WM 2022: Wales im Check – Kader, WM-Historie und Chancen in Katar

Bei der WM in Katar hat Wales in Gruppe B Chancen auf das Achtelfinale. Im WM-Check verraten wir Ihnen wie die Chancen des walisischen Teams stehen, alles zum Kader von Wales und außerdem wie die WM-Historie der Mannschaft aussieht.

Wales hat sich mit einem Sieg über die Ukraine in den Playoffs für die WM in Katar qualifiziert. In den vergangenen Jahren war das Team vornehmlich wegen des Chef-Trainers Ryan Giggs in den Schlagzeilen, nachdem der Coach 2020 wegen Vorwürfen der häuslichen Gewalt festgenommen worden war. Er legte daraufhin sein Amt als Trainer der walisischen Nationalmannschaft nieder, woraufhin sein Co-Trainer Robert Page die Führung des Teams übernahm. Zunächst sollte es nur eine Pause sein, doch dann trat Giggs im Juni 2022 offiziell als Trainer zurück. Nun tritt Wales bei der WM in Katar mit Robert Page als Chef-Trainer an, unter dem die Mannschaft auch die Qualifikation für das Turnier bestritten hat. Die Winter-WM beginnt am 20. November und dauert bis zum 18. Dezember 2022. Die Übertragung der Spiele im Free-TV übernehmen das ZDF und die ARD.

Wales: WM-Kader 2022 und Prognose

Das walisische Nationalteam wird es bei der WM in Katar nicht leicht haben. In Gruppe B wird Wales unter anderem auf England und damit auf einen der Titel-Favoriten des Turniers treffen. Gegen das Team von Gareth Southgate dürften die Vertreter des kleineren Nachbarlandes an ihre Grenzen kommen. Im ersten Spiel treffen die Waliser laut dem Spielplan der Winter-WM auf die USA und diese Partie könnte direkt ein Vorentscheid in Bezug auf das Weiterkommen von Wales sein. Der Iran ist nämlich als viertes Land in Gruppe B der klare Außenseiter und der Kampf um Platz 2 wird aller Wahrscheinlichkeit nach von Wales und den Vereinigten Staaten ausgetragen. Beide Mannschaften gehören bei der Weltmeisterschaft in Katar zwar nicht zu den Favoriten, doch ein Einzug in die K.o.-Runde ist beiden Ländern zuzutrauen.

Robert Page wurde unverhofft zum Chef-Trainer von Wales und muss sich nun über den Kader für die WM in Kadar Gedanken machen. Noch ist nicht endgültig klar, welche Spieler er mit zur Winter-WM nehmen wird. Wir stellen Ihnen einige Kandidaten vor:

Tor:

Wie bei den meisten Nationalteams sind auch bei Wales die Fronten im Tor geklärt: Hier wird Danny Ward als 1. Torwart nach Katar reisen. Seine Vertreter sind Wayne Hennessey und Adam Davies.

Danny Ward ( Leicester City )

( ) Wayne Hennessey ( Nottingham Forest)

( Forest) Adam Davies (Sheffield United)

Abwehr:

Lesen Sie dazu auch

Auch wenn es im Mittelfeld und im Angriff Variationen gibt: Trainer Page setzt in der Verteidigung stets auf eine Dreierkette. Die wahrscheinlichsten Kandidaten für die Abwehr des walisischen Teams sind Neco Williams auf der rechten Seite, Joe Rodon im Zentrum und Ben Davies auf der linken Seite. Als Ersatz werden wohl Rhys Norrington-Davies, Ethan Ampadu und Chris Mepham mit nach Katar kommen.

Ethan Ampadu (Spezia Calcio)

(Spezia Calcio) Joe Rodon (FC Stade Rennes)

(FC Stade Rennes) Neco Williams ( FC Liverpool )

( ) Ben Davies ( Tottenham Hotspur )

( ) Rhys Norrington-Davies (Sheffield United)

(Sheffield United) Chris Mepham ( AFC Bournemouth )

Mittelfeld:

Auf der rechten Flanke muss sich Robert Page zwischen Chris Gunter und Connor Roberts entscheiden, während auf der linken Seite wohl Daniel James zum Einsatz kommt. Aaron Ramsey und Joe Allen dürften im zentralen Mittelfeld gesetzt sein. In der Offensive kommen bei den Walisern drei Kandidaten infrage. Sowohl Jonathan Williams und Harry Wilson als auch Brennan Johnson haben gute Chancen es in den Kader zu schaffen.

