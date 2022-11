WM 2022: Spiel um Platz 3 - Termin, Live-TV und Stream

Im Winter 2022 steigt die nächste Fußball-WM in Katar. Ein kleines Highlight für die Fans - weniger für die Spieler - ist das Spiel um Platz 3. Wir liefern Termin, Datum, Uhrzeit und Ort sowie alle Infos zur Übertragung live im Free-TV und Stream.

Es wird die erste Winter-WM der Geschichte. Ende 2022 rollt in Katar der Fußball und es wird auch wieder ein Spiel um Platz 3 geben. Wer daran beteiligt ist, steht noch in den Sternen. Doch Datum, Uhrzeit, Termin und Ort stehen schon fest. Außerdem ist auch schon klar, wo das Spiel um Platz 3 live im Free-TV und Stream zu sehen sein wird - abhängig davon, ob Deutschland an dieser Partie beteiligt ist. Wenn ja, dürfen sich Fans auf ein Fußball-Fest im Free-TV und kostenlosen Stream freuen.

Hier haben wir alle Infos rund um das Spiel um Platz 3 zur Fußball-WM 2022 gesammelt.

WM 2022: Spiel um Platz 3 - diese Fragen beantworten wir

Wann findet das Spiel um Platz 3 statt?

Wo in Katar findet das Spiel um Platz 3 der Fußball-WM 2022 statt?

Ist das Spiel um Platz 3 live im Free-TV und kostenlos im Stream zu sehen?

Spiel um Platz 3 bei der WM 2022 - Uhrzeit, Ort und Datum

Spiel um Platz 3 bei der Fußball-Weltmeisterschaft:

Wer? Verlierer Halbfinale 1 – Verlierer Halbfinale 2 -:-

Wann? 17.12.2022 um 16 Uhr

Wo? Khalifa International Stadium

WM 2022: Spiel um Platz 3 live im Fernsehen: Free-TV und kostenloser Stream?

Das Spiel um Platz 3 bei der WM 2022 in Katar findet am 17. Dezember statt und wird um 16 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Austragungsort ist das Khalifa International Stadium. Die Partie ist in Deutschland live zu sehen – jedoch nur dann im Free-TV und Gratis-Stream in der ARD oder im ZDF, wenn Deutschland daran teilnimmt. Ansonsten wird die Partie nur kostenpflichtig auf MagentaTV live im TV und Stream übertragen.

Eurosport, Sport1, DAZN und Sky haben keine Übertragungsrechte für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Deutschlands WM-Spiele um Platz drei - eine kleine Historie

1934: Deutschland – Österreich 3:2

– 3:2 1958: Frankreich – Deutschland 6:3

– 6:3 1970: Deutschland – Uruguay 1:0

– 1:0 2006: Deutschland – Portugal 3:1

