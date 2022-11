Flick gibt heute deutschen Kader bekannt: Live im TV und Stream

Bundestrainer Hansi Flick gibt heute den deutschen WM-Kader bekannt. Wo Sie die Pressekonferenz live im TV und Livestream sehen können, erfahren Sie hier.

Zehn Tage vor dem Start der Fußball-WM 2022 in Katar ist es so weit: Bundestrainer Hansi Flick gibt den deutschen Kader bekannt. Bei einer Pressekonferenz in der DFB-Akademie in Frankfurt am Main wird er heute um 12 Uhr sein Aufgebot verkünden.

26 Plätze gibt es. Davon ist ein Großteil bereits fix vergeben. Allein vom FC Bayern München werden um Kapitän Manuel Neuer sieben Spieler zum Kreis der Nationalmannschaft gehören. Doch es gibt auch noch einige Fragezeichen. Nach den Ausfällen der Mittelstürmer Timo Werner und Lukas Nmecha muss Flick im Angriff umplanen. Gute Chancen auf ein DFB-Debüt dürften Bundesliga-Toptorjäger Niclas Füllkrug und Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko haben. Auch noch unklar ist, ob die Weltmeister von 2014 Mats Hummels und Mario Götze mit nach Katar fahren.

WM-Kader: Bekanntgabe im Livestream und im TV

Die Bekanntgabe des deutschen WM-Kaders wird live im TV und im Stream übertragen. Ab 11.55 Uhr wird es auf sportschau.de einen Livestream geben. Auch Sport1 zeigt die Bekanntgabe. Dort geht es um 11.50 Uhr los.

Eine weitere Möglichkeit, die Pressekonferenz von Bundestrainer Flick zu verfolgen, gibt es bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die Bekanntgabe auf dem Sender Sky Sport News (HD). Dort läuft bereits ab 10 Uhr ein " DFB Spezial". Bei skysport.de und in der Sky-Sport-App ist die Pressekonferenz zudem kostenlos zu sehen. Ein Abo ist dafür nicht notwendig.

Bekanntgabe WM-Kader: Wie geht es danach weiter?

Nachdem der deutsche WM-Kader bekanntgegeben worden ist, trifft sich die DFB-Auswahl am Sonntagabend nach Abschluss des 15. Bundesliga-Spieltages in Frankfurt am Main. Am Montag geht es dann für drei Tage ins Trainingslager nach Oman. Am Mittwoch steht das letzte Testländerspiel gegen den dortigen Gastgeber an. Am Donnerstag reist die DFB-Auswahl dann nach Katar ins WM-Quartier Zulal Wellness-Resort.

WM 2022 in Katar: Spiele von Deutschland

Deutschland ist Teil der . Die erste Partie bestreitet die DFB-Auswahl am 23. November gegen Japan. Am 27. November muss Deutschland gegen Spanien ran und das letzte Spiel der Gruppenphase ist am 1. Dezember gegen Costa Rica.

