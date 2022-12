WM 2022: Spanien im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Spanien fliegt als einer der Mitfavoriten zur WM 2022 nach Katar. Hier erfahren Sie alles, was Sie über Spaniens WM-Kader, die WM-Historie und die Chancen der spanischen Nationalmannschaft wissen müssen.

Bei den letzten großen internationalen Turnieren hatten die Spanier stets etwas mitzureden, wenn es um den Titel ging. Die Nationalmannschaft des fußballverrückten Landes ist für einen technisch hochwertigen, schnellen und oft spektakulären Fußball bekannt. Im Jahr 2010 konnte sich Spanien für diesen Spielstil belohnen und den ersten WM-Titel feiern. Seitdem ist es wieder etwas ruhiger um die spanische Nationalmannschaft geworden.

Das soll sich in Katar ändern, zumindest wenn es nach den rund 47 Millionen Einwohnern Spaniens geht. Mit dem aktuellen Kader könnte das funktionieren.

Spanien: WM-Kader 2022 und Prognose

Wenn es ab dem 20. November bei der WM 2022 in Katar um den nächsten Fußball-Weltmeister geht, dann steht der Tipp auf Spanien hoch im Kurs. Bei den Buchmachern sind die Spanier hinter Brasilien, Frankreich, England und Argentinien – und noch vor Deutschland – einer der Mitfavoriten auf den Titel unter allen qualifizierten Teams bei der WM 2022. Das liegt auch an einem breiten Kader, der mit dem ein oder anderen Superstar gespickt ist.

Tor:

Der langjährigen Nummer eins David de Gea bleibt bei den Spaniern nicht einmal mehr ein Platz im Kader. Mittlerweile steht Unai Simon zwischen den Pfosten, was auch schon bei der EM 2021 der Fall war.

Unai Simon ( Athletic Bilbao )

( ) Robert Sanchez (Brighton & Hove)

(Brighton & Hove) David Raya (Brentford)

Abwehr:

Seit vielen Jahren hat Spanien eine Tradition von überragenden Verteidigern. Carlos Puyol und Gerard Piqué sind nicht mehr dabei und auch der Routinier und langjährige Kapitän Sergio Ramos wird nicht bei der WM 2022 dabei sein. In der Innenverteidigung hat Enrique mit Pau Torres und Aymeric Laporte trotzdem Top-Spieler. Links dürfte Jordi Alba gesetzt sein, rechts entweder César Azpilicueta oder Dani Carvajal. Enrique hat aber auch noch mehr Optionen, die im 26-Mann-Kader stehen.

Dani Carvajal ( Real Madrid )

( ) Cesar Azpilicueta ( FC Chelsea )

( ) Eric Garcia ( FC Barcelona )

( ) Hugo Guillamon ( FC Valencia )

( ) Pau Torres ( FC Villarreal )

( ) Aymeric Laporte ( Manchester City )

( ) Jordi Alba ( FC Barcelona )

( ) Jose Gaya ( FC Valencia )

Mittelfeld:

Im Mittelfeld liegt traditionell die größte Stärke im spanischen Spiel. In den letzten Jahren gab es hier aber einen großen Umbruch, Dirigenten wie Xavi und Iniesta haben ihre Karrieren beendet. Mit Sergio Busquets und Koke gibt es aber Spieler mit Erfahrung und außerdem ist im spanischen Mittelfeld eine ganze Menge Talent zu Hause. Hier sind vor allem die Youngster Pedri und Gavi zu nennen. Im Mittelfeld der Furia Roja baut sich gerade wieder etwas auf.

Sergio Busquets ( FC Barcelona )

( ) Rodrigo ( Manchester City )

) Gavi ( FC Barcelona )

( ) Carlos Soler ( FC Valencia )

Soler ( ) Marcos Llorente ( Atlético Madrid )

( ) Pedri ( FC Barcelona )

) Koke ( Atlético Madrid )

Angriff:

Bei der WM 2022 wird Alvaro Morata wohl als Mittelstürmer für Spanien auflaufen. Auf den Außen kämpfen gleich mehrere Spieler um einen Platz in der Startelf. Mit Dani Olmo gilt das auch für einen Bundesliga-Legionär.

