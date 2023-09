Pressestimmen zum WM-Sieg: Jubel für die deutschen Basketballer

Bei der Weltmeisterschaft im Basketball hat das deutsche Team im Finale gegen Serbien den Sieg errungen. Nicht nur Basketball-Ikone Dirk Nowitzki gratuliert.

Die deutschen Basketballer werden nach ihrem historischen Sieg gegen Serbien bei der WM in Manila mit Glückwünschen überhäuft. Annalena Baerbock, Olaf Scholz sowie zahlreiche deutsche Fußball-Clubs freuten sich mit der Mannschaft.

ZDF-Experte würdigt Leistung von Dennis Schröder

"Weltmeister!!! Unfassbar! Was für ein Team!!!!!", schrieb Dirk Nowitzki bei X.

"Was für eine spektakuläre historische Leistung. Meine Glückwünsche gehen an Coach Gordie Herbert und das gesamte Team", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz. Und weiter: "Ganz Deutschland gratuliert, freut sich und feiert und ich freue mich, Mannschaft und Trainerstab bei allernächster Gelegenheit im Kanzleramt begrüßen zu können."

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte ebenfalls mit dem Team mitgefiebert: "Das war eine unglaubliche Leistung, wir alle sind unfassbar stolz auf Sie!".

Außenministerin Annalena Baerbock schrieb bei X: "Was ein Mega-Spiel. Fantastisch."

Der frühere Nationalmannschaftskapitän Robin Benzing fieberte als ZDF-Experte während der Live-Übertragung mit: "Wir sind Weltmeister! Wenn ich die Bilder sehe, kommen mir fast die Tränen". Er sprach ein Sonderlob an den im Anschluss zum wertvollsten Spieler des Turniers ausgezeichneten Dennis Schröder aus: "Meine Hochachtung an Dennis, ich freue mich sehr, dass er jetzt am Ziel angekommen ist. Er ist wirklich gewachsen. Wie er die Mannschaft die letzten Jahre getragen hat - was für ein Anführer!"

Deutsche Fußballvereine und Sportler gratulieren zum WM-Gold

Auch aus der Fußball-Bundesliga gab es reichlich Glückwünsche an die neuen Basketball-Weltmeister.

"Was für ein Mega-Triumph! Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch! IHR HABT BEGEISTERT!!!", schrieb RB Leipzig bei X.

"Deutsche Sportgeschichte geschrieben! Ganz große Klasse - Glückwunsch, Männer!" gratulierte Borussia Dortmund.

Ex-Fußball-Weltmeister Toni Kroos freute sich bei X: "Es ist irre! So stolz!"

Bayern-Präsident Herbert Hainer: "Dieser Titel ist sagenhaft, kaum zu fassen, das ist nichts anderes als eine unglaubliche sportliche Sensation und wir sind wirklich sprachlos. Viele tausend Glückwünsche an dieses unglaubliche Team, wir in München sind einfach nur stolz auf Andi Obst, Isaac Bonga und Niels Giffey, dieser Bayern-Block hat mit der gesamten Mannschaft und Coach Herbert Historisches geleistet."

Marko Pesic, Geschäftsführer FC Bayern Basketball: "Glückwunsch an die deutsche Mannschaft zu einem historischen Sieg. Ungeschlagen durch die Weltmeisterschaft zu kommen, ist etwas ganz Besonderes, vielleicht einzigartig."

Serbische Medien kritisieren die Schiedsrichter nach dem Sieg der deutschen Basketballer

Serbische Medien äußerten ihren Unmut über die Niederlage und warfen dem Schiedsrichter-Trio Betrug vor.

"Das sind die Leute, die Serbien heruntergemacht haben: ein Schiedsrichter-Trio, das nicht einmal ein Basketballspiel in irgendeinem Hinterhof hätte pfeifen dürfen, geschweige denn ein WM-Finale. (...) Im dritten Viertel entschieden sie zu Ungunsten unserer Mannschaft, die infolgedessen einen Punkterückstand aufzuholen hatte, der kaum aufzuholen war." Blic

"Serbien wurde im WM-Finale brutal um den Titel betrogen! Helden, wir sind stolz auf euch! Schändliche Schiedsrichter bestimmten, wer Weltmeister wurde." Kurir

"Nach dramatischem Spiel verliert Serbien im großen Finale. Die "Adler" kehren auf heroische Weise mit Silber heim. (...) Nach einem großartigen Kampf und einem ausgeglichenen Spiel in der ersten Hälfte baute Deutschland einen 11-Punkte-Vorsprung aus. Doch das wunderbare Spiel von Aleksa Avramovic brachte die "Adler" zurück ins Spiel." nova.rs (mit dpa)