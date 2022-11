Unser WM-Podcast: Zum Anstoß in Doha gibt es den ersten Aufreger

In der ersten Folge unseres WM-Podcasts wagt unser WM-Reporter Tilmann Mehl einen Ausblick auf das Turnier – und sagt, wie es zum ersten Aufreger der noch jungen WM kam.

Es ist das wohl umstrittenste Turnier aller Zeiten: Vom 20. November bis zum 18. Dezember findet in Katar die erste Fußball-WM in einem arabischen Land statt. Den WM-Gastgeber begleiten seit Beginn der Vergabe heftige Vorwürfe bezüglich Korruption und Verletzung von Menschenrechten. Neben all dem wird aber auch noch Fußball gespielt – und zwar in einer Abfolge, wie es sie selten gegeben hat: Zu Beginn des Turniers finden vier Spiele an einem Tag statt, insgesamt werden 64 Partien innerhalb von nur 29 Tagen ausgetragen. Mittendrin ist unser WM-Reporter Tilmann Mehl. Er wird für unsere Redaktion nicht nur von der WM schreiben, sondern zusammen mit Sportredakteur Florian Eisele auch jede Woche eine Spezialfolge unseres Newspodcasts Nachrichtenwecker aufnehmen. Jeden Samstagmorgen sprechen die beiden über die WM: über sportliches, kurioses und Katar-spezifisches.

In der ersten Folge berichtet Mehl vom Ankommen in dem Emirat, einer denkwürdigen Pressekonferenz und dem ersten Aufreger des noch jungen Turniers. Zudem geht es um die eigenartige Stimmung im WM-Gastgeberland, die Chancen der deutschen Nationalmannschaft und das Eröffnungsspiel am Sonntag zwischen Katar und Ecuador, in dessen Kader auch ein Spieler des FC Augsburg steht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Wenn Ihnen der Player nicht angezeigt wird, dann klicken Sie bitte hier.

Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Podimo: Hier hören Sie den "Nachrichtenwecker"

Den Podcast hören Sie sowohl auf unserer Internetseite als auch über alle gängigen Podcast-Plattformen. Nutzen Sie schon eine der gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts oder Podimo, dann können Sie dort ganz einfach nach dem "Nachrichtenwecker" suchen.

Die Themen im Podcast: Nachrichten aus Augsburg und der Welt

Der Podcast "Nachrichtenwecker" wird im Wechsel von den Redakteuren Manuel Andre, Lisa Pausch und Greta Prünster moderiert. Sie stellen die Themen zusammen, die in Augsburg wichtig sind und wichtig werden. Daneben geben Journalisten der Augsburger Allgemeinen einen Einblick in ihre Arbeit. In den Sonderfolgen zur Weltmeisterschaft berichten aus Katar Tilmann Mehl und aus Augsburg Florian Eisele.

Lesen Sie dazu auch

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.