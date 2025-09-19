WM 2026: Spielplan und Termine - wann spielt Deutschland?

Die Fußball-WM 2026 findet vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 in Kanada, den USA und Mexiko statt und bringt einige Neuerungen mit sich. Zum ersten Mal treten bei einer Weltmeisterschaft 48 Nationalmannschaften an, erstmals sind mehr als zwei Länder Gastgeber des Turniers und zum ersten Mal folgt auf die Gruppenphase ein Sechzehntelfinale (Round of 32). Außerdem setzt die FIFA bei den Tickets für die WM 2026 auf Dynamic Pricing – der Preis für die Karten wird also von der Nachfrage bestimmt.

Der vorläufige Spielplan der WM 2026 wurde bereits am 4. Februar veröffentlicht, allerdings stehen die Anstoßzeiten noch nicht fest. Auch die konkreten Begegnungen sind aktuell noch nicht bekannt, da die Qualifikation für die Weltmeisterschaft noch läuft. Am 5. Dezember 2025 erfolgt die Auslosung der Gruppen, wonach auch fast alle Matches der Gruppenphase fixiert werden. Sechs Startplätze für das Turnier werden erst über die Play-off-Spiele im März vergeben, weshalb im Dezember nicht alle Spielpaarungen festgelegt werden können.

In diesem Artikel finden Sie den aktuellen Spielplan, die Rahmentermine sowie Informationen zu den Gruppen der WM 2026. Wir aktualisieren die Inhalte fortlaufend, sobald neue Details bekannt werden.

WM 2026: Termine und Zeitplan der Weltmeisterschaft in Kanada, den USA und Mexiko

Die Fußball-WM 2026 wird insgesamt in 16 verschiedenen Stadien ausgetragen. Die meisten Partien werden in den USA gespielt - 78 der insgesamt 104 WM-Begegnungen finden in den Vereinigten Staaten statt. Jeweils 13 Spiele werden in Kanada und in Mexiko ausgetragen. Einen Überblick über die Rahmentermine der WM 2026 haben wir hier für Sie:

Gruppenphase: 11. Juni - 27. Juni 2026

Sechzehntelfinale: 28. Juni - 3. Juli 2026

Achtelfinale: 4. Juli - 7. Juli 2026

Viertelfinale: 9. Juli - 11. Juli 2026

Halbfinale: 14. Juli - 15. Juli 2026

Finale: 19. Juli 2026

WM 2026: Spielplan der Gruppenphase

Bis zur Auslosung der Gruppen am 5. Dezember 2025 können wir Ihnen noch nicht den finalen Spielplan mit konkreten Anstoßzeiten liefern. Bislang stehen nur die Termine und Stadien fest, in denen die WM-Spiele stattfinden. Wir reichen die Spielpaarungen nach, sobald die FIFA die entsprechenden Informationen veröffentlicht. Hier finden Sie den vorläufigen Spielplan der WM-Gruppenphase 2026 im Überblick:

Spieltag 1:

