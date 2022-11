WM 2022: Tunesien im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Tunesien gehört bei der WM in Katar zu den Außenseitern. Im WM-Check haben wir alle Infos zum Kader sowie zur WM-Historie und verraten Ihnen wie die Chancen der tunesischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2022 stehen.

Mit der Qualifikation für die WM in Katar 2022 hat es Tunesien geschafft sich für zwei Weltmeisterschaften in Folge zu qualifizieren, nachdem die Mannschaft 2010 und 2014 nicht dabei sein konnte. Dementsprechend hoffnungsvoll geht das Team auch in das Turnier, auch wenn Tunesien zu den Außenseitern zählt. Erschwert wird der Weg des tunesischen Nationalteams auch dadurch, dass sie mit Dänemark und Frankreich schon in der Gruppenphase auf zwei sehr starke Mannschaften treffen. Das Turnier hat am 20. November im Wüstenstaat Katar begonnen und die Übertragung der WM 2022 im Free-TV übernehmen wie gewohnt die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF.

Tunesien: WM-Kader 2022 und Prognose

Tunesien ist nicht als große Fußballnation bekannt und kann vor allem international keine Erfolge vorweisen. Bisheriger Höhepunkt in der Geschichte des Nationalteams war der Gewinn des Afrika Cups im Jahr 2004. Bei jeder WM-Teilnahme ist Tunesien bereits in der Vorrunde der Weltmeisterschaft ausgeschieden. Dieses Schicksal wird die Nation wohl auch in diesem Jahr ereilen, da Dänemark und vor allem der amtierende Weltmeister Frankreich unüberwindbare Hindernisse in der Gruppenphase des Turniers darstellen dürften. Laut dem Spielplan der WM in Katar ist die tunesische Mannschaft im ersten Spiel auf Dänemark getroffen. Es galt von Anfang an, dass nur wenn der afrikanische Staat direkt mit einer Sensation das Turnier beginnt, die Fans zu Hause Hoffnung schöpfen dürfen. Das ist einigermaßen gelungen, denn die Tunesier konnten ein Unentschieden gegen Dänemark erspielen. Das ist wichtig, denn an Frankreich, einer der besten Mannschaften bei der WM 2022, werden die Tunesier nicht vorbeikommen.

Trainer Jalel Kadri ist erst seit Anfang des Jahres der Team-Chef der tunesischen Nationalmannschaft. Den finalen Kader von Tunesien hat der Coach am 14. November 2022 veröffentlicht. Wir verraten Ihnen, welche Spieler im WM-Kader von Tunesien zu finden sind.

Tor:

Aymen Dahmen (CS Sfax)

(CS Sfax) Mouez Hassan (Club Africain Tunis )

) Bechir Ben Said (US Monastir)

Aymen Balbouli (Etoile Sportive du Sahel)

Abwehr:

Ali Abdi ( SM Caen )

Abdi ( ) Mohamed Drager (FC Luzern )

(FC ) Ali Maaloul (Al-Ahly)

(Al-Ahly) Wajdi Kechrida (Atromitos Athen)

Nader Ghandri (Club Africain Tunis )

) Yassine Meriah ( Esperance Tunis )

( ) Bilel Ifa (Kuwait FC)

(Kuwait FC) Dylan Bronn (US Salernitana)

(US Salernitana) Montassar Talbi ( FC Lorient )

Mittelfeld:

Ellyes Skhiri ( 1. FC Köln )

( ) Ghaylen Chaalali ( Esperance Tunis )

( ) Aissa Laidouni (Ferencvaros Budapest)

Mohamed Ali Ben Romdhane ( Esperance Tunis )

Ben Romdhane ( ) Ferjani Sassi (Al-Duhail), Hannibal Mejbri ( Birmingham City )

Angriff:

Youssef Msakni (Al-Arabi SC)

Seifeddine Jaziri (Zamalek SC)

Naim Sliti (Al-Ettifaq)

(Al-Ettifaq) Issam Jebali ( Odense BK )

) Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC)

Khenissi (Kuwait SC) Anis Ben Slimane (Brondby IF)

(Brondby IF) Wahbi Khazri ( HSC Montpellier )

WM 2022: Tunesien-Trainer Kadri war zuvor der Co-Trainer der tunesischen Nationalmannschaft

Seit Anfang des Jahres ist Jalel Kadri als Chef-Trainer der tunesischen Nationalmannschaft im Amt. Zuvor hat er das Team bereits als Co-Trainer begleitet. Kadri arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Fußball-Trainer und hatte bereits 2013 für einen kurzen Zeitraum beim Training von Tunesien assistiert. Einen kleineren Erfolg kann der Coach mit seiner Mannschaft bereits vorweisen: Das Team gewann in diesem Jahr den Kirin Cup in Japan, der von einer japanischen Brauerei jdes Jahr organisiert wird.

Tunesien: Trikot zur WM 2022

Das tunesische WM-Trikot ist komplett in Rot gehalten und hat weiße Akzente am Ende der Ärmel und am unteren Ende des Torso-Bereichs. Auch das Wappen und das Sponsoren-Logo sind weiß. Außerdem ist dunkleren Rot-Tönen ein Muster auf der Front des Trikots, das eine Maske im Zentrum hat. Das Auswärtstrikot hat das exakt gleiche Design, nur dass die Hauptfarbe weiß ist, während die Akzente die Farbe Rot haben. Sie können sich beide Trikots des tunesischen Nationalteams auf der Webseite nurfussball.com ansehen.

WM 2022: Gruppe von Tunesien

Bei der Auslosung der Gruppen hatte Tunesien bei der WM in Katar kein Glück. Mit Frankreich steht dem afrikanischen Team ein schier unüberwindbares Hindernis gegenüber. Gegen Australien könnte es aber nochmal spannend werden, auch wenn das australische Team qualitativ die Nase vorn hat.

Gruppe D:

Tunesien

Frankreich

Dänemark

Australien

Tunesische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Tunesien

Bisher hat sich das Nationalteam von Tunesien sechsmal für Weltmeisterschaften qualifiziert: 1978 in Argentinien, 1998 in Frankreich, 2002 in Südkorea und Japan, 2006 in Deutschland, 2018 in Russland und für die anstehende WM 2022 in Katar. Bei jedem Turnier ist Tunesien bisher aber bereits in der Vorrunde gescheitert und konnte sich somit noch nie im Achtelfinale einer Weltmeisterschaft beweisen. Auch in diesem Jahr stehen die Chancen für ein Erreichen der K.o.-Runde eher schlecht.

WM 2022 in Katar: Einige Daten, Zahlen und Fakten zur tunesischen Nationalmannschaft

Größter Erfolg: Afrikameister 2004

WM-Teilnahmen 6 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: Radhi Jaidi (105 Spiele)

Rekordtorschütze: Issam Jemaa (36 Tore)

(36 Tore) Aktueller Trainer: Jalel Kadri

Starspieler: Ellyes Skhiri ( 1. FC Köln )

( ) Wertvollster Spieler: Ellyes Skhiri (13 Millionen Euro)

(13 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 42 Millionen Euro

Spitzname: Adler von Karthago

FIFA-Weltrangliste: 30. Platz

Höchster Sieg: 8:1 gegen Dschibuti (2015)

(2015) Höchste Niederlage: 1:10 gegen Ungarn (1960)

