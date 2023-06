US-Basketballerin Griner für All-Star-Spiel berufen

Die ehemals in Russland inhaftierte amerikanische Basketballerin Brittney Griner wird beim All-Star-Spiel der Frauen-Profiliga WNBA antreten.

Die 32-Jährige von Phoenix Mercury wurde von Fans, Medienvertretern und Spielerinnen gewählt. Es wird am 15. Juli in Las Vegas ihre insgesamt neunte Teilnahme beim Showauftritt der beliebtesten und besten Spielerinnen. Im vergangenen Jahr hatte sie wegen ihrer Haft in Russland gefehlt, die Spielerinnen hatten in der zweiten Halbzeit alle Trikots mit Griners Nummer 42 getragen.

Griner ist in dieser Saison auf das Basketball-Parkett zurückgekehrt. Sie war in Russland wegen des Vorwurfs des Drogenbesitzes verurteilt worden und dort zehn Monate lang in Haft gewesen. Die Olympiasiegerin kam im Rahmen eines Gefangenenaustausches frei, auch US-Präsident Joe Biden hatte sich für ihre Freilassung eingesetzt.

(dpa)