Spiel 1: Donnerstag, 11. Juni 2026, Aztekenstadion, Mexiko-Stadt, Gruppe A

Spiel 2: Donnerstag, 11. Juni 2026, Guadalajara-Stadion, Gruppe A

Spiel 3: Freitag, 12. Juni 2026, Toronto-Stadion, Gruppe B

Spiel 4: Freitag, 12. Juni 2026, Los-Angeles-Stadion, Gruppe D

Spiel 5: Samstag, 13. Juni 2026, Boston-Stadion, Gruppe C

Spiel 6: Samstag, 13. Juni 2026, BC Place, Vancouver, Gruppe D

Spiel 7: Samstag, 13. Juni 2026, New-York-New-Jersey-Stadion, Gruppe C

Spiel 8: Samstag, 13. Juni 2026, San-Francisco-Bay-Area-Stadion, Gruppe B

Spiel 9: Sonntag, 14. Juni 2026, Philadelphia-Stadion, Gruppe E

Spiel 10: Sonntag, 14. Juni 2026, Houston-Stadion, Gruppe E

Spiel 11: Sonntag, 14. Juni 2026, Dallas-Stadion, Gruppe F

Spiel 12: Sonntag, 14. Juni 2026, Monterrey-Stadion, Gruppe F

Spiel 13: Montag, 15. Juni 2026, Miami-Stadion, Gruppe H

Spiel 14: Montag, 15. Juni 2026, Atlanta-Stadion, Gruppe H

Spiel 15: Montag, 15. Juni 2026, Los-Angeles-Stadion, Gruppe G

Spiel 16: Montag, 15. Juni 2026, Seattle-Stadion, Gruppe G

Spiel 17: Dienstag, 16. Juni 2026, New-York-New-Jersey-Stadion, Gruppe I

Spiel 18: Dienstag, 16. Juni 2026, Boston-Stadion, Gruppe I

Spiel 19: Dienstag, 16. Juni 2026, Kansas-City-Stadion, Gruppe J

Spiel 20: Dienstag, 16. Juni 2026, San-Francisco-Bay-Area-Stadion, Gruppe J

Spiel 21: Mittwoch, 17. Juni 2026, Toronto-Stadion, Gruppe L

Spiel 22: Mittwoch, 17. Juni 2026, Dallas-Stadion, Gruppe L

Spiel 23: Mittwoch, 17. Juni 2026, Houston-Stadion, Gruppe K

Spiel 24: Mittwoch, 17. Juni 2026, Aztekenstadion, Mexiko-Stadt, Gruppe K

Spieltag 2:

Spiel 25: Donnerstag, 18. Juni 2026, Atlanta-Stadion, Gruppe A

Spiel 26: Donnerstag, 18. Juni 2026, Los-Angeles-Stadion, Gruppe B

Spiel 27: Donnerstag, 18. Juni 2026, BC Place, Vancouver, Gruppe B

Spiel 28: Donnerstag, 18. Juni 2026, Guadalajara-Stadion, Gruppe A

Spiel 29: Freitag, 19. Juni 2026, Philadelphia-Stadion, Gruppe C

Spiel 30: Freitag, 19. Juni 2026, Boston-Stadion, Gruppe C

Spiel 31: Freitag, 19. Juni 2026, San-Francisco-Bay-Area-Stadion, Gruppe D

Spiel 32: Freitag, 19. Juni 2026, Seattle-Stadion, Gruppe D

Spiel 33: Samstag, 20. Juni 2026, Toronto-Stadion, Gruppe E

Spiel 34: Samstag, 20. Juni 2026, Kansas-City-Stadion, Gruppe E

Spiel 35: Samstag, 20. Juni 2026, Houston-Stadion, Gruppe F

Spiel 36: Samstag, 20. Juni 2026, Monterrey-Stadion, Gruppe F

Spiel 37: Sonntag, 21. Juni 2026, Miami-Stadion, Gruppe H

Spiel 38: Sonntag, 21. Juni 2026, Atlanta-Stadion, Gruppe H

Spiel 39: Sonntag, 21. Juni 2026, Los-Angeles-Stadion, Gruppe G

Spiel 40: Sonntag, 21. Juni 2026, BC Place, Vancouver, Gruppe G

Spiel 41: Montag, 22. Juni 2026, New-York-New-Jersey-Stadion, Gruppe I

Spiel 42: Montag, 22. Juni 2026, Philadelphia-Stadion, Gruppe I

Spiel 43: Montag, 22. Juni 2026, Dallas-Stadion, Gruppe J

Spiel 44: Montag, 22. Juni 2026, San-Francisco-Bay-Area-Stadion, Gruppe J

Spiel 45: Dienstag, 23. Juni 2026, Boston-Stadion, Gruppe L

Spiel 46: Dienstag, 23. Juni 2026, Toronto-Stadion, Gruppe L

Spiel 47: Dienstag, 23. Juni 2026, Houston-Stadion, Gruppe K

Spiel 48: Dienstag, 23. Juni 2026, Guadalajara-Stadion, Gruppe K

Spieltag 3:

