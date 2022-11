WM 2022: Saudi-Arabien im Check – Kader, WM-Historie und Zahlen

Saudi-Arabien gehört bei der WM 2022 in Katar nicht zu den Favoriten. In unserem WM-Check haben wir Infos zum Kader, zum Trainer und zur WM-Historie für Sie und verraten Ihnen wie die Chancen für das Saudi-arabische Team stehen.

Genau wie für die übrigen arabischen Teams gehört Saudi-Arabien bei der WM in Katar zu den krassen Außenseitern. Im Gegensatz zu Europa und Süd-Amerika zählt Fußball auf dem asiatischen Kontinent nämlich nicht zu den beliebtesten Sportarten, weshalb nur wenige lokale Spieler den Sprung in die Premier League, Bundesliga, Ligue 1 oder in die spanische La Liga schaffen. Diese Unterschiede in der Mannschaftsqualität machen sich auch stets bei den Weltmeisterschaften bemerkbar - noch nie hat ein asiatisches Team es ins Finale einer WM geschafft.

Und doch hat Saudi-Arabien für eine riesige Sensation im ersten WM-Spiel gesorgt: einen 2:1-Sieg gegen Argentinien. Wir stellen das Team vor.

Saudi-Arabien: WM-Kader 2022 und Prognose

Das Saudi-arabische Team gehört ohnehin schon zu den Außenseitern unter den Teams bei der WM in Katar, hat aber zusätzlich auch noch eine sehr schwere Gruppe zugelost bekommen. Gleich im ersten Spiel muss das Saudi-arabische Team laut Spielplan der WM 2022 gegen Argentinien ran - und damit gegen einen der Titel-Favoriten. Auch die anderen Mannschaften in Gruppe C dürften dem arabischen Team gefährlich werden. Zum einen steht Saudi-Arabien das von Robert Lewandowski geführte polnische Nationalteam gegenüber und auch Mexiko dürfte eine schwierige Hürde werden. Die Chancen von Saudi-Arabien wie 1994 erneut das Achtelfinale zu erreichen sind also äußerst gering. Hinzu kommt, dass es dem Team an internationalen Talenten fehlt, da es kein Spieler der Nationalmannschaft in einen der Top-Vereine geschafft hat.

Der Franzose Hervé Renard trainiert die Saudi-arabische Nationalmannschaft bereits seit 2019 und tritt mit dem Team zum ersten Mal zu einer Weltmeisterschaft an. Welche Spieler den WM-Kader von Saudi-Arabien bilden, erfahren Sie hier:

Tor:

Mohammed Al-Owais (Al-Hilal)

(Al-Hilal) Nawaf Al-Aqidi (Al-Nassr)

Al-Aqidi (Al-Nassr) Mohammed Al-Rubaie (Al-Ahli)

Verteidigung:

Yasser Al-Shahrani (Al-Hilal)

(Al-Hilal) Hassan Tambakti (Al-Shabab)

Abdulelah Al-Amri (Al-Nassr)

Ali Al-Bulaihi (Al-Hilal)

(Al-Hilal) Abdullah Madu (Al-Nassr)

(Al-Nassr) Saud Abdulhamid (Al-Hilal)

(Al-Hilal) Sultan Al-Ghannam (Al-Nassr)

(Al-Nassr) Mohammed Al-Burayk (Al-Hilal)

Mittelfeld:

Salman Al-Faraj (Al-Hilal)

(Al-Hilal) Riad Sharahili (Abha)

(Abha) Ali Al-Hassan (Al-Nassr)

Al-Hassan (Al-Nassr) Mohamed Kanno (Al-Hilal)

(Al-Hilal) Abdulelah Al-Malki (Al-Hilal)

Sami Al-Najei (Al-Nassr)

Abdullah Otayf (Al-Hilal)

(Al-Hilal) Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal)

Abdulrahman Al-Oboud (Al-Ittihad)

Salem Al-Dawsari (Al-Hilal)

(Al-Hilal) Hattan Bahebri (Al-Shabab)

Angriff:

Haitham Asiri (Al-Ahli)

Saleh Al-Shehri (Al-Hilal)

Firas Al-Buraikan (Al-Fateh)

Nawaf Al-Abed (Al-Shabab Club)

WM 2022: Saudi-Arabien-Trainer Renard war bereits der Nationalcoach von vier afrikanischen Staaten

Während seiner Karriere als Spieler schaffte es der Franzose Hervé Renard nie in die großen Ligen Europas. Die längste Zeit spielte er bei den Amateurclubs SC Draguignan und Stade Vallaruis sowie im Reserveteam des AS Cannes. Als Trainer hat der 54-Jährige schon mehrfach Nationalteams Nationalteams gecoacht und das vor allem auf dem afrikanischen Kontinent. Er war unter anderem Teamchef der sambischen, der angolanischen und der marokkanischen Nationalmannschaften und trainierte ein Jahr lang auch das Team der Elfenbeinküste. Das Amt des Chef-Trainers von Saudi-Arabien hat Renard seit 2019.

