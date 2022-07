WTA Tour 2022: Spielplan und Termine

Bis 7. November 2022 läuft die WTA Tour 2022. Wir zeigen Ihnen, welche Spiele in der zweiten Jahreshälfte stattfinden und für welche Termine die Turniere geplant sind.

WTA Tour 2022: Welcher Spielplan gilt in der zweiten Jahreshälfte? Welche Termine des Frauen-Tennis sollte man sich notieren? Zum 52. Mal trägt die Women's Tennis Association die internationale Turnier-Serie aus. Neben den Spielen der WTA zeigen wir Ihnen im Folgenden auch die Grand-Slam-Termine der Damen, die von der ITF organisiert werden. So sehen Sie den gesamten Zeitplan, der für die Spitzensportlerinnen in diesem Jahr relevant ist.

Zeitplan und Termine der WTA Tour 2022

Am 3. Januar 2022 begann die diesjährige WTA Tour mit den Adelaide International. Der letzte Termin in diesem Jahr ist das Finale des Billie Jean King Cup am 7. November 2022. Der folgende Zeitplan zeigt Ihnen alle Termine der Turniere von Juli bis November. Außerdem sehen Sie die Kategorien, in denen die jeweiligen Spiele stattfinden.

Monat Datum (Beginn) Turnier Kategorie Juli 4.7.22 Nordea Open WTA 125

4.7.22 Grand Est Open WTA 125

11.7.22 Ladies Open Lausanne WTA 250

11.7.22 Hungarian Grand Prix WTA 250

17.7.22 Hamburg European Open WTA 250

18.7.22 Palermo Ladies Open WTA 250

25.7.22 Livesport Prague Open WTA 250

25.7.22 BNP Paribas Poland Open WTA 250 August 1.8.22 Mubadala Silicon Valley Classic WTA 500

1.8.22 BCR Iasi Open WTA 125

1.8.22 Citi Open WTA 250

8.8.22 National Bank Open WTA 1000

8.8.22 Thoreau Tennis Open 125 WTA 125

14.8.22 Odlum Brown Vanopen WTA 125

15.8.22 Western & Southern Open WTA 1000

21.8.22 Tennis in the Land WTA 250

21.8.22 Championnats Banque Nationale de Granby WTA 250

29.8.22 US Open ITF September 5.8.22 Open Delle Puglie WTA 125

12.9.22 Japan Women's Open WTA 250

12.9.22 Chennai Open WTA 250

12.9.22 Zvarovalnica Sava Portoroz WTA 125

19.9.22 Toray Pan Pacific Open WTA 500

19.9.22 Hana Bank Korea Open WTA 250

19.9.22 Budapest Open 125 WTA 125

25.9.22 Parma 125 WTA 125

26.9.22 Tallinn Open WTA 250 Oktober 3.10.22 Ostrava Open WTA 500

3.10.22 Jasmin Open Tunisia WTA 250

10.10.22 San Diego Open WTA 500

10.10.22 Transylvania Open WTA 250

17.10.22 Guadalajara Open Akron WTA 1000

17.10.22 Open Carfinances Rouen Métropole WTA 125

24.10.22 Abierto Tampico WTA 125

31.10.22 Dow Tennis Classic WTA 125

31.10.22 Puerto Vallata Open WTA 125

31.10.22 WTA Finals WTA Finals November 7.11.22 Billie Jean King Cup ITF

7.11.22 LP Chile Colina Open WTA 125

15.11.22 Argentina Open WTA 125

21.11.22 Montevideo Open WTA 125

Turnierkategorien und Punkte der WTA Tour 2022

Die WTA Tour ist in verschiedene Kategorien eingeteilt. Je nach dem, in welcher Kategorie eine Spielerin antritt, kann sie im Falle eines Sieges eine unterschiedliche Zahl an Weltranglistenpunkten zusätzlich zum Preisgeld erhalten. Für den Eintritt in das Finale eines Turniers, in das Halb-, Viertel- und Achtelfinale sowie für die Qualifikation von Runde zu Runde erhalten die Teilnehmerinnen ebenfalls Punkte.

So viele Weltranglistenpunkte erhalten die Siegerinnen je nach Kategorie:

Grand Slam : 2000 Punkte

: 2000 Punkte WTA Finals : 1500 Punkte

: 1500 Punkte WTA 1000 : 1000/900 Punkte

: 1000/900 Punkte WTA Elite Trophy : 700 Punkte

: 700 Punkte WTA 500 : 470 Punkte

: 470 Punkte WTA 250 : 280 Punkte

: 280 Punkte WTA 125: 160 Punkte

