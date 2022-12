TV-Quoten sind da: DFB-Team unterliegt deutschen Frauen

Nach der Gruppenphase ist für Deutschland schon Schluss bei der WM 2022 in Katar. In der Heimat konnte das DFB-Team vergleichsweise wenige Fans erreichen. Die TV-Quoten.

Es ging um Alles oder Nichts. Letztlich wurde es Nichts. Am Tag nach dem WM-Aus gibt es für den deutschen Fußball nun die nächste ernüchternde Nachricht: Trotz der großen Spannung am letzten Spieltag der Gruppenphase bei der WM 2022 konnte die deutsche Nationalmannschaft vergleichsweise wenige Fans vor die Bildschirme locken. Bei den TV-Quoten erlebte das DFB-Team eine Pleite gegen die Frauen-Nationalmannschaft.

TV-Quoten: Deutschland sorgt für Top-Wert bei WM 2022

Den letztlich wertlosen 4:2-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Costa Rica sahen am Abend 17,41 Millionen Menschen in Deutschland live. Die ARD spricht von einem Marktanteil von 53,7 Prozent. Dabei fehlen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Website der ARD und der Telekom. Diesbezügliche Zahlen wurden nicht veröffentlicht.

Immerhin: Das DFB-Team sorgte damit für die beste TV-Quote, die während der WM 2022 in Deutschland erzielt werden konnte. Beim 1:1 gegen Spanien hatten am vergangenen Sonntag 17,053 Menschen eingeschaltet. Der Marktanteil hatte bei 49,3 Prozent gelegen.

DFB-Team unterliegt TV-Quote der deutschen Frauen aus dem EM-Finale

Den Topwert des Jahres 2022 konnte das DFB-Team allerdings nicht knacken. Diesen stellte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft der Frauen auf. Die Niederlage im EM-Finale gegen England im Sommer hatten 17,897 Millionen Menschen in der ARD verfolgt.

Im Turnierverlauf sind die TV-Quoten für ARD und ZDF im Vergleich zu den letzten Turnieren eine herbe Enttäuschung. Bei der WM 2018 hatten im Schnitt mehr als 25 Millionen Menschen die Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft gesehen. Das erste deutsche Spiel bei der WM in Katar hatten nur 9,23 Millionen Deutsche vor dem Fernseher verfolgt.

Trotz des Sieges gegen Costa Rica ist die WM 2022 für das deutsche Team vorbei. Der Sieg von Japan gegen Spanien besiegelte das zweite Aus in der Gruppenphase in Folge.