Spiel 49: Mittwoch, 24. Juni 2026, Miami-Stadion, Gruppe C

Spiel 50: Mittwoch, 24. Juni 2026, Atlanta-Stadion, Gruppe C

Spiel 51: Mittwoch, 24. Juni 2026, BC Place, Vancouver, Gruppe B

Spiel 52: Mittwoch, 24. Juni 2026, Seattle-Stadion, Gruppe B

Spiel 53: Mittwoch, 24. Juni 2026, Aztekenstadion, Mexiko-Stadt, Gruppe A

Spiel 54: Mittwoch, 24. Juni 2026, Monterrey-Stadion, Gruppe A

Spiel 55: Donnerstag, 25. Juni 2026, Philadelphia-Stadion, Gruppe E

Spiel 56: Donnerstag, 25. Juni 2026, New-York-New-Jersey-Stadion, Gruppe E

Spiel 57: Donnerstag, 25. Juni 2026, Dallas-Stadion, Gruppe F

Spiel 58: Donnerstag, 25. Juni 2026, Kansas-City-Stadion, Gruppe F

Spiel 59: Donnerstag, 25. Juni 2026, Los-Angeles-Stadion, Gruppe D

Spiel 60: Donnerstag, 25. Juni 2026, San-Francisco-Bay-Area-Stadion, Gruppe D

Spiel 61: Freitag, 26. Juni 2026, Boston-Stadion, Gruppe I

Spiel 62: Freitag, 26. Juni 2026, Toronto-Stadion, Gruppe I

Spiel 63: Freitag, 26. Juni 2026, Seattle-Stadion, Gruppe G

Spiel 64: Freitag, 26. Juni 2026, BC Place, Vancouver, Gruppe G

Spiel 65: Freitag, 26. Juni 2026, Houston-Stadion, Gruppe H

Spiel 66: Freitag, 26. Juni 2026, Guadalajara-Stadion, Gruppe H

Spiel 67: Samstag, 27. Juni 2026, New-York-New-Jersey-Stadion, Gruppe L

Spiel 68: Samstag, 27. Juni 2026, Philadelphia-Stadion, Gruppe L

Spiel 69: Samstag, 27. Juni 2026, Kansas-City-Stadion, Gruppe J

Spiel 70: Samstag, 27. Juni 2026, Dallas-Stadion, Gruppe J

Spiel 71: Samstag, 27. Juni 2026, Miami-Stadion, Gruppe K

Spiel 72: Samstag, 27. Juni 2026, Atlanta-Stadion, Gruppe K

Termine der WM 2026: Spielplan der K.o.-Runde

Für die K.o.-Runde des Turniers stehen die Anstoßzeiten noch nicht fest. Der vorläufige Spielplan im Überblick:

Sechzehntelfinale:

Sonntag, 28. Juni 2026: Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B, Los-Angeles-Stadion (Spiel 73)

Montag, 29. Juni 2026: Erster Gruppe E – Dritter Gruppe A/B/C/D/F, Boston-Stadion (Spiel 74)

Montag, 29. Juni 2026: Erster Gruppe F – Zweiter Gruppe C, Monterrey-Stadion (Spiel 75)

Montag, 29. Juni 2026: Erster Gruppe C – Zweiter Gruppe F, Houston-Stadion (Spiel 76)

Dienstag, 30. Juni 2026: Erster Gruppe I – Dritter Gruppe C/D/F/G/H, New-York-New-Jersey-Stadion (Spiel 77)

Dienstag, 30. Juni 2026: Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe I, Dallas-Stadion (Spiel 78)

