WM 2022: So sehen Sie Deutschland - Spanien live im Free-TV und Stream

Nach dem Spiel gegen Japan geht es für Deutschland gegen Spanien. Alle Informationen zum WM-Gruppenspiel und zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream gibt es hier.

Auch wenn Bundestrainer Hansi Flick nach der Partie Deutschland -Oman davon sprach, dass das Spiel seinen Sinn und Zweck erfüllt habe, kann man mit der Leistung der deutschen Nationalmannschaft nicht wirklich zufrieden sein. Flick selbst führte später noch an, dass er mit den Zweikämpfen nicht zufrieden sei, aber auch die Vorsicht des deutschen Teams aus Angst vor Verletzungen verstehen müsse.

Debütant Niclas Füllkrug traf in der 80. Minuten zum 1:0 Endergebnis und feierte damit einen gelungenen Einstand. Das Team um Hansi Flick dürfte die Zeit bis zum ersten WM-Gruppenspiel gegen Japan nun noch für die letzten Anpassungen nutzen.

Die stärksten Gegner in der WM-Gruppe der Deutschen sind mit Abstand die Spanier, die im zweiten Gruppenspiel auf die DFB-Elf warten. Alle Informationen zum WM-Spiel Deutschland - Spanien, zur Übertragung im Free-TV und Stream sowie alles Wichtige zum Spielplan der WM 2022 gibt es hier.

Fußball-WM 2022: Termin und Uhrzeit für den Anstoß bei Deutschland - Spanien

Wann ist Anstoß beim WM-Gruppenspiel Spanien - Deutschland? Der Ball rollt im Al Bayt Stadium am Sonntag, 27. November, um 20 Uhr.

WM Katar: Übertragung von Spanien gegen Deutschland im Free-TV und gratis im Live-Stream

Die Übertragung der Fußball-WM 2022 im TV und Stream übernehmen unter anderem die ARD und das ZDF. Die beiden Öffentlich-Rechtlichen zeigen den Großteil der Spiele bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Alle Begegnungen mit deutscher Beteiligung lassen sich also im Free-TV oder im kostenlosen Live-Stream ansehen. Auch Magenta-TV hat sich Übertragungsrechte für die WM 2022 sichern können und zeigt alle Spiele des Turniers - 16 WM-Partien wird es exklusiv auf dem Pay-TV-Sender zu sehen geben. Das Spiel Spanien vs. Deutschland läuft im ZDF und wird zusätzlich auch im Live-Stream übertragen.

Spiel: Spanien - Deutschland , 2. Gruppenspiel, Gruppe E

- , 2. Gruppenspiel, Gruppe E Datum: Sonntag, 27. November

Sonntag, 27. November Stadion: Al Bayt Stadium , al-Chaur

, al-Chaur Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Aufstellung von Deutschland gegen Spanien

Kurz vor dem Anstoß des Spiels zwischen Spanien und Deutschland, wird an dieser Stelle die Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft veröffentlicht:

WM-Gruppe von Deutschland: Die anderen Nationaleams in Gruppe E

Deutschland spielt in Gruppe E, gemeinsam mit den Nationen Spanien, Costa Rica und Japan.

Live-Ticker zum Spiel Spanien - Deutschland: Spielstand und Ergebnis

Sie können das komplette Spiel zwischen Spanien und Deutschland auch bequem bei uns im Live-Ticker verfolgen:

WM 2022: Spielplan von Deutschland in Katar

Den WM-Spielplan der deutschen Nationalmannschaft finden Sie in der unten stehenden Tabelle. Nach der Begegnung mit Spanien muss die DFB-Elf im letzten Gruppenspiel noch gegen Costa Rica ran.

Datum Spiel Uhrzeit Sender 23. November Deutschland - Japan 14.00 Uhr ARD 27. November Spanien – Deutschland 20.00 Uhr ZDF 1. Dezember Costa Rica – Deutschland 20.00 Uhr ARD

Fußball-Weltmeisterschaft 2022: Wie hat Deutschland bisher gegen Spanien gespielt?

Das letzte Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien sollte sich in der WM-Gruppenphase nicht wiederholen: Eine 6:0 Klatsche gab es im Rahmen der UEFA Nations League. Laut DFB trafen die beiden Teams 25 Mal aufeinander, mit einer ausgeglichenen Bilanz: Acht Siege gingen nach Spanien, neun nach Deutschland und die verbleibendenden acht Partien endeten ohne Sieger. Kann sich Deutschland für die 6:0 Niederlage revanchieren? (AZ)