Satou Sabally glänzt: Phoenix schaltet Titelverteidiger aus

Auch dank einer starken Leistung der deutschen Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally hat Phoenix Mercury in den WNBA-Playoffs Titelverteidiger New York Liberty ausgeschaltet. Im entscheidenden dritten Spiel steuerte die Berlinerin beim 79:73-Sieg 23 Punkte und 12 Rebounds bei. Damit setzte sich Sabally auch im Duell mit ihrer Schwester Nyara durch, die für New York allerdings nicht zum Einsatz kam.

Mit 20 Punkten, 11 Rebounds und 11 Assists lieferte Alyssa Thomas für Phoenix eine überragende Leistung ab. Beim entthronten Meister ragte Breanna Stewart mit 30 Punkten heraus, Nationalspielerin Leonie Fiebich erzielte drei Zähler. Das Auftaktspiel der Serie nach dem Modus best-of-three hatte das Liberty-Team in Phoenix noch 76:69 gewonnen. Mit dem 86:60 in New York erzwangen die Gäste aus Arizona eine dritte Partie in der eigenen Arena.

Sie treffen nach dem Erfolg nun im Halbfinale ab Sonntag auf Minnesota Lynx, dann sind drei Erfolge zum Weiterkommen nötig. Minnesota schloss die reguläre Saison als Sieger ab.