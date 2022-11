WM 2022: USA - Wales live im TV und Stream sehen

Bei der WM 2022 treffen die USA und Wales aufeinander. Wissenswertes rund um Übertragung live im TV und Stream, Anstoß, Bilanz und einen Live-Ticker gibt es hier.

Für viele hat die umstrittenste Weltmeisterschaft im Fußball begonnen. Trotz vieler Proteste fand dem Spielplan der Weltmeisterschaft in Katar 2022 entsprechend das Auftaktspiel zwischen Katar und Ecuador statt, und auch Deutschland gegen Japan steht etwas später auf der Agenda.

Am ersten Spieltag treffen die USA und Wales aufeinander. Gemeinsam mit England und dem Iran bilden diese Teams Gruppe B. Das Spiel zwischen England und dem Iran findet am selben Tag, jedoch zu einer anderen Uhrzeit statt.

Möchten Sie gerne mehr zur WM-Partie zwischen den USA und Wales erfahren? Wann ist Anstoß? Wie läuft die Übertragung ab? Wie ist die Bilanz? Wir haben die Infos für Sie zusammengetragen.

WM 2022 - USA vs. Wales: Wann ist Anstoß?

Die Weltmeisterschaft hat am 20. November 2022 begonnen. Das Spiel zwischen den USA und Wales findet einen Tag nach der Eröffnung, am 21. November 2022, statt. Anpfiff ist um 14 Uhr. Ausgetragen wird das Spiel im Ahmed-bin-Ali-Stadion.

Die Zeitverschiebung zwischen Katar und Deutschland beträgt im Winter zwei Stunden. Demnach ist Katar uns zwei Stunden voraus.

USA gegen Wales bei der WM 2022: Übertragung live im TV und Stream

Die Teams und die Übertragung für die Weltmeisterschaft in Katar stehen seit kurz vor Beginn des Turniers fest. Grundlegend sind in Deutschland das ZDF und die ARD für die Übertragung zuständig - es werden auch fast alle Spiele von den beiden Öffentlich-Rechtlichen übertragen. So wird auch das Spiel zwischen den USA und Wales beim ZDF im linearen Fernsehen zu sehen sein. Weiterhin bietet der Sender auch die Möglichkeit, die Partie über den sendereigenen Live-Stream mitzuverfolgen. Somit können alle, die keinen Fernseher zur Hand haben, die Partie von unterwegs aus ansehen.

Hier erhalten Sie eine Übersicht zum Spiel:

Spiel: USA gegen Wales

gegen Wales Datum: 21. November 2022

21. November 2022 Stadion: Ahmed-bin-Ali-Stadion

Ahmed-bin-Ali-Stadion Uhrzeit: 14.00 Uhr

14.00 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Live-Ticker zu USA - Wales bei der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Wenn Sie möchten, können Sie das Gruppenspiel zwischen den Vereinigten Staaten und Wales auch bei uns im Live-Ticker verfolgen:

USA - Wales: Das ist die Bilanz der beiden Teams

Bisher sind die beiden Mannschaften nur in Test- bzw. Freundschaftspielen aufeinander getroffen - und das auch erst zweimal. Einmal gingen die beiden Teams mit einem Remis nachhause, das andere Mal gewannen die USA mit 2:0. Bei einer Weltmeisterschaft waren die USA zwar bisher erfolglos, den kontinentalen Pokal konnten sie allerdings schon mehrfach gewinnen. Die waliser Mannschaft konnte in der Geschichte bisher einen größeren Titel einfahren - nämlich die Weltmeisterschaft im Jahr 1958. Wie das Ergebnis der Partie ausfällt, können Sie bei uns nachlesen.

Für einen besseren Überblick über die Teams haben wir Ihnen hier eine Übersicht zu den Kadern der beiden Mannschaften für Sie:

Das ist der Kader von Wales:

Position Spieler Tor Wayne Hennessey

Danny Ward

Adam Davies Abwehr Ben Davies

Ben Cabango

Tom Lockyer

Joe Rodon

Chris Mepham

Ethan Ampadu

Chris Gunter

Neco Williams

Connor Roberts Mittelfeld Sorba Thomas

Joe Allen

Matthew Smith

Dylan Levitt

Harry Wilson

Joe Morrell

Jonny Williams

Aaron Ramsey

Ramsey Rubin Colwill Sturm Gareth Bale

Kieffer Moore

Mark Harris

Brennan Johnson

Dan James





Das ist der Kader von den USA: