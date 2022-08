WTA Finals 2022: Spielplan und Übertragung

Welcher Spielplan gilt bei den WTA Finals 2022? Gibt es Übertragungen im Free-TV und Stream? Das und mehr lesen Sie hier.

Mit den WTA Finals geht die Saison 2022 im Damentennis in die letzte Runde. Im chinesischen Shenzhen treten die acht besten Spielerinnen und die vier besten Paare des Jahres gegeneinander an. Offiziell lautet der Name des Wettbewerbs "WTA Tour Championships" oder nach dem aktuellen Sponsor und Austragungsort "Shiseido WTA Finals Shenzhen". In unserem Artikel erfahren Sie nicht nur, welcher Spielplan für das Event aufgestellt wurde, sondern auch, wo Sie es live und kostenlos im TV und Stream verfolgen können. Weitere interessante Infos zu den WTA Finals finden Sie hier ebenfalls.

Spielplan und Termine der WTA Finals 2022

Der Spielplan zu den WTA Finals 2022 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht verfügbar. Start des Turniers ist der 30. Oktober. Der Finaltag ist für den 6. November 2022 geplant. Über alle weiteren Termine der Matches mit Datum und Uhrzeit informieren wir Sie an dieser Stelle, sobald Näheres bekannt ist.

Die WTA Finals 2022 im TV und Stream sehen

Wo gibt es die WTA Finals live und kostenlos im Fernsehen oder im Live-Stream zu sehen? Hierzu fehlen momentan noch Informationen. Welcher Sender wann überträgt, teilen wir Ihnen hier mit, wenn die Übertragung bekannt ist. Die WTA Tour 2022 können Fans aus Deutschland beim kostenpflichtigen, internationalen Streaming-Anbieter Tennis Channel verfolgen. Voraussichtlich sind auch die WTA Finals Teil des Programms. Jedoch werden in einigen Fällen nicht alle Ausstrahlungen auf der Plattform in allen Ländern verfügbar sein.

Rekordsiegerinnen der WTA Finals

Diese Tennis-Profis stellten mit ihren Siegen Rekorde in der Geschichte der WTA Finals auf:

Kim Clijsters : 3 Finalteilnahmen , 3 Siege

: 3 , 3 Siege Monica Seles : 4 Finalteilnahmen , 3 Siege

: 4 , 3 Siege Chris Evert : 8 Finalteilnahmen , 4 Siege

: 8 , 4 Siege Steffi Graf : 6 Finalteilnahmen , 5 Siege

: 6 , 5 Siege Serena Williams : 7 Finalteilnahmen , 5 Siege

: 7 , 5 Siege Martina Navratilova : 15 Finalteilnahmen , 8 Siege

Zuletzt siegte die Spanierin Garbiñe Muguruza bei den WTA Finals 2021 im mexikanischen Guadalajara mit einem Ergebnis von 6:3, 7:5 gegen die Estin Anett Kontaveit.

Austragungsort der WTA Finals 2022

Gastgeber der WTA Finals 2022 ist die chinesische Unterprovinzstadt Shenzhen. Sie hat mehr als 17 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Für das Bieterverfahren beworben hatten sich neben Shenzhen auch die Städte Manchester, Prag und Sankt Petersburg. Wettkampfstätte der Tennis-Turniere ist die Mehrzweckhalle im Shenzhen Bay Sports Center, welches 20.000 Plätze im Stadion und 13.000 in der Arena bietet.

Bereits 2019 war Shenzhen Austragungsort der WTA Finals. 2020 fiel die Veranstaltung aus. Anschließend war 2021 Guadalajara in Mexiko an der Reihe. Nun darf Shenzhen voraussichtlich alle WTA Finals von 2022 bis 2028 austragen. Dass ein Austragungsort für mehrere Jahre festgelegt wurde, kam in der Geschichte der WTA Tour Championships schon häufiger vor. Beispielsweise fungierte New York City von 1979 bis 2000 als Gastgeber. Zuletzt hielt Singapur die WTA Finals für mehrere Jahre, von 2014 bis 2018, ab.