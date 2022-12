WM-Halbfinale 2022: Termine und Übertragung im Free-TV oder Stream

Argentinien, Kroatien, Frankreich und Marokko. Am Mittwoch findet das zweite Halbfinale der WM 2022 statt. Alles rund um Termine, Live-Ticker und Übertragung im Free-TV und Live-Stream lesen Sie hier.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar nähert sich ihrem Höhepunkt, dem Finale am Sonntag, dem 18. Dezember. Heute und morgen, am 13. und 14. Dezember, stehen laut dem Spielplan zur Fußball-WM 2022 jetzt zunächst die Halbfinals an. Argentinien um Lionel Messi trifft auf Kroatien um Luka Modric. Der Titelverteidiger aus Frankreich muss gegen den Überraschungs-Halbfinalisten Marokko ran.

Welche zwei Nationalmannschaften werden ins Finale einziehen und um den größten Titel der Fußballwelt mitspielen? Wer verliert und muss am Samstag, dem 17. Dezember, das Spiel um Platz 3 austragen? Hier erfahren Sie alles, was sie über das Halbfinale wissen müssen: Termine, Austragungsorte, Live-Ticker und Übertragung im Free-TV und im Live-Stream.

Halbfinale der Fußball-WM 2022: Termin, Austragungsort und Anstoßzeit von Argentinien – Kroatien

Das erste Halbfinale ist zwischen Argentinien und Kroatien wird heute am 13. Dezember ausgetragen. Das Spiel wird um 20 Uhr deutscher Zeit angepfiffen, in Katar wird es 22 Uhr Ortszeit sein. Das Spiel wird im Lusail Iconic Stadium stattfinden, das knapp 89.000 Plätze bietet und auch Austragungsort des Endspiels am Sonntag, dem 18. Dezember, sein wird.

Halbfinale der Fußball-WM 2022 zwischen Frankreich und Marokko: Termin, Austragungsort und Anstoßzeit

Das zweite Halbfinale der Fußball-WM 2022 ist zwischen Weltmeister Frankreich und Marokko. Es wird einen Tag nach dem ersten Halbfinale, also am Mittwoch, dem 14. Dezember, ausgetragen. Anstoß ist um 20 Uhr deutscher Zeit, in Katar wird es aufgrund der Zeitverschiebung 22 Uhr Ortszeit sein. Austragungsort des Halbfinals wird das al-Bayt-Stadium in der Küstenstadt al-Chaur im Norden Katars sein. Das Stadion bietet Platz für 69.000 Zuschauer.

Übertragung von Argentinien – Kroatien: Halbfinale der WM 2022 im Free-TV und im gratis Live-Stream

Beide Halbfinals der Fußball-WM 2022 werden im TV und Live-Stream übertragen. Das erste Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien wird von der ARD übertragen. Wer das Spiel nicht im Fernsehen verfolgen möchte, kann auch auf den kostenlosen ARD-Live-Stream zurückgreifen. Außerdem hat auch der kostenpflichtige Anbieter MagentaTV das Spiel im Angebot, auch hier gibt es einen Live-Stream. Eine Übersicht über die allgemeinen Infos zum Halbfinale Argentinien – Kroatien:

Spiel: Argentinien – Kroatien , WM-Halbfinale

– , WM-Halbfinale Datum: Dienstag, 13. Dezember 2022

Dienstag, 13. Dezember 2022 Stadion: Lusail Iconic Stadium , Lusail

, Lusail Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ARD

WM-Halbfinale Frankreich – Marokko: Übertragung im Free-TV und im gratis Live-Stream

Genau wie das Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien wird auch das Halbfinale Frankreich – Marokko im deutschen Free-TV übertragen. Dieses Mal im Zweiten Deutschen Fernsehen, dem ZDF. Neben dem Angebot im Fernsehen gibt es auch den kostenlosen ZDF-Live-Stream, über den das Spiel verfolgt werden kann. Außerdem überträgt der Anbieter MagentaTV die Partie zwischen Frankreich und Marokko im Live-Stream. Allerdings kostet der Dienst etwas. Die Fakten zum Spiel:

Spiel: Frankreich – Marokko , WM-Halbfinale

– , WM-Halbfinale Datum: Mittwoch, 14. Dezember 2022

Mittwoch, 14. Dezember 2022 Stadion: al-Bayt-Stadium, al-Chaur

al-Bayt-Stadium, Uhrzeit: 20 Uhr

20 Uhr Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im Pay-TV: MagentaTV

Übertragung im kostenlosen Live-Stream: ZDF

Live-Ticker zu den beiden Halbfinals der Fußball-WM 2022: Spielstand und Ergebnis

Wer die Spiele nicht im Fernsehen oder Live-Stream verfolgen kann, für den gibt es noch die Möglichkeit, den Live-Ticker zu verfolgen. Minütliche Aktualisierungen zum Spielstand und Kommentare zu besonders aufregenden Aktionen. Dazu Tore, Karten und Auswechslungen. Hier geht's zum Live-Ticker:

Halbfinale bei der Fußball-WM 2022: Argentinien, Kroatien, Frankreich oder Marokko – wer kommt ins Finale?

Es lässt sich nicht ignorieren, dass drei der vier Halbfinalisten die eindeutigen Favoriten auf eine Finalteilnahme sind. Frankreich ist amtierender Weltmeister, Argentinien stand zuletzt 2014 gegen Deutschland im Finale und Kroatien verlor bei der letzten WM 2018 das WM-Finale. Marokko hingegen ist das erste afrikanische Team überhaupt in einem WM-Halbfinale. Aber wie diese WM gezeigt hat, kann alles passieren, man sollte also das Team aus Nordafrika nicht unterschätzen.