Connor Roberts ( FC Burnley )

( ) Chris Gunter (AFC Wimbledon )

(AFC ) Joe Allen ( Swansea City )

( ) Aaron Ramsey ( OGC Nizza )

( ) Dylan Levitt ( Dundee United )

( ) Joe Morrell ( FC Portsmouth )

( ) Matt Smith (MK Dons)

(MK Dons) Harry Wilson ( FC Fulham )

( ) Jonathan Williams ( Swindon Town)

( Town) Brennan Johnson ( Nottingham Forest)

( Forest) Daniel James ( FC Fulham )

Angriff:

Im Sturm kommt einer der erfahrensten Spieler und Mannschaftskapitän Gareth Bale zum Einsatz. Er wird die rechte Seite des walisischen Angriffs übernehmen. Links dürfte Rabbi Matondo auflaufen und im Zentrum wird wohl Kieffer Moore einen sicheren Platz in der Startelf haben. Als Ersatzspieler könnte Page außerdem Sorba Thomas und Mark Harris mitnehmen.

Gareth Bale (Los Angeles FC)

(Los Angeles FC) Rabbi Matondo ( Glasgow Rangers )

) Kieffer Moore ( AFC Bournemouth )

) Sorba Thomas ( Huddersfield Town)

Town) Mark Harris ( Cardiff City )

WM 2022: Wales-Trainer Page wurde unverhofft zum Chef-Trainer der walisischen Nationalmannschaft

Obwohl nicht geplant war, dass Robert Page als Teamchef die Geschicke der walisischen Nationalmannschaft lenkt, hat sich der 48-Jährige in Wales schnell zu einem der beliebtesten Nationaltrainer aller Zeiten entwickelt. BBC Sport sprach nach der Übernahme des ehemaligen Co-Trainers von einem "goldenen Zeitalter" für das Team und auch die walisische Zeitung Daily Post nannte den Trainer eine "walisische Legende". Diese Lobeshymnen wurden bereits auf Page gesungen, noch bevor er im Juni 2022 offiziell zum Chef-Coach von Wales wurde. Die Erwartungen an Page und an die Mannschaft sind für die WM innerhalb des Landes äußerst hoch.

Robert Page. Foto: Ozan Kose, dpa (Archivbild)

Wales: Trikot zur WM 2022

Das Heimtrikot der walisischen Nationalmannschaft, das bei der WM 2022 in Katar zum Einsatz kommt, ist komplett in Rot gehalten und verfügt über eine diagonal verlaufende Musterung, die sich durch leichte Farbschattierungen abhebt. Auf den Schultern des Trikots befinden sich weiße Streifen und auch das Sponsoren-Logo und das walisische Wappen sind in Weiß gehalten. Das Auswärtstrikot macht es genau umgekehrt: Die Grundfarbe ist weiß und die Streifen an den Schultern sowie Wappen und Logo sind rot. Am Kragen befinden sich außerdem Akzentuierungen mit einem grün-roten Muster. Sie können sich beide walisischen Trikots auf der Webseite nurfussball.com ansehen.

WM 2022: Gruppe von Wales

Wales hat in Gruppe B zwar nicht die schwerste Ausgangslage bei der WM 2022 in Katar, das bedeutet aber nicht, dass es für die walisische Mannschaft leicht werden wird. Zum einen stellt sich dem Team der Turnier-Favorit England in den Weg und außerdem gilt es auch die US-Amerikaner zu schlagen, sollte man es in das Achtelfinale des Turniers schaffen wollen. Der Iran sollte aber für keines der anderen Teams eine allzu große Hürde darstellen.

Gruppe G:

Wales

England

USA

Iran

Walisische Nationalmannschaft bei Weltmeisterschaften: WM-Historie von Wales

Die WM-Historie von Wales ist quasi nicht existent. Nur ein einziges Mal hat sich das walisische Nationalteam für das Turnier qualifiziert - und das vor über 60 Jahren. Nicht verwunderlich ist es also, dass das gesamte Land hinter der Mannschaft steht und mindestens auf das Achtelfinale hofft. 1958 in Schweden hat es Wales aber ins Viertelfinale geschafft. Dort an den Brasilianern zu scheitern, die später das gesamte Turnier gewinnen sollten, kann man dem walisischen Team aber sicher verzeihen.

WM 2022 in Katar: Eckdaten, Zahlen und spannende Fakten zum walisischen Nationalteam

Größter Erfolg: EM-Halbfinale 2016

WM-Teilnahmen: 2 (inklusive Katar )

) Rekordspieler: Chris Gunter (108 Länderspiele)

(108 Länderspiele) Rekordtorschütze: Gareth Bale (39 Tore)

(39 Tore) Aktueller Trainer: Robert Page

Starspieler: Gareth Bale (Los Angeles FC)

(Los Angeles FC) Wertvollster Spieler: Brennan Johnson (20 Millionen Euro)

(20 Millionen Euro) Gesamtwert des Kaders: rund 139 Millionen Euro

Spitzname: The Dragons

FIFA-Weltrangliste: 19. Platz

Höchster Sieg: 11:0 gegen Irland (1888)

(1888) Höchste Niederlage: 0:9 gegen Schottland (1878)