Ferran Torres ( FC Barcelona )

( ) Nico Williams ( Athletic Bilbao )

( ) Yeremy Pino ( FC Villarreal )

) Alvaro Morata ( Atlético Madrid )

( ) Marco Asensio ( Real Madrid )

( ) Pablo Sarabia ( Paris Saint-Germain )

( ) Dani Olmo ( RB Leipzig )

( ) Ansu Fati ( FC Barcelona )

Luis Enrique: Spanien-Trainer mit tragischer Geschichte

Luis Enrique stellt einen der wenigen ehemaligen Spieler dar, die für den FC Barcelona und Real Madrid gespielt haben. Seine Trainer-Karriere begann er beim FC Barcelona B, später trainierte er auch die erste Mannschaft der Katalanen. 2018 wurde er Nationaltrainer, ließ sein Amt aber schon im Jahr darauf ruhen. Der Grund: Seine neun Jahre alte Tochter war an Knochenkrebs gestorben. Nach einer Auszeit kehrte er 2019 als spanischer Nationaltrainer zurück und will in Katar nun seinen ersten großen Titel als Coach der Furia Roja feiern.

Luis Enrique ist an der Seitenlinie in seinem Element. Foto: Laurence Griffiths, dpa (Archivbild)

Spanien: WM-Trikot 2022 in Katar

Die spanische Nationalmannschaft hat ein neues Logo, welches bei den aktuellen WM-Trikots präsent vertreten ist. In Katar wird die Furia Roja in klassischem Rot auftreten. Auch ein weißes und ein blaues Trikot werden die Spanier einpacken.

Gavi führt den Ball im neuen spanischen Trikot. Foto: Witters, dpa (Archivbild)

WM 2022: Spanien-Gruppe im Überblick

In Katar wird die spanische Nationalmannschaft in der Gruppenphase auf Deutschland treffen. Eine spannende Konstellation.

Gruppe E:

Spanische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Spanien

Die erste Weltmeisterschaft verpasste Spanien 1930 noch, doch bei der zweiten in Italien ging es gleich bis ins Viertelfinale. Die WM-Historie der Spanier ist von einigen Erfolgen und einem ganz großen Wurf geprägt.

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay nicht teilgenommen --- 1934 Italien Viertelfinale Amadeo García Salazar 1938 Frankreich nicht zugelassen – 1950 Brasilien Finalrunde Guillermo Eizaguirre 1954 Schweiz nicht qualifiziert – 1958 Schweden nicht qualifiziert – 1962 Chile Vorrunde Pablo Hernández Coronado 1966 England Vorrunde José Villalonga 1970 Mexiko nicht qualifiziert – 1974 BR Deutschland nicht qualifiziert – 1978 Argentinien 1. Finalrunde László Kubala 1982 Spanien 2. Finalrunde José Santamaría 1986 Mexiko Viertelfinale Miguel Muñoz 1990 Italien Achtelfinale Luis Suárez 1994 Vereinigte Staaten Viertelfinale Javier Clemente 1998 Frankreich Vorrunde Javier Clemente 2002 Südkorea und Japan Viertelfinale José Antonio Camacho 2006 Deutschland Achtelfinale Luis Aragonés 2010 Südafrika Weltmeister Vicente del Bosque 2014 Brasilien Vorrunde Vicente del Bosque 2018 Russland Achtelfinale Fernando Hierro 2022 Katar qualifiziert



WM 2022 in Katar: Spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um Spanien

Größter Erfolg: Weltmeister 2010

WM-Teilnahmen: 16 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Luis Enrique (seit 2019)

(seit 2019) Rekordspieler: Sergio Ramos (180 Länderspiele)

(180 Länderspiele) Rekordtorschütze: David Villa (59 Tore)

(59 Tore) Starspieler: Sergio Ramos ( Paris Saint-Germain )

( ) Wertvollster Spieler: Pedri (90 Millionen Euro)

Gesamtwert des Kaders: rund 800 Millionen Euro

Weltrangliste: 7. Platz

Höchster Sieg: 13:0 gegen Bulgarien (1933)

(1933) Höchste Niederlage: 1:7 gegen England (1931)

(1931) Spitzname: Furia Roja

