Eva Lys steht beim Turnier in Linz in Runde zwei

Tennisspielerin Eva Lys ist beim WTA-Turnier in Linz in die zweite Runde eingezogen.

Die 21 Jahre alte Hamburgerin gewann ihre Auftaktrunde gegen die Russin Kamilla Rachimowa 6:4, 7:6 (7:5).

Für das Turnier in Österreich erhielt Lys, die in der Weltrangliste auf Platz 126 steht, eine Wildcard. Im Einsatz ist in Linz auch noch Tamara Korpatsch. Die Partie gegen Donna Vekic aus Kroatien soll am Abend stattfinden.

Schon am Vortag hatte Jule Niemeier durch einen Sieg gegen die Australian-Open-Siegerin von 2020 Sofia Kenin aus den USA den Einzug in die zweite Runde geschafft.

(dpa)