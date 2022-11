WM 2022: Serbien im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Serbien hat schon mit der Qualifikation für die WM in Katar für eine Sensation gesorgt, als das Team Portugal in die Playoffs schickte. Wie die Chancen für Serbien stehen, welcher Kader das Land vertritt und Infos zur WM-Historie des Teams finden Sie hier.

Bei der Qualifikation für die WM in Katar bekam es Serbien mit den starken Portugiesen zu tun, wodurch Experten davon ausgingen, dass für das serbische Nationalteam höchstens ein zweiter Platz in der Gruppe zu holen war. Am Ende kam es dann auch zum Showdown mit Portugal, nachdem beide Nationalmannschaften mit fünf Siegen und zwei Unentschieden nur durch das bessere Torverhältnis der Portugiesen getrennt wurden. Im letzten Qualifikationsspiel stand es dann lange 1:1, bevor Aleksandar Mitrovic in der 90. Minute den entscheidenden Siegtreffer für Serbien landete und Portugal damit in das Play-off-Turnier schickte, während sich die Serben auf Rang 1 in Gruppe A direkt für die Weltmeisterschaft qualifizierten. In der Gruppenphase der WM in Katar bekommt es Serbien nun wieder mit einer Top-Mannschaft zu tun: Turnier-Favorit Brasilien wartet in Gruppe G auf den Balkan-Staat. Die Übertragung der WM in Katar übernehmen übrigens wie immer die ARD und das ZDF.

Serbien: WM-Kader 2022 und Prognose

Auch wenn Serbien in einer Gruppe mit Brasilien spielt, bedeutet das nicht, dass die Mannschaft keine Chance hat die K.o.-Runde des Turniers zu erreichen. Das serbische Nationalteam zählt zwar nicht zu den besten Teams bei der Weltmeisterschaft in Katar, hat aber bereits in der Qualifikation bewiesen, dass es auch den großen Namen gefährlich werden kann. Den 1. Platz in der Gruppe wird sich Serbien zwar voraussichtlich nicht schnappen können, aber der zweite Rang könnte für das Team dennoch drin sein. Sollte es mit dem zweiten Platz klappen, könnte die serbische Nationalmannschaft laut Spielplan der WM 2022 im Achtelfinale erneut auf Portugal treffen. Dort könnten sich die Portugiesen dann für die Niederlage in der Quali revanchieren oder Serbien zeigt, dass der Sieg gegen Portugal kein Zufall war.

Dragan Stojković, der Trainer der serbischen Nationalmannschaft, hat den endgültigen Kader für die WM in Katar bekannt gegeben. Wir verraten Ihnen hier, welche Spieler der Coach mit zur Winter-WM nimmt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

TOR:

Marko Dmitrovic ( Sevilla )

( ) Predrag Rajkovic ( Mallorca )

( ) Vanja Milinkovic-Savic ( FC Turin )

Abwehr:

Stefan Mitrovic ( Getafe )

( ) Nikola Milenkovic (Fiorentina)

(Fiorentina) Strahinja Pavlovic ( RB Salzburg )

) Milos Veljkovic ( Werder Bremen )

( ) Filip Mladenovic (Legia Warschau)

(Legia Warschau) Strahinja Erakovic ( Roter Stern Belgrad )

) Srdjan Babic (Almeria)

Mittelfeld:

Lesen Sie dazu auch

Nemanja Gudelj ( Sevilla )

) Sergej Milinkovic-Savic ( Lazio )

( ) Sasa Lukic ( FC Turin )

( ) Marko Grujic ( Porto )

Grujic ( ) Filip Kostic ( Juventus )

( ) Uros Racic ( Braga )

) Nemanja Maksimovic ( Getafe )

) Ivan Ilic (Hellas Verona)

(Hellas Verona) Andrija Zivkovic (PAOK)

(PAOK) Darko Lazovic (Hellas Verona)

Angriff:

Dusan Tadic ( Ajax Amsterdam )

( ) Aleksandar Mitrovic ( Fulham )

( ) Dusan Vlahovic ( Juventus )

Vlahovic ( ) Filip Duricic (Sampdoria)

(Sampdoria) Luka Jovic (Fiorentina)

(Fiorentina) Nemanja Radonji ( FC Turin )

