Wellbrock und Schwarz schwimmen um WM-Medaillen

Florian Wellbrock und Sven Schwarz zählen am letzten Tag der Schwimm-WM in Singapur zu den Medaillenfavoriten. Wellbrock qualifizierte sich als Schnellster der Vorläufe über 1.500 Meter Freistil für das Finale an diesem Sonntag. Schwarz schwamm die viertschnellste Zeit.

Beide haben bei dieser WM schon gezeigt, was sie draufhaben. Wellbrock gewann viermal Gold im Freiwasser. Schwarz holte über 800 Meter Freistil Silber. Ihr Finale ist um 13.31 Uhr/MESZ angesetzt.

Bei den Wasserspringern steht zum Abschluss die Entscheidung im Turmspringen auf dem Programm. Aus dem deutschen Team hat sich Jaden Eikermann für das Halbfinale (04.02 Uhr/MESZ) qualifiziert. Das Finale findet dann um 11.32 Uhr/MESZ statt.