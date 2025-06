Satou gewinnt Basketball-Duell starker Sabally-Schwestern

Satou Sabally hat ihr Team Phoenix Mercury in der nordamerikanischen Frauen-Basketball-Liga WNBA zu einem Sieg gegen Meister New York Liberty um ihre Schwester Nyara Sabally geführt. Beim 106:91 war Satou Sabally mit 25 Punkten beste Werferin, besonders von der Drei-Punkte-Linie glänzte die 27 Jahre alte Berlinerin. Sie verwandelte sieben von zehn Dreiern.

Nyara Sabally mit Karriere-Bestwert

Ihrer zwei Jahre jüngeren Schwester Nyara gelang mit 16 Punkten eine persönliche Bestleistung in der WNBA. Sie stand zum ersten Mal in einem Duell mit ihrer älteren Schwester in der Startformation – auch weil Leonie Fiebich im Gegensatz zu den Sabally-Schwestern für Deutschland bei der Basketball-Europameisterschaft aufläuft und den Liberty seit Anfang Juni fehlt. Das deutsche Team spielt am Sonntag in Piräus um Platz fünf gegen Tschechien.

New York Liberty hat zuletzt vier von sechs Spielen verloren, nachdem der Vorjahres-Meister mit neun Siegen in die Saison gestartet war. Phoenix zog mit dem Sieg im direkten Duell an New York vorbei und liegt nun auf Platz zwei. Die zweifache All-Star-Spielerin Sabally war vor der Saison nach fünf Jahren bei den Dallas Wings nach Phoenix gewechselt und ist aktuell die fünftbeste Scorerin der Liga.