WM 2022: Serbien-Trainer Stojković war Spieler und Trainer des Jahres in Japan

In seinen Jahren als Fußball-Profi konnte Dragan Stojković zahlreiche Erfolge feiern. Im damaligen Jugoslawien wurde er mit Roter Stern Belgrad mehrmals Meister und gewann 1990 sowohl die Meisterschaft als auch den Landespokal. Später spielte er bei Olympique Marseille und konnte mit dem Verein die Champions League 1993 gewinnen und wurde im gleichen Jahr auch französischer Meister. Seine Karriere beendete Stojković in Japan, wo er 1995 zum Spieler des Jahres gewählt wurde. In dem Inselstaat arbeitete er dann auch viele Jahre als Trainer, was ihm schließlich 2010 zu Japans Trainer des Jahres machte. Die serbische Nationalmannschaft trainiert Stojković seit 2021.

Serbien: Trikot zur WM 2022

Das Heimtrikot der Serben ist bei der WM 2022 im Vergleich zu vielen anderen Mannschaften sehr schlicht gehalten. Die Grundfarbe ist Rot und nur im Sponsoren-Logo, am Kragen und an den Enden der Ärmel sind außerdem goldene Akzente zu finden. Das Wappen auf der linken Seite des Torsos ist dagegen weiß.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Auch das Auswärtstrikot des serbischen Teams verfügt über goldene Akzente ist aber im Gegensatz zum Heimtrikot ganz in weiß gehalten. Hier ist das Puma-Logo zentral in der Mitte des Brustbereichs zu finden, während darunter eine Art Schild mit goldener Umrandung zu sehen ist. Oben in der Mitte des Goldrandes befindet sich das serbische Wappen.

WM 2022: Gruppe von Serbien

Für Serbien steht bei der WM in Katar keine leichte Gruppenphase an. Denn das Team trifft in Gruppe G nicht nur auf den Turnier-Favoriten Brasilien, sondern hat mit der Schweiz und Kamerun zwei weitere Gegner, die auch um einen Platz im Achtelfinale kämpfen werden. Auch wenn sich Brasilien voraussichtlich den 1. Platz der Gruppe sichern wird, verspricht es ein spannender Kampf und Rang 2 zu werden.

Gruppe G:

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Serbische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Serbien

Serbien war bis 1992 ein Teilstaat von Jugoslawien und bildete zusammen mit Montenegro danach bis 2003 die Bundesrepublik Jugoslawien. Von 2003 bis 2006 war die Staatenunion dann als Serbien und Montenegro bekannt. Schließlich erklärte sich Montenegro nach einem Referendum 2006 für unabhängig, woraufhin die Republik Serbien entstand, die bis heute besteht. Zum ersten Mal konnte das serbische Nationalteam somit erst 2010 an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Die WM-Historie des Teams finden Sie hier:

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 2010 Südafrika Vorrunde Radomir Antić 2014 Brasilien nicht qualifiziert – 2018 Russland Vorrunde Mladen Krstajić 2022 Katar qualifiziert Dragan Stojković

WM 2022 in Katar: Einige Zahlen, Daten und interessante Fakten zur serbischen Nationalmannschaft

Größter Erfolg: Vorrunde WM 2010 und 2018

WM-Teilnahmen:3 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: 9Branislav Ivanovic (105 Spiele)

Rekordtorschütze: Aleksandar Mitrovic (46 Tore)

(46 Tore) Aktueller Trainer: Dragan Stojković

Starspieler: Dusan Vlahovic ( Juventus Turin )

Vlahovic ( ) Wertvollster Spieler: Sergej Milinkovic-Savic mit 85 Millionen Euro

mit 85 Millionen Euro Gesamtwert des Kaders: rund 375 Millionen Euro

Spitzname: Beli Orlovi (die weißen Adler)

FIFA-Weltrangliste: 21. Platz

Höchster Sieg: 3 Mal 6:1 (zuletzt gegen Wales 2012)

Höchste Niederlage: 0:5 gegen die Ukraine (2019)

WM 2022: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A:

Gruppe B:

Gruppe C:

Gruppe D:

Gruppe E:

Gruppe F:

Gruppe G:

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

Gruppe H: