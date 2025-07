Wohnung am Geißbockheim dringend gesucht: Effzeh-Coach Kwasniok ist verzweifelt

Wer sich Bundesliga-Trainer nennen darf, ist Mitglied eines elitären, exakt 18 Personen fassenden Zirkels. Der neue Trainer des FC Augsburg, Sandro Wagner, sagte dazu: „Es erfüllt mich mit Stolz. In der Bundesliga gibt es nur 18 Trainer, und ich kann einer davon sein.“ So oder ähnlich könnte das auch Wagners Kollegen Lukas Kwasniok kommen. Der 44-Jährige ist seit kurzer Zeit Trainer des Aufsteigers 1. FC Köln und findet diesen Umstand auch offenkundig sehr gut. Kleines Problem: Kwasniok sucht noch immer nach einer Wohnung. Scheint keine ganz leichte Sache zu sein, weswegen er sich nun in einem Mediengespräch an die Öffentlichkeit wandte: „Falls irgendwo irgendjemand eine 3-Zimmer-Wohnung, so 100 bis 120 Quadratmeter, bezahlbar bitte und hier rund ums Geißbockheim, hat, ich hätte gerne eine.“

Ob in den nächsten Tagen sich jemand erbarmt und eine Mail an den Effzeh-Coach verfasst, wird die Zeit zeigen. Kwasnioks Hilferuf beleuchtet aber ein Problem, dem viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenk wird: Die Gentrifizierung macht auch vor der gehobenen Mittelschicht, zu der Bundesliga-Trainer noch ganz knapp gehören, nicht halt. Mag sein, dass das Gehalt gerade so reicht, um die Miete zu berappen – Bundesligatrainer sind bei Vermietern so beliebt wie eine Balkan-Platte bei Vegetariern.

Der damalige Schalke-Trainer Weinzierl berichtete von Problemen bei der Wohnungssuche

Unvergessen die Klage des damaligen Schalke-Trainers Markus Weinzierl, der bei seiner Antritts-Pressekonferenz von der Wohnungssuche berichtete: „Eine Absage habe ich schon bekommen. Der Vermieter wollte einen langfristigen Mieter.“ Tatsächlich war Weinzierl seinen Job nach einem Jahr wieder los. Bei seinen Folgestationen lohnte es sich für ihn kaum, eine Wohnung zu mieten: Sechs Monate Stuttgart, ein gutes Jahr Augsburg und vier Monate Nürnberg lassen sich auch vom Hotel aus machen. Seine jetzige Stelle als Jugendleiter bei den Bayern kann Weinzierl notfalls auch pendeln, eineinhalb Autostunden sind es von seiner Heimat Regensburg in die Landeshauptstadt.

Tatsächlich erscheint die Besetzung so manches Trainerstuhls in einem anderen Licht, wenn die Mietspiegel ebenfalls ein Kriterium ist: In Freiburg etwa, das mit 17 Euro pro Quadratmeter die fünft teuerste Stadt der Republik ist, setzt man auf Bewährtes. Der aktuelle Coach Julian Schuster ist seit 18 Jahren im Verein und hoffentlich längst Immobilienbesitzer. In Frankfurt, mit 19 Euro/qm auf Platz zwei, konnte Dino Toppmöller hoffentlich auf die Kontakte von Vater Klaus setzen. Und in München, das natürlich auch hier mit 25 Euro/qm Spitzenreiter ist? Da gibt es hoffentlich eine Bude, die von Trainer an Trainer übergeben wird. Es könnte also alles auch viel schlimmer sein für Kwasniok, auf den in Köln 15 Euro pro Quadratmeter zukommen. Und eben der Effzeh.