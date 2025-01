Satou Sabally verlässt Dallas: Traum vom Schwestern-Duo

Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally will künftig nicht mehr für die Dallas Wings in der WNBA spielen und träumt von einem gemeinsamen Engagement mit ihrer Schwester Nyara. Diese hatte zusammen mit Auswahlkollegin Leonie Fiebich mit New York Liberty den Titel in der vergangenen Saison geholt.

«Ich habe bereits mein letztes Spiel für Dallas gemacht», sagte Satou Sabally in einer Medienrunde. Sie habe es den Wings auch mitgeteilt, wie dankbar sie sei. «Sie haben mir hier in den letzten Jahren ein Zuhause gegeben, und ich arbeite mit ihnen zusammen, um ein neues Zuhause für mich zu finden», sagte die 26-Jährige. Sie war 2020 bei den WNBA-Drafts an zweiter Stelle von Dallas ausgewählt worden.

Im vergangenen Jahr absolvierte Satou Sabally wegen der Olympischen Spiele und der Vorbereitung auf das Turnier in Paris nur 15 Spiele für Dallas. Insgesamt kam sie bei den Wings auf einen Schnitt von 15,7 Punkten, sieben Rebounds, 3,6 Assists.