Dienstag, 30. Juni 2026: Erster Gruppe A – Dritter Gruppe C/E/F/H/I, Aztekenstadion, Mexiko-Stadt (Spiel 79)

Mittwoch, 1. Juli 2026: Erster Gruppe L – Dritter Gruppe E/H/I/J/K, Atlanta-Stadion (Spiel 80)

Mittwoch, 1. Juli 2026: Erster Gruppe D – Dritter Gruppe B/E/F/I/J, San-Francisco-Bay-Area-Stadion (Spiel 81)

Mittwoch, 1. Juli 2026: Erster Gruppe G – Dritter Gruppe A/E/H/I/J, Seattle-Stadion (Spiel 82)

Donnerstag, 2. Juli 2026: Zweiter Gruppe K – Zweiter Gruppe L, Toronto-Stadion (Spiel 83)

Donnerstag, 2. Juli 2026: Erster Gruppe H – Zweiter Gruppe J, Los-Angeles-Stadion (Spiel 84)

Donnerstag, 2. Juli 2026: Erster Gruppe B – Dritter Gruppe E/F/G/I/J, BC Place, Vancouver (Spiel 85)

Freitag, 3. Juli 2026: Erster Gruppe J – Zweiter Gruppe H, Miami-Stadion (Spiel 86)

Freitag, 3. Juli 2026: Erster Gruppe K – Dritter Gruppe D/E/I/J/L, Kansas-City-Stadion (Spiel 87)

Freitag, 3. Juli 2026: Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe G, Dallas-Stadion (Spiel 88)

Achtelfinale:

Achtelfinale 1: Samstag, 4. Juli 2026, Philadelphia-Stadion

Achtelfinale 2: Samstag, 4. Juli 2026, Houston-Stadion

Achtelfinale 3: Sonntag, 5. Juli 2026, New-York-New-Jersey-Stadion

Achtelfinale 4: Sonntag, 5. Juli 2026, Aztekenstadion, Mexiko-Stadt

Achtelfinale 5: Montag, 6. Juli 2026, Dallas-Stadion

Achtelfinale 6: Montag, 6. Juli 2026, Seattle-Stadion

Achtelfinale 7: Dienstag, 7. Juli 2026, Atlanta-Stadion

Achtelfinale 8: Dienstag, 7. Juli 2026, BC Place, Vancouver

Viertelfinale:

Viertelfinale 1: Donnerstag, 9. Juli 2026, Boston-Stadion

Viertelfinale 2: Freitag, 10. Juli 2026, Los-Angeles-Stadion

Viertelfinale 3: Samstag, 11. Juli 2026, Miami-Stadion

Viertelfinale 4: Samstag, 11. Juli 2026, Kansas-City-Stadion

Halbfinale:

Halbfinale 1: Dienstag, 14. Juli 2026, Dallas-Stadion

Halbfinale 2: Mittwoch, 15. Juli 2026, Atlanta-Stadion

Spiel um Platz 3:

Samstag, 18. Juli 2026, Miami-Stadion

Finale:

Sonntag, 19. Juli 2026, New-York-New-Jersey-Stadion

WM 2026: Die Gruppen bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika

Wie bereits erwähnt, stehen die teilnehmenden Mannschaften aufgrund der andauernden WM-Qualifikation zu diesem Zeitpunkt noch nicht fest. Folgendes können wir Ihnen aber bereits über die Gruppen der WM 2026 verraten: Erstmals wird es zwölf Gruppen mit je vier Teams geben – vier mehr als bei der vergangenen WM 2022 in Katar. Außerdem erreichen nicht nur die 1. und 2. Plätze der Gruppen A bis L die K.o.-Runde des Turniers, auch die acht besten Gruppendritten kommen eine Runde weiter. Das Sechzehntelfinale umfasst also 32 Mannschaften und damit genauso viele, wie bei der WM 2022 insgesamt angetreten sind.