WM 2022: USA im Check – Kader, WM-Historie und Chancen bei der WM in Katar

Die US-Boys sind nach einer verpassten WM im Jahr 2022 wieder dabei. Was ist von den USA zu erwarten? Kader, Historie und Fakten im Überblick.

Normalerweise muss es für die US-Amerikaner beim Sport etwas schneller wie beim Fußball zugehen, so wie beim Basketball oder Eishockey. Oder es muss richtig krachen, so wie beim American Football. Doch auch der Fußball hat in den Vereinigten Staaten viele Fans – und während der WM ist die Begeisterung in den USA oft groß. Was viele nicht wissen: Der Fußball hat bei den US-Amerikanern große Tradition. Die US-Boys waren schon bei der ersten Weltmeisterschaft 1930 mit von der Partie.

In Russland hatte die USA nur zusehen dürfen, was nun dazu führen könnte, dass die Begeisterung nach einer verpassten WM umso größer ist. Zumal in vier Jahren die Heim-WM ansteht. Doch was ist in Katar von den US-Boys zu erwarten?

USA: WM-Kader 2022 und Prognose

Die USA sind eigentlich bei jeder WM-Endrunde ein Kandidat für die K.-o.-Runde. Das gilt auch für die WM 2022. In der Gruppe B werden sich die US-Boys vor allem gegen Wales und den Iran durchsetzen müssen, um das Achtelfinale zu erreichen. Dieses wäre ein Erfolg, vielleicht ist aber noch mehr drin. Der Kader ist gespickt mit Europa-Legionären und wird von den Offensiv-Stars Christian Pulisic und Giovanni Reyna angeführt.

Tor:

Ethan Horvath ( Luton Town)

( Town) Sean Johnson ( New York City FC )

( ) Matt Turner ( FC Arsenal )

Abwehr:

Cameron Carter-Vickers ( Celtic Glasgow )

( ) Sergino Dest ( AC Milan )

) Aaron Long ( New York Red Bulls )

( ) Shaq Moore (Nashville SC)

Tim Ream ( FC Fulham )

( ) Antonee Robinson ( FC Fulham )

( ) Joe Scally ( Borussia Mönchengladbach )

( ) DeAndre Yedlin ( Inter Miami CF )

( ) Walker Zimmerman (Nashville SC)

Mittelfeld:

Brenden Aaronson ( Leeds United )

( ) Kellyn Acosta (Los Angeles FC)

Tyler Adams ( Leeds United )

( ) Luca de la Torre ( Celta Vigo )

) Weston McKennie ( Juventus )

( ) Yunus Musah ( FC Valencia )

( ) Cristian Roldan ( Seattle Sounders FC)

Sturm:

Jesus Ferreira ( FC Dallas )

( ) Jordan Morris ( Seattle Sounders )

( ) Christian Pulisic ( FC Chelsea )

( ) Giovanni Reyna ( Borussia Dortmund )

( ) Josh Sargent ( Norwich City )

( ) Tim Weah (LOSC Lille)

(LOSC Lille) Haji Wright (Antalyaspor)

WM 2022: USA-Trainer Berhalter – ein alter Bekannter aus der Bundesliga

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter kennt den deutschen Fußball gut. In seiner aktiven Karriere spielte der Innenverteidiger in der Bundesliga bei Energie Cottbus und 1860 München. Nachdem er seine Laufbahn 2011 bei LA Galaxy beendet hatte, wurde Berhalter Trainer beim schwedischen Klub Hammarby IF. Von 2013 bis 2018 coachte er dann die Columbus Crew in den USA und wurde anschließend Trainer der US-Boys. Unter ihm gewann die USA den CONCACAF Gold Cup 2021. Nun steht dem 49-Jährigen seine erste WM als Trainer bevor.

USA: WM-Trikot 2022

Die WM-Trikots der US-Boys sind schlicht gehalten, was nicht allen Fans gefällt. Wenn das Team als Heimmannschaft gesetzt ist, läuft es in Weiß auf. Ansonsten in Blau.

WM 2022: USA-Gruppe im Überblick

Die Gruppe B ist für die US-Boys ohne Zweifel machbar. Sie dürften vor Wales und dem Iran Favorit auf Rang zwei in der Gruppe sein.

Gruppe B:

England

Iran

USA

Wales

Nationalmannschaft der USA bei Weltmeisterschaften: WM-Historie der USA

Zu Zeiten der ersten Fußball-Weltmeisterschaft gehörten die USA zu den Top-Teams. 1930 erreichten die US-Boys das Halbfinale. So weit kamen sie in der Folge nicht mehr.

Jahr Gastgeberland Ergebnis Trainer 1930 Uruguay Halbfinale Robert Millar 1934 Italien Achtelfinale David Gould 1938 Frankreich zurückgezogen

1950 Brasilien Vorrunde William Jeffrey 1954 Schweiz nicht qualifiziert

1958 Schweden nicht qualifiziert

1962 Chile nicht qualifiziert

1966 England nicht qualifiziert

1970 Mexiko nicht qualifiziert

1974 Deutschland nicht qualifiziert

1978 Argentinien nicht qualifiziert

1982 Spanien nicht qualifiziert

1986 Mexiko nicht qualifiziert

1990 Italien Vorrunde Bob Gansler 1994 USA Achtelfinale Bora Milutinović 1998 Frankreich Vorrunde Steve Sampson 2002 Südkorea / Japan Viertelfinale Bruce Arena 2006 Deutschland Vorrunde Bruce Arena 2010 Südafrika Achtelfinale Bob Bradley 2014 Brasilien Achtelfinale Jürgen Klinsmann 2018 Russland nicht qualifiziert

2022 Katar qualifiziert Gregg Berhalter

WM 2022 in Katar: Spannende Zahlen, Daten und Fakten rund um die USA

Größter Erfolg: WM-Halbfinale 1930

WM-Teilnahmen: 11 (inklusive Katar )

) Aktueller Trainer: Gregg Berhalter (seit 2018)

(seit 2018) Rekordspieler: Cobi Jones (164 Länderspiele)

(164 Länderspiele) Rekordtorschütze: Clint Dempsey (57 Tore)

(57 Tore) Starspieler: Christian Pulisic ( FC Chelsea )

( ) Wertvollster Spieler: Christian Pulisic (38 Millionen Euro)

(38 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 280 Millionen Euro

Weltrangliste: 16. Platz

Höchster Sieg: 8:0 gegen Barbados (2008)

(2008) Höchste Niederlage: 0:11 gegen Norwegen (1948)

(1948) Spitznamen: US-Boys, Soccer Boys, The Stars and Stripes

