WM 2022: Die Schweiz im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Die Schweiz hat sich als 1. in Gruppe C vor Italien für die WM 2022 in Katar qualifiziert. In unserem ausführlichen WM-Check haben wir alle Infos zum Kader, zur WM-Historie, zum Trainer und außerdem eine Prognose zu den Chancen der Schweiz für Sie.

In der Qualifikation für die WM 2022 in Katar hat die Schweiz kein Spiel verloren - und das, obwohl die starken Italiener auch in Gruppe C vertreten waren. In beiden Begegnungen miteinander trennten sich die beiden Teams im Unentschieden. Am Ende schafften es die Schweizer dann sich fünf Siegen und drei Unentschieden auf dem 1. Platz in Gruppe C für die WM in Katar zu qualifizieren. Mit dieser überzeugenden Leistung im Rücken müssen sich die Schweizer bei der Weltmeisterschaft, die am 20. November 2022 begonnen hat, nicht verstecken - auch wenn sie mit Brasilien den Top-Favoriten für die Weltmeisterschaft mit in der Gruppe haben. In Deutschland übernehmen die Übertragung der WM 2022 im Free-TV übrigens wie immer das ZDF und die ARD.

Schweiz: WM-Kader 2022 und Prognose

Bei der Winter-WM gehört die Schweiz in diesem Jahr nicht zu den Favoriten auf den Weltmeistertitel - auch wenn die Mannschaft durchaus über hervorragende Spieler verfügt. Sieht man sich die bisherigen Leistungen der Schweizer bei Weltmeisterschaften an, dann wird klar, warum das Team auch in diesem Jahr nicht zu den Favoriten zählt: Bisher hat es die Schweiz höchstens bis ins Viertelfinale des Turniers geschafft. Der Einzug ins Achtelfinale sollte für die Nati, wie das Schweizer Nationalteam auch genannt wird, aber gut möglich sein. Das Team muss in Gruppe G zwar gegen Brasilien ran, dürfte aber gegen die anderen Gruppenmitglieder Serbien und Kamerun gute Chancen haben. Der erste Gegner des Schweizer Teams wird laut Spielplan der WM 2022 Kamerun sein - die Nati haben also die Chance auf einen gelungenen Auftakt.

Nationaltrainer Murat Yakin, der erst seit August 2021 im Amt ist, hat sich am 9. November auf den finalen WM-Kader festgelegt. Wir stellen Ihnen hier die Spieler vor, die im WM-Kader die Schweiz in Katar vertreten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Tor:

Seit über 10 Jahren spielt Yann Sommer nun bereits für die Schweizer Nationalmannschaft und wird auch in diesem Jahr wieder die Nummer 1 im Tor der Nati sein. Die Nummer 2 im Schweizer Tor wird Gregor Kobel von Borussia Dortmund. Trainer Murat Yakin nimmt außerdem Jonas Omlin und Philipp Köhn mit nach Katar.

Yann Sommer ( Borussia Mönchengladbach )

( ) Gregor Kobel ( Borussia Dortmund )

( ) Jonas Omlin ( Montpellier HSC )

( ) Philipp Köhn (Red Bull Salzburg)

Abwehr:

Lesen Sie dazu auch

In der Verteidigung der Schweiz gibt es bei der WM keine Überraschungen. Die Innenverteidigung werden wohl Nico Elvedi und Manuel Akanji übernehmen, während rechts wahrscheinlich Silvan Widmer in der Stamm-Elf aufläuft. Auf der linken Seite ist die Sache dagegen klar: Hier ist Ricardo Rodriguez vom FC Turin für die Start-Elf gesetzt.

Manuel Akanji ( Manchester City )

( ) Eray Cömert ( FC Valencia )

) Nico Elvedi ( Borussia Mönchengladbach )

( ) Ricardo Rodriguez ( FC Turin )

( ) Fabian Schär ( Newcastle United )

( ) Silvan Widmer ( Mainz 05 )

( ) Edimilson Fernandes ( Mainz 05 )

Mittelfeld:

Im zentralen Mittelfeld wird Xherdan Shaqiri sicher einen Platz in der Startelf haben - auch wenn er im Vergleich zu seinen europäischen Kollegen nicht mehr auf dem Top-Niveau spielt. Im defensiven Mittelfeld wird neben dem Mannschaftskapitän Granit Xhaka wohl Remo Freuler auflaufen. Die linke Seite übernimmt Ruben Varga, während auf der rechten Seite wohl Renato Steffen die Startelf der Schweizer komplettiert.

Michel Aebischer ( Bologna )

( ) Xherdan Shaqiri ( Chicago Fire)

( Fire) Fabian Frei ( Basel )

( ) Remo Freuler ( Nottingham )

( ) Ardon Jashari ( Luzern )

( ) Fabian Rieder (Young Boys)

(Young Boys) Djibril Sow ( Eintracht Frankfurt )

( ) Granit Xhaka (Arsenal)

(Arsenal) Denis Zakaria ( Chelsea )

Angriff:

Im Angriff ist die Schweizer Nationalmannschaft am dünnsten besetzt. Die Sturmspitze im Team wird Breel Embolo bilden, der als sehr torgefährlich gilt. Als Joker hat Trainer Yakin Haris Seferovic dabei.

