarbeitern und Menschenrechtsverletzungen in der Kritik. Auf den WM-Baustellen war es vermehrt zu tödlichen Unfällen gekommen. In Deutschland haben noch keine Städte einen Boykott erklärt.