World Games 2022: Spielplan, Termine, TV-Übertragung und Sportarten

World Games 2022. Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung im Free-TV und Stream, Spielplan und Sportarten.

World Games 2022: Die Spiele laufen vom 7. bis 17. Juli 2022 in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama. Damit gehen sie nach dem Start 1981 in die 11. Runde. Ausgetragen werden beliebte Sportarten, die jedoch nicht Teil der Olympischen Spiele sind oder waren. Welche Sportarten sind das? Und wo kann man sie im TV und Stream sehen? Nach welchem Spielplan finden die Wettbewerbe statt? Das und mehr erfahren Sie im Artikel.

Zeitplan und Termine der World Games 2022

Die World Games 2022 haben am 7. Juli begonnen und enden am 17. Juli. In der folgenden Übersicht sehen Sie alle Termine und Sportarten der Veranstaltung.

7. Juli 2022:

Eröffnungszeremonie

8. Juli 2022:

Inline-Speedskating

Inlinehockey

Bogenschießen

Karate

Floorball

Lacrosse Männer

Kraftdreikampf

Bowling

Flossenschwimmen

Tanzsport

9. Juli 2022:

Inline-Speedskating

Bowling

Inlinehockey

Bogenschießen

Swooping (Canopy Piloting)

Kraftdreikampf

Karate

Floorball

Softball Frauen

Frauen Lacrosse Männer

Drone Racing (FPV Racing)

Flossenschwimmen

Tanzsport

10. Juli 2022:

Bogenschießen

Swooping (Canopy Piloting)

Inlinehockey

Racquetball

Floorball

Bowling

Faustball Männer und Frauen

Lacrosse Männer

Kraftdreikampf

Softball Frauen

Frauen Flag Football

Parkour

Rettungsschwimmen

Tanzsport

11. Juli 2022:

Bogenschießen

Swooping (Canopy Piloting)

Inlinehockey

Kanumarathon

Racquetball

Beachhandball

Floorball

Faustball Männer und Frauen

Lacrosse Männer

Softball Frauen

Frauen Bowling

Parkour

Flag Football

Rettungsschwimmen

12. Juli 2022:

Inlinehockey

Kanumarathon

Boule

Racquetball

Frisbee

Floorball

Faustball Männer und Frauen

Softball Frauen

Frauen Wushu

Aerobic und Rhythmische Sportgymnastik

Beachhandball

Lacrosse Frauen

Bogenschießen

Flag Football

Lacrosse Männer

13. Juli 2022:

Bogenschießen

Racquetball

Boule

Frisbee

Beachhandball

Wushu

Faustball Männer und Frauen

Softball Frauen

Frauen Aerobic und Rhythmische Sportgymnastik

Lacrosse Frauen

Billiard

Kickboxen

Korfball

Flag Football

14. Juli 2022:

Bogenschießen

Rollstuhlrugby

Kanupolo

Squash

Wasserski und Wakeboard

Frisbee

Beachhandball

Faustball Männer und Frauen

Lacrosse Frauen

Billard

Korfball

Sportklettern

Tauziehen Männer und Frauen

Kickboxen

Flag Football

15. Juli 2022:

Rollstuhlrugby

Kanupolo

Ju-Jutsu

Sportklettern

Wasserski und Wakeboard

Frisbee

Beachhandball

Squash

Lacrosse Frauen

Billard

Korfball

Bogenschießen

Tauziehen Männer/Frauen

Sportakrobatik und T&T-Gymnastik

und T&T-Gymnastik Muay Thai

16. Juli 2022:

Kanupolo

Rollkunstlauf

Rollstuhlrugby

Billard

Ju-Jutsu

Sportklettern

Squash

Frisbee

Korfball

Wasserski und Wakeboard

Muay Thai

Tauziehen Männer und Frauen

Sportakrobatik und T&T-Gymnastik

und T&T-Gymnastik Lacrosse Frauen

17. Juli 2022:

Rollstuhlrugby

Kanupolo

Rollkunstlauf

Sportakrobatik und T&T-Gymnastik

Squash

Korfball

Billard

Muay Thai

Schlusszeremonie

Die World Games 2022 im TV und Stream

Wo werden die World Games 2022 übertragen? Gibt es kostenlose Live-Sendungen im Fernsehen oder online? Sowohl im Free-TV als auch im Online- oder Live-Stream sendet Sport1 gratis die Wettbewerbe der World Games. Alle Termine der Live-Ausstrahlungen und Zusammenfassungen entnehmen Sie unserem TV-Kalender:

Datum Uhrzeit Sendung Sender 8.7.22 17.30 bis 3 Uhr Live Sport1 9.7.22 14 bis 16 Uhr Highlights Sport1

16 bis 2 Uhr Live Sport1 10.7.22 16 bis 18 Uhr Highlights Sport1

18 bis 21.45 Uhr Live Sport1

23 bis 3.30 Uhr Live Sport1 11.7.22 15.30 bis 17 Uhr Highlights Sport1

17 bis 3.15 Uhr Live Sport1 12.7.22 15.30 bis 16 Uhr Highlights Sport1

16 bis 2.30 Uhr Live Sport1 13.7.22 15.30 bis 16 Uhr Highlights Sport1

16 bis 21.15 Uhr Live Sport1 14.7.22 1 bis 4 Uhr Live Sport1

16 bis 18.30 Uhr Highlights Sport1

19 bis 4.30 Uhr Live Sport1 15.7.22 15.30 bis 18.15 Uhr Highlights Sport1

18.15 bis 4 Uhr Live Sport1 16.7.22 14 bis 16.55 Uhr Highlights Sport1

23 bis 3 Uhr Live Sport1 17.7.22 14 bis 16 Uhr Highlights Sport1

16 bis 21.45 Uhr Live Sport1

Die verrücktesten Sportarten der World Games 22

34 Sportarten sind Teil der World Games 2022. Es handelt sich um spektakuläre und beliebte Disziplinen, die jedoch meist nicht in größeren Wettkämpfen wie im Rahmen der Olympischen Spiele ausgetragen werden. In den World Games sind somit einige Sportarten zusammengefasst, die man sonst eher selten im Fernsehen oder im Online-Stream sieht. Aufgeteilt werden sie in sechs Bereiche:

Artistik und Tanzsport

Präzisionssport

Kampfsport

Kraftsport

Ballsport

Trendsport

Wir stellen Ihnen zehn Disziplinen der World Games vor, die Sie vielleicht noch nicht kannten: