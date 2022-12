WM 2022: Südkorea - Portugal live im TV und Stream sehen - läuft das Spiel auch im Free-TV?

Bei der WM 2022 läuft das Spiel Südkorea - Portugal live im TV und Stream. Infos rund um Übertragung, Anstoß, Bilanz und einen Live-Ticker gibt es hier.

Am 3. Dezember startet das Achtelfinale der Fußball-WM 2022 in Katar. Ein Blick auf den Spielplan der WM 2022 zeigt: Einen Tag vorher, am 2. Dezember, treffen in Gruppe H unter anderem noch Portugal und Südkorea aufeinander.

Favorit Portugal hat seinen Platz im Achtelfinale schon sicher. Am 28. November gewannen die Portugiesen 2:0 gegen Uruguay. Zuvor hatte sich die Mannschaft um Cristiano Ronaldo schon 3:2 gegen Ghana durchgesetzt.

Beim Spiel gegen Uruguay kam es auch zu einer Premiere: Der erste Flitzer der WM rannte übers Feld. In der Hand hielt er eine Regebogenflagge. Außerdem trug er ein blaues T-Shirt. Vorne war in weißen Buchstaben "Save Ukraine" zu lesen. Hinten: "Respect for Iranian Women".

Für die klaren Außenseiter Südkorea wird das Spiel gegen Portugal am 2. Dezember zur Zitterpartie. Bisher hat die Mannschaft um Superstar Heung-Min Son nur einen Punkt. Gegen Uruguay spielte Südkorea 0:0. Und gegen Ghana verloren die Südkoreaner 2:3.

Der Modus bei der WM 2022 sieht vor, dass jedes der qualifizierten Teams in Katar nur einmal gegen die anderen Länder in seiner WM-Gruppe spielt. Die Erst- und Zweitplatzierten erreichen das Achtelfinale, die jeweils Dritten und Vierten müssen wieder nach Haus fahren.

Wenn die Punkte keine eindeutige Rangfolge ergeben, zählt zunächst die Tordifferenz. Sollte auch diese kein Resultat zeitigen, wird die Gesamtzahl der geschossenen Tore herangezogen.

Alle Details zur Übertragung des Matches Südkorea vs. Portugal, den Anstoßtermin, das Datencenter mit Live-Ticker und eine Bilanz der beiden Teams finden Sie hier bei uns.

WM 2022: Südkorea - Portugal: Termin und Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan zur Fußball-WM 2022 sagt uns: Das Spiel Südkorea - Portugal wird heute am 2. Dezember 2022 um 16 Uhr unserer Zeit im Education City Stadium angepfiffen. Diese Arena befindet sich in ar-Rayyan westlich von Doha. Sie ist eines der acht Stadien in Katar, in denen die Matches stattfinden

Südkorea gegen Portugal bei der WM 2022: Übertragung live im TV und Stream?

Das Spiel Südkorea gegen Portugal läuft nicht im Free-TV. Sondern wird exklusiv auf MagentaTV übertragen.

Zwar haben sich ZDF und ARD die Rechte an den meisten Übertragungen gesichert. Wenn man allerdings die vollständige Übersicht zur Übertragung der WM im Free-TV und Live-Stream etwas genauer unter die Lupe nimmt, stellt man bei ZDF und der ARD ein paar Lücken fest. Einige Spiele laufen exklusiv bei MagentaTV. Der Pay-TV-Sender der Deutschen Telekom lässt sich aber nicht lumpen und überträgt auch alle anderen Begegnungen.

Spiel: Südkorea - Portugal, WM 2022, Spieltag 3 der Gruppenphase, Gruppe H

- Portugal, WM 2022, Spieltag 3 der Gruppenphase, Gruppe H Datum: Freitag, 2. Dezember 2022

Freitag, 2. Dezember 2022 Stadion: Education City Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Übertragung im Free-TV: nein

nein Übertragung im Pay-TV: MagentaTV (exklusiv)

Gibt es eine Zeitverschiebung zwischen Deutschland und den Golfstaaten? Ja, im Winter ist es in Katar zwei Stunden später als bei uns - wir Europäer können die Spiele also problemlos tagsüber verfolgen. Unsere Termine bekommen Sie immer in Mitteleuropäischer Zeit.

Live-Ticker zu Südkorea - Portugal bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Das Spiel Südkorea gegen Portugal bei der WM 2022 können Sie wunderbar vom heimischen Sessel aus in unserem Daten-Center verfolgen, falls Ihnen das viele Fernsehen zu viel sein sollte oder Sie kein Abo bei der Telekom haben. Hier kommt für Sie der Live-Ticker:

Das ist die Bilanz der beiden Teams

Laut fussballdaten.de sind Südkorea und Portugal bisher nur einmal aufeinandergetroffen. Und zwar in der Gruppenphase der WM 2002, die Südkorea und Japan stattfand. Damals gewann Südkorea gegen Portugal mit 1:0. Das Tor schoss Park Ji-Sung in der 70. Minute.

Doch in Katar stehen die Chancen auf einen Sieg für Südkorea schlecht. Portugal ist der klare Favorit. Und hat mit zwei Siegen seinen Platz im Achtelfinale schon sicher.

Südkorea gilt als Außenseiter und steht vor dem Vorrunden-Aus. Um ins Achtelfinale zu kommen, müsste Südkorea nicht nur gegen Portugal gewinnen. Sondern braucht auch Schützenhilfe von Uruguay, das am gleichen Tag gegen Ghana antritt.

Auch unsere Lieblings-Suchmaschine Google wagt eine Prognose für das Spiel Südkorea vs. Portugal. Und bewertet die Chancen für einen Sieg der Südkoreaner mit 17 Prozent. Die Portugiesen siegen laut Google mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent.

Mit anderen Worten: Es sieht schlecht aus für Südkorea.