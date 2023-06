Sabally mit Saisonbestwert für Dallas Wings

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat mit 26 Punkten einen persönlichen Saisonbestwert in der WNBA aufgestellt.

Für die 25 Jahre alte Berlinerin war es das vierte Spiel in der besten Frauen-Basketball-Liga der Welt in Serie mit mindestens 20 Punkten - die 74:80-Niederlage ihrer Dallas Wings gegen die Connecticut Sun konnte sie aber nicht verhindern.

Sabally verbuchte zudem 14 Rebounds und damit zum vierten Mal in den bislang sechs Spielen dieser Saison ein Double Double aus zweistelligen Werten in zwei der wichtigsten Statistik-Kategorien. Mit im Schnitt 22,2 Punkten pro Spiel liegt Sabally noch vor Brittney Griner (22,0) auf Rang drei in der WNBA. Die Wings haben bislang drei Siege und drei Niederlagen.

(dpa)