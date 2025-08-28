Nierentumor bei Australiens Kanuslalom-Star Fox entfernt

Der dreimaligen Kanuslalom-Olympiasiegerin Jessica Fox ist ein Tumor aus ihrer linken Niere entfernt worden. «Die letzten Wochen waren turbulent, aber mir geht es gut. Ich habe nur ein paar hässliche neue Narben und etwas weniger Niere, dafür umso mehr Durchhaltevermögen», postete die Australierin vom Krankenbett via Instagram.

Fox hatte 2024 in Paris Gold im Kajak-Einer und Canadier-Einer gewonnen und zuvor in Tokio schon Gold im Canadier geholt. Die 31-Jährige, die allein 14 Weltmeistertitel in ihrer Karriere gewann, muss nun ihre Teilnahme an den nächsten Weltcups absagen.

WM-Start offen

Sie fehlt an diesem Wochenende im slowenischen Tacen und dann auch die Woche darauf in Augsburg. Ein Start bei ihrer Heim-WM vom 29. September bis zum 4. Oktober im Penrith Whitewater Stadium ist noch offen.

«Ich bin positiv gestimmt und freue mich darauf, nach Hause zu fahren, mich auf meine Genesung zu konzentrieren und dann darauf hinzuarbeiten, wieder aufs Wasser zurückzukehren», sagte Fox in einer Erklärung ihres Verbandes.

Der Präsident des Australischen Olympischen Komitees, Ian Chesterman, betonte, «dass Jess eine unglaublich widerstandsfähige Person ist und sich dieser neuesten Herausforderung mit ihrer bekannten Entschlossenheit und Kampfkraft gestellt hat, genau wie man es von ihr erwarten würde». Er freue sich, «sie wieder auf dem Wasser zu sehen».