Hervé Renard. Foto: Oliver Weiken, dpa (Archivbild)

Saudi-Arabien: Trikot zur WM 2022

Das Heimtrikot von Saudi-Arabien für die WM 2022 in Katar ist überwiegend Weiß und ist über das gesamte Trikot mit einem Palmblatt-Muster versehen, das in sehr hellem Grau auf Entfernung kaum auffallen dürfte. Der Kragen, das Logo und das Wappen sind grün. Das Auswärtstrikot hat ein abstraktes Muster aus dunklen und hellen Grün-Tönen, das die gesamte Fläche des Trikots einnimmt. Sie können sich beide Trikots des Saudi-arabischen Nationalteams auf der Webseite nurfussball.com ansehen.

WM 2022: Gruppe von Saudi-Arabien

In Gruppe C ist Saudi-Arabien voraussichtlich chancenlos. Dass Argentinien als einer der Turnier-Favoriten eine Nummer zu groß für das arabische Team sein dürfte, ist natürlich klar. Aber auch Mexiko und vor allem Polen haben auf nahezu allen Positionen wesentlich bessere Spieler zu bieten. Ein Einzug ins Achtelfinale ist für Saudi-Arabien nahezu ausgeschlossen.

Gruppe C:

Saudi-arabische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Saudi-Arabien

Der größte Erfolg bei einer Weltmeisterschaft gelang der Saudi-arabischen Nationalmannschaft 1994. Bei der WM in den USA schaffte es das Team ins Achtelfinale, wo es Schweden mit 1:3 unterlag. Die größte Sensation war aber eher der 1:0 Sieg gegen die Belgier, die am Ende in der Gruppe zwar das gleiche Punkt- und Torverhältnis hatten, aber aufgrund der Niederlage auf dem 3. Platz landeten und damit den Einzug in die K.o.-Runde verpassten. Die WM-Historie von Saudi-Arabien im Überblick:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen – 1934 Italien nicht teilgenommen – 1938 Frankreich nicht teilgenommen – 1950 Brasilien nicht teilgenommen – 1954 Schweiz nicht teilgenommen – 1958 Schweden nicht teilgenommen – 1962 Chile nicht teilgenommen – 1966 England nicht teilgenommen – 1970 Mexiko nicht teilgenommen – 1974 Deutschland nicht teilgenommen – 1978 Argentinien nicht qualifiziert – 1982 Spanien nicht qualifiziert – 1986 Mexiko nicht qualifiziert – 1990 Italien nicht qualifiziert – 1994 USA Achtelfinale Jorge Solari 1998 Frankreich Vorrunde Carlos Alberto Parreira 2002 Südkorea / Japan Vorrunde Nasser al-Johar 2006 Deutschland Vorrunde Marcos Paquetá 2010 Südafrika nicht qualifiziert – 2014 Brasilien nicht qualifiziert – 2018 Russland Vorrunde Juan Antonio Pizzi 2022 Katar qualifiziert Hervé Renard

WM 2022 in Katar: Daten, Zahlen und Fakten zum Saudi-arabischen Nationalteam

Größte Erfolge: Asienmeister (1984, 1988, 1996)

WM-Teilnahmen: 6 (inkl. WM 2022)

Rekordtorschütze: Madschid Abdullah (67 Tore)

(67 Tore) Rekordspieler: Mohammed ad-Da’ayya‘ (178 Spiele)

ad-Da’ayya‘ (178 Spiele) Aktueller Trainer: Hervé Renard

Starspieler: Fahad Al-Muwallad (Al-Ittihad)

(Al-Ittihad) Wertvollster Spieler: Sultan Al-Ghannam (3,50 Millionen Euro)

(3,50 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 32 Millionen Euro

Spitzname: Falken

FIFA-Weltrangliste: 51. Platz

Höchster Sieg: 10:0 gegen Osttimor (2015)

(2015) Höchste Niederlage: 0:13 gegen die Vereinte Arabische Republik (1961)

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Gruppe G:

Gruppe H: