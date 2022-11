WTA Finals 2022: Spielplan und Übertragung

Welcher Spielplan gilt bei den WTA Finals 2022? Gibt es Übertragungen im Free-TV und Stream? Das und mehr lesen Sie hier.

Mit den WTA Finals geht die Saison 2022 im Damentennis in die letzte Runde. In der Dickies Arena in Fort Worth, Texas, Vereinigte Staaten, treten die acht besten Spielerinnen und die vier besten Paare des Jahres gegeneinander an. Ursprünglich sollten die Finals im Shenzhen Bay Sports Center in Shenzhen, China, ausgetragen werden. Wegen Sicherheitsbedenken, die Tennisspielerin Peng Shuai betreffend, und der Corona-Restriktionen datierte die WTA das Turnier um und verkündete am 6. September den neuen Veranstaltungsort.

In unserem Artikel erfahren Sie nicht nur, welcher Spielplan für das Event aufgestellt wurde, sondern auch, wo Sie es live und kostenlos im TV und Stream verfolgen können. Weitere interessante Infos zu den WTA Finals finden Sie hier ebenfalls.

Spielplan und Termine der WTA Finals 2022

Das Hartplatzturnier der WTA Finals findet im Einzel bereits zum 51. Mal statt, im Doppel werden die Finals zum 46. Mal ausgetragen. Start des Turniers ist der 31. Oktober. Der Finaltag ist für den 7. November 2022 geplant. Aufgrund der Zeitverschiebung findet das Finale aus deutscher Sicht bereits am 8. November kurz nach Mitternacht statt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Den voraussichtlichen Spielplan der WTA Finals 22, Datum, Ort und Platz sehen Sie hier:

Datum Uhrzeit (MEZ) Session Matches Montag, 31.10.22 ab 21 Uhr 1 2 Einzel + 2 Doppel (Round Robin) Dienstag, 1.1122 ab 21 Uhr 2 2 Einzel + 2 Doppel (Round Robin) Mittwoch, 2.11.22 ab 21 Uhr 3 2 Einzel + 2 Doppel (Round Robin) Donnerstag, 3.11.22 ab 21 Uhr 4 2 Einzel + 2 Doppel (Round Robin) Freitag, 4.11.22 ab 19.30 Uhr 5 Einzel + Doppel (Round Robin) Samstag, 5.11.22 ab 1 Uhr 6 Einzel + Doppel (Round Robin)

ab 19.30 Uhr 7 Einzel + Doppel (Round Robin) Sonntag, 6.1122 ab 1 Uhr 8 Einzel + Doppel (Round Robin)

ab 20.30 Uhr 9 Einzel + Doppel (Halbfinale) Montag, 7.11.22 ab 2 Uhr 10 Einzel + Doppel (Halbfinale) Dienstag, 8.11.22 ab 0.30 Uhr 11 1 Einzel + 1 Doppel (Finale) mit Pokalzeremonie

Die WTA Finals 2022 im TV und Stream sehen

Wo gibt es die WTA Finals live und kostenlos im Fernsehen oder im Live-Stream zu sehen? Im vergangenen Jahr hatte DAZN die Finals live und exklusiv mit den Kommentatoren Oliver Faßnacht und Uwe Semrau übertragen. Das soll 2022 wohl nicht wieder der Fall sein.

Die WTA Tour 2022 können Fans aus Deutschland beim kostenpflichtigen, internationalen Streaming-Anbieter Tennis Channel verfolgen. Auch die WTA Finals sind Teil des Programms. Jedoch werden in einigen Fällen nicht alle Ausstrahlungen auf der Plattform in allen Ländern verfügbar sein.

Lesen Sie dazu auch

Rekordsiegerinnen der WTA Finals

Diese Tennis-Profis stellten mit ihren Siegen Rekorde in der Geschichte der WTA Finals auf:

Kim Clijsters : 3 Finalteilnahmen , 3 Siege

: 3 , 3 Siege Monica Seles : 4 Finalteilnahmen , 3 Siege

: 4 , 3 Siege Chris Evert : 8 Finalteilnahmen , 4 Siege

: 8 , 4 Siege Steffi Graf : 6 Finalteilnahmen , 5 Siege

: 6 , 5 Siege Serena Williams : 7 Finalteilnahmen , 5 Siege

: 7 , 5 Siege Martina Navratilova : 15 Finalteilnahmen , 8 Siege

Zuletzt siegte die Spanierin Garbiñe Muguruza bei den WTA Finals 2021 im mexikanischen Guadalajara mit einem Ergebnis von 6:3, 7:5 gegen die Estin Anett Kontaveit.

Austragungsort der WTA Finals 2022: Dickies Arena in Fort Worth, USA

Gastgeber der WTA Finals 2022 war ursprünglich die chinesische Unterprovinzstadt Shenzhen. Wettkampfstätte der Tennis-Turniere sollte die Mehrzweckhalle im Shenzhen Bay Sports Center, welches 20.000 Plätze im Stadion und 13.000 in der Arena bietet, sein.

Am 6. September 22 verkündete die WTA eine Verlegung der Veranstaltung. Diese ist auf die Reisebeschränkungen in China aufgrund der Corona-Pandemie zurück zu führen, aber auch auf die Thematik, die Tennisspielerin Peng Shuai betreffend. Bereits im letzten Jahr hatte die WTA alle Turniere in China ausgesetzt. Die WTA Finals werden nun in Fort Worth, Texas in der Dickies Arena ausgetragen.

2019 war Shenzhen Austragungsort der WTA Finals. 2020 fiel die Veranstaltung aus. Anschließend war 2021 Guadalajara in Mexiko an der Reihe. Shenzhen sollte ursprünglich alle WTA Finals von 2022 bis 2028 austragen. Dass ein Austragungsort für mehrere Jahre festgelegt wurde, kam in der Geschichte der WTA Tour Championships schon häufiger vor. Beispielsweise fungierte New York City von 1979 bis 2000 als Gastgeber. Zuletzt hielt Singapur die WTA Finals für mehrere Jahre, von 2014 bis 2018, ab.

Peng Shuai: Tennisspielerin, Covid und die WTA

Die Tennisspielerin Peng Shuai hatte den Vorwurf der sexuellen Belästigung gegenüber einem Vize-Premierminister erhoben und war kurze Zeit später aus der Öffentlichkeit verschwunden. Die WTA hatte eine Untersuchung der Vorwürfe erbeten, China ging darauf nicht ein. Daraufhin hatte die WTA sich entschlossen, sich aus China zurück zu ziehen. Die Turniere im vergangenen Jahr wurden ausgesetzt. Die Konsequenz: Statt 32,8 Millionen Dollar Preisgeld im Jahr 2019 stehen bei elf Turnieren gerade 5,8 Millionen Dollar Preisgeld aus. Auch die Null-Covid-Strategie in China verhindert aktuell die Teilnahme und Ausrichtung von Sportevents. Ein weiterer Grund für den Entschluss der WTA, die Finals zu verlegen.