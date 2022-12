WM 2022: So sehen Sie Kroatien - Belgien live im Free-TV und Stream

Modric gegen de Bruyne: In der Gruppe F der Fußball-WM 2022 treffen Kroatien und Belgien aufeinander. Alles zu Termin, Übertragung und Chancenverteilung des Spiels.

Am 20. November 2022 begann die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeberland Katar und Ecuador, das Ecuador mit 2:0 für sich entscheiden konnte. In acht Gruppen von A bis H mit jeweils vier Teams treten seitdem in der Gruppenphase insgesamt 32 Teams gegeneinander an.

Die Gruppe F besteht aus Belgien, Kroatien, Kanada und Marokko. Am Donnerstag, dem 1. Dezember 2022, ist in der Gruppe der dritte und letzte Spieltag. Die zwei Mannschaften mit den besten Ergebnissen nach drei Spielen sichern sich den Einzug in das WM-Achtelfinale, die anderen beiden Teams scheiden aus dem Turnier aus. Kanada ist als Tabellenletzter bereits ausgeschieden. Für die anderen drei Teams geht es an diesem 1. Dezember um alles.

Laut dem Spielplan der Fußball-WM 2022 wird das Spiel zwischen Kroatien und Belgien am 1. Dezember im Ahmed bin Ali Stadium in ar-Rayyan ausgetragen. Das Stadion wurde ursprünglich im Jahr 2003 eröffnet, hatte damals aber nur Platz für etwa 21.000 Zuschauer. Nach der Vergabe der WM an Katar wurde das Stadion ab dem Jahr 2014 renoviert und im Jahr 2020 mit einer Kapazität von über 43.000 Sitzplätzen neu eröffnet. Bei der Fußball-WM 2022 sollen im Ahmad bin Ali Stadium sechs Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden. Insgesamt wurden für die WM sechs Stadien in Katar neu erbaut.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Hier erfahren Sie alles, was Sie über Termin, Übertragung, Live-Ticker und Chancenverteilung des Spiels Kroatien – Belgien wissen müssen.

Kroatien – Belgien: Wann wird das Spiel angepfiffen?

Das Spiel Kroatien – Belgien findet am 1. Dezember 2022 um 16 Uhr deutscher Zeit statt. In Katar wird es 18 Uhr sein, wenn der Anpfiff erfolgt. Gleichzeitig wird das andere Spiel der Gruppe F, Kanada – Marokko auch angepfiffen.

Fußball-WM 2022: Wird Kroatien – Belgien live im Free-TV und Gratis-Stream

Ja, das Spiel Kroatien – Belgien wird im deutschen Free-TV übertragen werden - von der ARD. Wer keinen Fernseher besitzt, kann das Spiel ebenfalls über den ARD-Live-Stream verfolgen. Der kostenpflichtige Anbieter MagentaTV zeigt ebenfalls das Spiel und außerdem das andere Spiel der Gruppe zwischen Kanada und Marokko, das sonst nirgendwo zu sehen sein wird. Hier einige wichtige Infos zu dem Spiel Kroatien – Belgien:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Kroatien – Belgien , Gruppenspiel, Gruppe F

– , Gruppenspiel, Gruppe F Datum: Donnerstag, 1. Dezember 2022

Donnerstag, 1. Dezember 2022 Uhrzeit: 16:00 Uhr

16:00 Uhr Stadion: Ahmed bin Ali Stadium , ar-Rayyan

Ahmed bin , ar-Rayyan Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im Live-Stream: ARD

Moderiert wird das Spiel von der Sportjournalistin Christina Graf. Sie wird unterstützt von der Expertin und Nationalspielerin Almuth Schult und von den Experten und ehemaligen Nationalspielern Thomas Hitzlsperger und Sami Khedira.

Fußball-WM 2022: Live-Ticker zur Partie Kroatien – Belgien

Wer unterwegs ist aber auf keinen Fall verpassen will, wie das Duell zwischen den beiden Stars Luka Modric und Kevin de Bruyne ausgeht, kann den Live-Ticker verwenden. Hier kann man den kompletten Spielverlauf inklusive Toren, gelben und roten Karten, sowie Auswechslungen zeitgleich zur TV-Ausstrahlung zu verfolgen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt der dpa anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die dpa-infocom GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Kroatien – Belgien: Wer gilt als Favorit?

Blickt man in die Tabelle scheint Kroatien, mit vier Punkten auf dem ersten Platz der Gruppe F, der Favorit in dieser Partie zu sein. Aber Belgien, mit drei Punkten aktuell auf Platz drei hinter Marokko mit vier Punkten, wird alle Jahre wieder als Geheimfavorit auf den WM-Titel angesehen. Die Frage ist also, ob es dieses Mal endgültig vorbei ist, und Belgien aus der Gruppenphase nicht herauskommt, oder ob die "Roten Teufel" die Prophezeihungen, die seit Jahren über sie gemacht werden, endlich erfüllen können.