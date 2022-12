So sehen Sie das WM-Viertelfinale Kroatien - Brasilien live im Free-TV und im Stream

Im Viertelfinale der WM 2022 bekommt es Kroatien mit Brasilien zu tun. Wir informieren über den Anstoß, die Übertragung im TV und Live-Stream, den Live-Ticker und die Bilanz.

Viertelfinal-Zeit bei der Fußball-WM 2022 in Katar! Als erste Partie der Runde der besten acht Teams spuckt der Spielplan Kroatien gegen Brasilien aus. Während der Vize-Weltmeister etwas überraschend so weit vorgestoßen ist, galt die "Selecao" unter allen 32 Teams als großer Favorit auf den Titel – es wäre der sechste für das fußballverrückte Land.

Kroatien beendete die Gruppe F nach einem Sieg über Kanada und zwei Unentschieden gegen Marokko und Belgien als Zweiter. In einem dramatischen Achtelfinale setzten sich die "Vatreni" mit 4:2 nach Elfmeterschießen gegen Japan durch. Zum Helden wurde dabei Keeper Dominik Livakovic, der drei Versuche der "Samurai Blue" vom Punkt entschärfte.

Brasilien gewann erwartungsgemäß die Gruppe G, kassierte dabei jedoch nach der schon feststehenden Achtelfinal-Qualifikation eine überraschende Niederlage gegen Kamerun. In die K.o.-Phase starteten die Südamerikaner dann aber mit einem 4:1 über Südkorea souverän.

Wir beantworten hier alle wichtigen Fragen rund um das Viertelfinale Kroatien gegen Brasilien. Wann ist Anstoß der Partie? In welchem Stadion wird gespielt? Welcher Sender überträgt das Spiel? Wie sieht die Bilanz zwischen beiden Teams aus?

WM 2022: Kroatien - Brasilien – Termin und Uhrzeit für den Anstoß im Viertelfinale

Das Viertelfinale zwischen Kroatien und Brasilien findet am Freitag, den 9. Dezember, statt. Um 16 Uhr ist Anstoß. Austragungsort ist das Education City Stadium in ar-Rayyan, das sich damit aus dem Turnier verabschiedet. Beide Teams spielen zum ersten Mal in der Arena.

Viertelfinale Kroatien gegen Brasilien bei der WM 2022: Übertagung im Free-TV und Live-Stream

Die Fragen zur Übertragung in Deutschland wurden kurz vor dem Turnier geklärt. Einmal mehr sind ARD und ZDF mit an Bord, zeigen abwechselnd 48 Partien. Über alle 64 Spiele der WM 2022 berichtet MagentaTV. Es folgen alle Infos zur Übertragung:

Spiel: Kroatien gegen Brasilien , Viertelfinale der WM 2022

gegen , Viertelfinale der WM 2022 Datum: Freitag, 9. Dezember 2022

Freitag, 9. Dezember 2022 Uhrzeit: 16 Uhr

16 Uhr Stadion: Education City Stadium , ar-Rayyan

, ar-Rayyan Übertragung im Free-TV: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Kostenloser Live-Stream: noch nicht bekannt

noch nicht bekannt Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

MagentaTV Gebührenpflichtiger Live-Stream: MagentaTV

Interessant: Zwischen Deutschland und Katar gibt es eine Zeitverschiebung von zwei Stunden. Wenn die Partie Kroatien gegen Brasilien beginnt, ist es vor Ort also schon 18 Uhr. In unserem Text verwenden wir aber durchgehend die mitteleuropäische Zeit.

Live-Ticker zu Kroatien gegen Brasilien im Viertelfinale der WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Für alle Fans, die sich das Spiel nicht live im TV oder Stream anschauen können, gibt es eine passende Alternative. Der Live-Ticker bringt das Geschehen in Schriftform näher. Hier finden sich alle wichtigen Spielinformationen wieder. Von Karten, über Auswechslungen bis hin zu allen Toren.

Kroatien vs. Brasilien im Viertelfinale der WM 2022: Bilanz der Nationalteams

Viermal trafen Kroatien und Brasilien bislang aufeinander. Darunter schon zweimal bei Weltmeisterschaften. Die Bilanz spricht klar für die Südamerikaner, die drei Vergleiche für sich entschieden, einmal trennten sich die Teams unentschieden.

Letzteres war beim ersten Aufeinandertreffen, einem Testspiel am 17. August 2005, der Fall. Dieses endete 1:1. In der Gruppenphase der WM 2006 gewann Brasilien mit 1:0. Im Vorrundenspiel acht Jahre später im eigenen Land siegte die "Selecao" auch dank zweier Neymar-Tore 3:1.

Die bislang letzte Begegnung fand am 3. Juni 2018 statt. Das damalige WM-Vorbereitungsspiel gewannen die Kicker vom Zuckerhut nach Treffern von Neymar und Roberto Firmino mit 2:0. Zweifellos ist das nun anstehende Viertelfinale aber das wichtigste Spiel zwischen beiden Teams.