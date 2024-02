Frankreich - Deutschland in der Women's Nations League: Übertragung im Free-TV und Stream

In der Women's Nations League steht das Spiel zwischen Frankreich und Deutschland an. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung, Uhrzeit und Termin.

Im Halbfinale des Final Four der neuen UEFA Nations League wird die deutsche Frauen-Nationalmannschaft auswärts auf Frankreich treffen. Diese Paarung wurde bei der Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon, Schweiz, bestimmt. Die UEFA Women's Nations League ist ein internationaler Fußballwettbewerb, der von der UEFA (Union of European Football Associations) ins Leben gerufen wurde. Ähnlich wie bei der Männer-Nations League bietet dieses Turnier den Nationalmannschaften der Frauen aus UEFA-Mitgliedsländern die Chance, in einer Ligastruktur gegeneinander anzutreten. Die Ergebnisse dieses Wettbewerbs dienen dazu, die Qualifikationsligen für die UEFA Women's Euro 2025 zu bestimmen. Zusätzlich haben die beiden besten Teams, abgesehen vom automatisch qualifizierten Gastgeber Frankreich, die Möglichkeit, sich für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris zu qualifizieren.

Die Saison 2023/24 markiert die Premiere der UEFA Women's Nations League. Durch ein Unentschieden von 0:0 im letzten Vorrundenspiel in Wales sicherte sich das DFB-Team den Sieg in Gruppe 3 und damit einen Platz im abschließenden Final-Four-Turnier. Im anderen Semifinalspiel am 23. Februar wird Weltmeister Spanien gegen die Niederlande antreten. Doch wann genau findet das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich statt?

Hier finden Sie Informationen rund um Termin, Uhrzeit und Übertragung des Spiels.

Women's Nations League: Termin und Uhrzeit des Spiels Frankreich - Deutschland

Laut dem Spielplan der Frauen-Nationalmannschaft ist das Spiel zwischen Deutschland und Frankreich für Freitag, den 23. Februar 2024 angesetzt. Der Anpfiff soll laut Plan um 21 Uhr stattfinden.

Übertragung von Frankreich gegen Deutschland in der Women's Nations League

Das Spiel wird auswärts in Frankreich stattfinden. Entweder im Spiel um den dritten Platz oder im Finale am Mittwoch, dem 28. Februar 2024, müssten die DFB-Frauen bei einem Sieg erneut auswärts ran. Das Groupama Stadium in Décines-Charpieu (Lyon) bietet Platz für knapp 59.000 Zuschauer. Sollten Sie nicht zu den Zuschauern vor Ort gehören, können Sie dennoch mitfiebern: Die Begegnung der beiden Teams wird im Live-Stream der Sportschau übertragen. Obwohl der Anpfiff um 21 Uhr ist, beginnt der Live-Stream des Spiels auf der Sportschau bereits ab 20.15 Uhr mit einer Vorberichterstattung.

Auch im Free-TV wird die Partie zwischen Frankreich und Deutschland gezeigt. Die ARD sendet auch hier ab 20.15 Uhr. Noch einmal alle Ifos im Überblick:

Was: Women's Nations League , Deutschland vs. Frankreich , Halbfinale

Women's , vs. , Halbfinale Datum: heute am Freitag, den 23. Februar 2024

heute am Freitag, den 23. Februar 2024 Uhrzeit : ab 21 Uhr

ab 21 Uhr Ort: Groupama Stadium , Décines-Charpieu ( Lyon )

, ( ) Live-Stream: sportschau.de

sportschau.de Audiostream: sportschau.de

sportschau.de im Free-TV: ARD

Women's Nations League: Das ist die Bilanz von Frankreich und Deutschland

Insgesamt standen sich die beiden Teams 19 Mal gegenüber. Davon hat die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zwölfmal gewonnen, während Frankreich fünf Spiele für sich sichern konnte. Zweimal endeten die Begegnungen in einem Unentschieden. Der Gewinner der anstehenden Begegnung wird im Finale gegen Spanien oder die Niederlande antreten.