Breel Embolo ( AS Monaco )

( ) Christian Fassnacht (Young Boys)

(Young Boys) Noah Okafor ( Red Bull Salzburg )

( ) Haris Seferovic ( Galatasaray )

( ) Renato Steffen ( Lugano )

( ) Ruben Vargas ( Augsburg )

WM 2022: Schweiz-Trainer Yakin war zehn Jahre lang Nationalspieler bei der Schweiz

Seine Profi-Karriere begann Murat Yakin 1992 beim Grasshopper Club Zürich und führte ihn im Jahr 2000 schließlich zum FC Basel, wo er später auch eine Station als Trainer einlegte. Direkt im Anschluss an seine aktive Zeit als Spieler begann er seine 2006 seine Karriere als Trainer, die ihn neben Basel auch zurück zum Grasshopper Club Zürich führte. Bevor Yakin 2021 Nationaltrainer der Schweiz wurde trainierte er den Zweitligisten FC Schaffhausen, wo nun sein Bruder Hakan Yakin der Teamchef ist.

Murat Yakin. Foto: Alessandro Della Valle, dpa (Archivbild)

Schweiz: Trikot zur WM 2022

Die Nati haben im August 2022 ihre neuen Trikots vorgestellt, die auch bei der WM in Katar zum Einsatz kommen werden. Das Heimtrikot ist vornehmlich rot mit weißen Streifen, die vom Schulterbereich horizontal bis zum Wappen und den Sponsoren-Logos verlaufen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Das Auswärtstrikot ist dagegen hauptsächlich weiß und hat auf der Vorderseite ein rotes Rechteck in dem das Schweizer Wappen in weiß hervorgehoben ist. Darüber befindet sich das rote Logo des Sponsoren PUMA.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

WM 2022: Gruppe der Schweiz

Die Schweiz tritt bei der Winter-WM in Katar in Gruppe G an und wird dort auf den Turnier-Favoriten Brasilien treffen, wodurch die Chancen des Teams die Gruppe auf dem 1. Platz zu verlassen weniger gut stehen. In das Achtelfinale zu gelangen dürfte für die Schweizer jedoch durchaus machbar sein, da Kamerun und Serbien keine unüberwindbaren Gegener für die Nati darstellen. Die Schweiz gehört zu den 15 besten Teams bei der WM in Katar.

Gruppe G:

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Schweizer Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie der Schweiz

Bisher konnte die Schweizer Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften kaum nennenswerte Erfolge verbuchen - über das Viertelfinale kam die Nati nie hinaus. Der größte Erfolg des Teams war eine olympische Silbermedaille im Jahr 1924. Dieser Übersicht können Sie entnehmen, wie es für die Schweiz bei den bisherigen Weltmeisterschaften gelaufen ist:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen – 1934 Italien Viertelfinale Heinrich Müller 1938 Frankreich Viertelfinale Österreich Karl Rappan 1950 Brasilien Vorrunde Franco Andreoli 1954 Schweiz Viertelfinale Österreich Karl Rappan 1958 Schweden nicht qualifiziert – 1962 Chile Vorrunde Österreich Karl Rappan 1966 England Vorrunde Alfredo Foni 1970 Mexiko nicht qualifiziert – 1974 Deutschland nicht qualifiziert – 1978 Argentinien nicht qualifiziert – 1982 Spanien nicht qualifiziert – 1986 Mexiko nicht qualifiziert – 1990 Italien nicht qualifiziert – 1994 USA Achtelfinale Roy Hodgson 1998 Frankreich nicht qualifiziert – 2002 Südkorea / Japan nicht qualifiziert – 2006 Deutschland Achtelfinale Jakob Kuhn 2010 Südafrika Vorrunde Ottmar Hitzfeld 2014 Brasilien Achtelfinale Ottmar Hitzfeld 2018 Russland Achtelfinale Vladimir Petković 2022 Katar qualifiziert Murat Yakin

WM 2022 in Katar: Einige Daten, Zahlen und Fakten zum Schweizer Nationalteam

Größter Erfolg: Olympia-Silber (1924)

WM-Teilnahmen: 12 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Murat Yakin

Rekordspieler: Heinz Hermann (118 Länderspiele)

(118 Länderspiele) Rekordtorschütze: Alex Frei (42 Treffer)

(42 Treffer) Starspieler: Granit Xhaka ( FC Arsenal )

( ) Wertvollster Spieler: Manuel Akanji (30 Millionen Euro)

(30 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 253 Millionen Euro

FIFA-Weltrangliste: 15. Platz

Höchster Sieg: 9:0 gegen Litauen (1924)

(1924) Höchste Niederlage: 0:9 gegen England (1909) und gegen Ungarn (1911)

(1909) und gegen (1911) Spitzname: Nati

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Gruppe G:

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Gruppe H: